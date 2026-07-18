Πολάκης: Παραμονή με αστερίσκους στον ΣΥΡΙΖΑ, «έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο διάλυσης από τον Τσίπρα», «ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο»
Πολάκης: Παραμονή με αστερίσκους στον ΣΥΡΙΖΑ, «έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο διάλυσης από τον Τσίπρα», «ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο»
Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε καθαρές πολιτικές θέσεις, επέμεινε ότι το κόμμα μπορεί να ανακάμψει εκλογικά και τόνισε πως θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη «από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ»
«Μόνο οι εξαιρετικά κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν συνέχεια στο χώρο» ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Παύλος Πολάκης.
«Καταρχήν κρατηθήκαμε όρθιοι» σημείωσε και πρόσθεσε πως «έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο μας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα». «Εδώ δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα, ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε» συνέχισε ο κ. Πολακης.
Ο ίδιος παρατήρησε για την ΕΛΑΣ πως «μέχρι στιγμής γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε», συμπληρώνοντας ότι αν το κόμμα Τσίπρα λάβει 17%,18% και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα γίνει αν εμείς πάρουμε 1%.
«Αν είναι να πάρουμε 5, 6 10 το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται», πρόσθεσε.
Για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, είτε τον Κουτεντάκη είτε τον Στουρνάρα ακούμε το ίδιο είναι, παρατήρησε ο κ. Πολακης, ενώ «είμαι από αυτούς που έχουν δεχθεί την τεράστια δολοφονία χαρακτήρα», όπως είπε, γιατί «τη διαπλοκή εγώ τη χτύπησα, χάσανε λεφτά». Στο ίδιο πλαίσιο, «δεν είμαι ο μόνος που σε δέχτηκε τέτοιο πράγμα», πρόσθεσε, λέγοντας ακόμη ότι αυτοί «που είμαστε σήμερα εδώ είμαστε αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συγκρουστήκαμε».
«Εγώ το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και στην υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω» ισχυρίστηκε ο κ. Πολακης απαντώντας στις εσωκομματικές αιτιάσεις και απαντώντας εμμέσως στη Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ατομικά σχέδια και πως αυτά για προσωπικές στρατηγικές, τα επιστρέφω.
Για τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, «ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο ναι και το λέω ευθέως» τόνισε ο κ. Πολάκης, καθώς αποκάλυψε πως «είχαμε βρεθεί την Πρωτομαγιά μιλήσαμε μια ώρα». «Αποδείχθηκε ότι υπηρετούσε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε εκεί» συνέχισε ο κ. Φάμελλος για την ΕΛΑΣ.
Σε προγραμματικό επίπεδο, «η χώρα χρειάζεται μια Αριστερά και ένα κόμμα που θα λέει ξεκάθαρα στο πρόταγμα του ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα» ισχυρίστηκε ο βουλευτής Χανίων και έθεσε στην προμετωπίδα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, διατυπωμένο στο συνέδριο του 2022. «Από εκεί θα κριθεί το τι θα πάρουμε» στις εκλογές, όπως εξήγησε ο κ. Πολάκης, αναδεικνύοντας ως αναγκαιότητα την ξεκάθαρη αποτύπωση θέσεων, αλλά και την άσκηση σκληρής κριτικής στην κυβέρνηση για διαφθορά. «Δεν είναι η σκανδαλολογία είναι η αναδιανομή που κάνει που κάνει ο Μητσοτάκης», όπως είπε.
Αναφερόμενος στο έλλειμμα κριτικής απο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Τσίπρα, «τα έλεγα του Τσακαλώτου και του Χουλιαράκη γιατί ο Χουλιαράκης είχε φύγει για τον Στουρνάρα από τότε» τόνισε ο κ. Πολάκης και για την περίπτωση της επιστρεπτέα α προκαταβολής, «εμείς δεν βγήκαμε αυτό να το κράξουμε», όπως είπε.
Σύμφωνα με το βουλευτή Χανίων, «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», καταλήγοντας με νόημα πως εγώ θα συνεχίσω να παλεύει από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω.
«Καταρχήν κρατηθήκαμε όρθιοι» σημείωσε και πρόσθεσε πως «έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο μας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα». «Εδώ δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα, ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε» συνέχισε ο κ. Πολακης.
Ο ίδιος παρατήρησε για την ΕΛΑΣ πως «μέχρι στιγμής γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε», συμπληρώνοντας ότι αν το κόμμα Τσίπρα λάβει 17%,18% και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα γίνει αν εμείς πάρουμε 1%.
«Αν είναι να πάρουμε 5, 6 10 το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται», πρόσθεσε.
Για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, είτε τον Κουτεντάκη είτε τον Στουρνάρα ακούμε το ίδιο είναι, παρατήρησε ο κ. Πολακης, ενώ «είμαι από αυτούς που έχουν δεχθεί την τεράστια δολοφονία χαρακτήρα», όπως είπε, γιατί «τη διαπλοκή εγώ τη χτύπησα, χάσανε λεφτά». Στο ίδιο πλαίσιο, «δεν είμαι ο μόνος που σε δέχτηκε τέτοιο πράγμα», πρόσθεσε, λέγοντας ακόμη ότι αυτοί «που είμαστε σήμερα εδώ είμαστε αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συγκρουστήκαμε».
«Εγώ το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και στην υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω» ισχυρίστηκε ο κ. Πολακης απαντώντας στις εσωκομματικές αιτιάσεις και απαντώντας εμμέσως στη Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ατομικά σχέδια και πως αυτά για προσωπικές στρατηγικές, τα επιστρέφω.
Για τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, «ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο ναι και το λέω ευθέως» τόνισε ο κ. Πολάκης, καθώς αποκάλυψε πως «είχαμε βρεθεί την Πρωτομαγιά μιλήσαμε μια ώρα». «Αποδείχθηκε ότι υπηρετούσε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε εκεί» συνέχισε ο κ. Φάμελλος για την ΕΛΑΣ.
Σε προγραμματικό επίπεδο, «η χώρα χρειάζεται μια Αριστερά και ένα κόμμα που θα λέει ξεκάθαρα στο πρόταγμα του ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα» ισχυρίστηκε ο βουλευτής Χανίων και έθεσε στην προμετωπίδα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, διατυπωμένο στο συνέδριο του 2022. «Από εκεί θα κριθεί το τι θα πάρουμε» στις εκλογές, όπως εξήγησε ο κ. Πολάκης, αναδεικνύοντας ως αναγκαιότητα την ξεκάθαρη αποτύπωση θέσεων, αλλά και την άσκηση σκληρής κριτικής στην κυβέρνηση για διαφθορά. «Δεν είναι η σκανδαλολογία είναι η αναδιανομή που κάνει που κάνει ο Μητσοτάκης», όπως είπε.
Αναφερόμενος στο έλλειμμα κριτικής απο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Τσίπρα, «τα έλεγα του Τσακαλώτου και του Χουλιαράκη γιατί ο Χουλιαράκης είχε φύγει για τον Στουρνάρα από τότε» τόνισε ο κ. Πολάκης και για την περίπτωση της επιστρεπτέα α προκαταβολής, «εμείς δεν βγήκαμε αυτό να το κράξουμε», όπως είπε.
Σύμφωνα με το βουλευτή Χανίων, «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», καταλήγοντας με νόημα πως εγώ θα συνεχίσω να παλεύει από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω.
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