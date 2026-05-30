Δένδιας: Εμβληματική πράξη αντίστασης όταν πριν 85 χρόνια οι Γλέζος - Σάντας κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη
«Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα», αναφέρει - μεταξύ άλλων - στο μήνυμά του
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα πέντε χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος - τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά - και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης».
Και υπογράμμισε: «Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα».
