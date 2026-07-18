Πολάκης: Παραμονή με αστερίσκους στον ΣΥΡΙΖΑ, «έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο διάλυσης από τον Τσίπρα», «ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο»

Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε καθαρές πολιτικές θέσεις, επέμεινε ότι το κόμμα μπορεί να ανακάμψει εκλογικά και τόνισε πως θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη «από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ»