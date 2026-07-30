Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ευρωπαϊκά καύσιμα λόγω Ορμούζ, στα 90 δολάρια το Brent
Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ευρωπαϊκά καύσιμα λόγω Ορμούζ, στα 90 δολάρια το Brent
H αποκλιμάκωση του Ιουνίου στις τιμές των καυσίμων ήταν προσωρινή, αφού ο νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατολή πιέζει την αγορά
Μετά από μια σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης που ακολούθησε τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η νέα κρίση στα Στενά του Ορμούζ επαναφέρει έντονες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές σε νέα άνοδο και επιβαρύνοντας εκ νέου την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων.
Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων, τόσο από το Ιράν όσο και από τους Χούθι της Υεμένης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι θα πλήξουν ιρανικές γέφυρες και ενεργειακές υποδομές εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ήδη σήμερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι επλήγησαν δεκάδες στρατιωτικοί στόχοι στο Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιες υποδομές επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές δυνατότητες των Φρουρών της Επανάστασης.
Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις τιμές πετρελαίου και καυσίμων στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων, τόσο από το Ιράν όσο και από τους Χούθι της Υεμένης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι θα πλήξουν ιρανικές γέφυρες και ενεργειακές υποδομές εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ήδη σήμερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι επλήγησαν δεκάδες στρατιωτικοί στόχοι στο Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιες υποδομές επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές δυνατότητες των Φρουρών της Επανάστασης.
Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις τιμές πετρελαίου και καυσίμων στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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