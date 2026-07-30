Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Λεωφορείο πήρε φωτιά μέσα στο νοσοκομείο Καβάλας, δείτε βίντεο
Λεωφορείο πήρε φωτιά μέσα στο νοσοκομείο Καβάλας, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Πέμπτης λίγα μόλις μέτρα αφότου αυτό πέρασε την πύλη του νοσοκομείου Καβάλας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του proininews.gr, το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο και η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι επιβάτες και ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψαν εγκαίρως το λεωφορείο, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του proininews.gr, το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο και η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι επιβάτες και ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψαν εγκαίρως το λεωφορείο, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Δείτε βίντεο από την φωτιά
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