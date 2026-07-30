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Μαίνεται η φωτιά στο Βαθύ της Καλύμνου, εστάλη 112 για ετοιμότητα
Μαίνεται η φωτιά στο Βαθύ της Καλύμνου, εστάλη 112 για ετοιμότητα
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο - Δείτε βίντεο
UPD:
Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κάλυμνο, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:20 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ.
Για την κατάσβεσή της οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καλύμνου.
Εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Βαθύ και προτρέπει τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Όπως είπε, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.
Για την κατάσβεσή της οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καλύμνου.
Εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Βαθύ και προτρέπει τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαθύς της Περιφερειακής Ενότητας #Καλύμνου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Όπως είπε, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον ΕΘ. Π.Σ. Καλύμνου και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026
Η Κάλυμνος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (υψηλός κίνδυνος), ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου.
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