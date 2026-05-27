Real Polls: Τρεις μονάδες πάνω η ΝΔ στο 29,1%, στο 16,1% ο Τσίπρας, στο 13,1% η Καρυστιανού, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ «γράφει» απώλειες 1,8 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα. Ωστόσο, η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου.

Πολύ υψηλότερη συσπείρωση για τη ΝΔ που ανεβαίνει στο 27,5% κερδίζοντας σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου (24,6%) καταγράφει η Reall Polls σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο Protagon.grΗ αύξηση των ποσοστών της ΝΔ οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφάσιστων (από 18% τον Απρίλιο σε 9% σήμερα), καθώς τμήμα τους στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ παράλληλα ενεργοποίησε την «σκληρή» βάση της ΝΔ.Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,1%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4%, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%.Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα — η αντισυστημική ψήφος βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταρρέει από το 10,7% στο 4,5%.Ο ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2% και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1%, πάνω από το ποσοστό των ευρωκλογών που ήταν 28,31%, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου (30,6%), γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφάσιστων.Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού με 13,1% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τέταρτο (9,4%) και έχοντας χάσει το διψήφιο (15,3% τον Απρίλιο) . Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% του Απρίλιο), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%).Στην ερώτηση εάν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά (46,7% «σίγουρα όχι», 14,9% «μάλλον όχι») έναντι 33,6% θετικά. Το εύρημα είναι αντιφατικό, σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας: «ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά «κενό» στην αξιωματική αντιπολίτευση».Στο ερώτημα εάν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει τη δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, οι απόψεις είναι σχεδόν διχασμένες (38,9% ναι, 52,0% όχι), ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο —να βγει πρώτο κόμμα— το 81,9% απαντά αρνητικά (61,3% «σίγουρα όχι», 20,6% «μάλλον όχι»). Με άλλα λόγια, αναφέρουν οι αναλυτές της Real Polls, ο k. Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας.Το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα (28,9% «σίγουρα ναι», 29,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παραμένει, στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας.Παράλληλα, το 61,6% θεωρεί ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστους (15,8% «σίγουρα ναι», 45,8% «μάλλον ναι»). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας, αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται την Ελπίδα για τη Δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί, η κυρία Καρυστιανού θα μεταβάλει τη συμμετοχή πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη: μόλις 17,8% πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ 73,2% απαντά αρνητικά (27,3% «μάλλον όχι», 45,9% «σίγουρα όχι»). Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της — μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι σε νέα πολιτικά μορφώματα στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ: η Καρυστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης.Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται. Πρόκειται για κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος μέσα στον κεντροαριστερό χώρο — μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του Τσίπρα.