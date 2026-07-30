Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ευρωπαϊκά καύσιμα λόγω Ορμούζ, στα 90 δολάρια το Brent

H αποκλιμάκωση του Ιουνίου στις τιμές των καυσίμων ήταν προσωρινή, αφού ο νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατολή πιέζει την αγορά