Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Προαγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια
Προαγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια
Mετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη
Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, έγιναν προαγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Ειδικότερα, η κενή θέση του έως πρόσφατα γενικού επιτρόπου Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σταμάτη Πουλή, καλύφθηκε από τον αρχαιότερο σύμβουλο Γεώργιο Βοΐλη και στην θέση του συνταξιοδοτηθέντα γενικού επιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ιωάννη Συμεωνίδη, τοποθετήθηκε ο αντεπίτροπος Παύλος Ζαμπετίδης.
Ειδικότερα, η κενή θέση του έως πρόσφατα γενικού επιτρόπου Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σταμάτη Πουλή, καλύφθηκε από τον αρχαιότερο σύμβουλο Γεώργιο Βοΐλη και στην θέση του συνταξιοδοτηθέντα γενικού επιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ιωάννη Συμεωνίδη, τοποθετήθηκε ο αντεπίτροπος Παύλος Ζαμπετίδης.
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