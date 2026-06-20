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Μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε πανικό στο Παλαιό Φάληρο: Έκλεψε βαν, παρέσυρε αυτοκίνητα και προσπάθησε να διαφύγει πεζή, δείτε βίντεο
Μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε πανικό στο Παλαιό Φάληρο: Έκλεψε βαν, παρέσυρε αυτοκίνητα και προσπάθησε να διαφύγει πεζή, δείτε βίντεο
Όλα ξεκίνησαν από την Καλλιθέα, όπου η 32χρονη φέρεται να αφαίρεσε ένα βαν και στη συνέχεια να κινήθηκε προς το Παλαιό Φάληρο
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Παλαιό Φάληρο όταν μία 32χρονη, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έκλεψε ένα αυτοκίνητο τύπου βαν και ακολούθησε επικίνδυνη πορεία στους δρόμους της περιοχής, προκαλώντας υλικές ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και διερχόμενους οδηγούς.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες όλα ξεκίνησαν από την Καλλιθέα, όπου η 32χρονη φέρεται να αφαίρεσε ένα κίτρινο βαν και στη συνέχεια να κινήθηκε προς το Παλαιό Φάληρο, οδηγώντας με επικίνδυνο τρόπο και εισερχόμενη ακόμη και ανάποδα σε στενούς δρόμους της περιοχής.
Κατά την ξέφρενη διαδρομή της προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκαν πεζοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Η πορεία της έληξε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε στην πιλοτή πολυκατοικίας.
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Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η 32χρονη βρίσκεται πλέον ακινητοποιημένη, λίγα λεπτά μετά το τέλος της επικίνδυνης διαδρομής. Οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν ειδοποιηθεί έσπευσαν άμεσα στο σημείο όμως η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει πεζή, ωστόσο οι αστυνομικοί την καταδίωξαν και κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν, περνώντας της χειροπέδες.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η 32χρονη είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που ξεπερνούσε κατά τρεις φορές το επιτρεπόμενο όριο, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στην επικίνδυνη συμπεριφορά της κατά την οδήγηση.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες όλα ξεκίνησαν από την Καλλιθέα, όπου η 32χρονη φέρεται να αφαίρεσε ένα κίτρινο βαν και στη συνέχεια να κινήθηκε προς το Παλαιό Φάληρο, οδηγώντας με επικίνδυνο τρόπο και εισερχόμενη ακόμη και ανάποδα σε στενούς δρόμους της περιοχής.
Κατά την ξέφρενη διαδρομή της προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκαν πεζοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Η πορεία της έληξε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε στην πιλοτή πολυκατοικίας.
Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η 32χρονη βρίσκεται πλέον ακινητοποιημένη, λίγα λεπτά μετά το τέλος της επικίνδυνης διαδρομής. Οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν ειδοποιηθεί έσπευσαν άμεσα στο σημείο όμως η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει πεζή, ωστόσο οι αστυνομικοί την καταδίωξαν και κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν, περνώντας της χειροπέδες.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η 32χρονη είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που ξεπερνούσε κατά τρεις φορές το επιτρεπόμενο όριο, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στην επικίνδυνη συμπεριφορά της κατά την οδήγηση.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
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