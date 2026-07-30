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«Μαζί για το Παιδί»: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας
ΕΛΛΑΔΑ
Μαζί για το Παιδί Δονούσα

«Μαζί για το Παιδί»: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας

Περιλαμβάνει ιατρικά μηχανήματα όπως Monitor ζωτικών λειτουργιών αλλά και είδη γενικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως αναπηρικό καροτσάκι, ζυγαριά βρεφών, ζυγαριά παιδιών με υψόμετρο και παιδικό νεφελοποιητή

«Μαζί για το Παιδί»: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας
Το Μαζί για το Παιδί, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης, προσέφερε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό για την ενίσχυση της λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δονούσας, που αποτελεί την κύρια δημόσια μονάδα υγείας στο νησί.

Η δωρεά συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της καθημερινότητας τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των ασθενών. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων της Δονούσας, καθώς και των χιλιάδων επισκεπτών που δέχεται το νησί κάθε χρόνο.


Παροχή Ιατρικού Εξοπλισμού

Η δωρεά του ιατρικού εξοπλισμού καλύπτει το σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας και περιλαμβάνει ιατρικά μηχανήματα όπως Monitor ζωτικών λειτουργιών αλλά και είδη γενικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως αναπηρικό καροτσάκι, ζυγαριά βρεφών, ζυγαριά παιδιών με υψόμετρο και παιδικό νεφελοποιητή.

Μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός έχει ενισχύσει με ιατρικό εξοπλισμό 29 μονάδες υγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

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