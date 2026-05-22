Το χιουμοριστικό βίντεο Τσίπρα για το όνομα του νέου κόμματος: «Πρόεδρε, έχει κλειδώσει, δεν παίζει να αλλάξει»
«Site, banner και video είναι όλα έτοιμα, έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια» του λέει συνεργάτιδα του που ξεκόβει την ιδέα αλλαγής ονόματος λίγα 24ωρα πριν την επίσημη ανακοίνωση
Ένα νέο βίντεο σχετικά με την ονομασία του κόμματός του που θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου στο Θησείο, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο βίντεο εμφανίζεται ο ίδιος να συζητά την ονομασία του κόμματος με τους συνεργάτες του και να δηλώνει ότι το «Ορίζοντες» που πρότεινε μια νεαρή κοπέλα είναι τέλειο και να προχωρήσουν με αυτό...
«Πρόεδρε έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα», του αναφέρει μια συνεργάτιδά του και ο Αλέξης Τσίπρας απαντά «ας ξεκλειδώσει».
«Αυτό δεν παίζει, site, banner και video είναι όλα έτοιμα. Eχουμε τυπώσει και μπλουζάκια» του ανταπαντά η συνεργάτιδά του με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει πίσω και να προσθέτει: «Aυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Tι να κάνουμε... Θα πάμε με αυτό που έχουμε κλειδώσει».
