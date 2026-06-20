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Διακινητής ναρκωτικών συνελήφθη την ώρα που προσπαθούσε να εγκαταλείψει την Μύκονο με πλοίο
Διακινητής ναρκωτικών συνελήφθη την ώρα που προσπαθούσε να εγκαταλείψει την Μύκονο με πλοίο
Είχε στην κατοχή του περισσότερα από 1,4 κιλά κάνναβης – Θα αποκόμιζε κέρδη άνω των 17.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 21χρονου για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από την Μύκονο με το πλοίο της γραμμής προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 19η Ιουνίου, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή Βόθωνας εντόπισαν τον 21χρονο να κινείται με ένα λευκό σκούτερ. Ο νεαρός μόλιςαντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και τον επικείμενο έλεγχο, πέταξε στο έδαφος έναν μαύρο αθλητικό σάκο και ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς την περιοχή της Άνω Μεράς.
Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν τον σάκο και διαπίστωσαν ότι περιείχε μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1.133 γραμμαρίων, καθώς και τρεις συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα». Όλες οι ποσότητες κατασχέθηκαν.
Ακολούθησε έρευνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου και μέσα από την ανάλυση των στοιχείων και του οπτικού υλικού που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, ταυτοποιήθηκε τόσο η μοτοσικλέτα όσο και ο ιδιοκτήτη της, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το άτομο που μετέφερε τα ναρκωτικά και ξέφυγε των από τον έλεγχο.
Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για απείθεια, ενώ το παράνομο όφελος από την διάθεση των κατασχεθέντων ναρκωτικών θα μπορούσε να ξεπερνά τις 17.330 ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 19η Ιουνίου, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή Βόθωνας εντόπισαν τον 21χρονο να κινείται με ένα λευκό σκούτερ. Ο νεαρός μόλιςαντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και τον επικείμενο έλεγχο, πέταξε στο έδαφος έναν μαύρο αθλητικό σάκο και ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς την περιοχή της Άνω Μεράς.
Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν τον σάκο και διαπίστωσαν ότι περιείχε μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1.133 γραμμαρίων, καθώς και τρεις συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα». Όλες οι ποσότητες κατασχέθηκαν.
Ακολούθησε έρευνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου και μέσα από την ανάλυση των στοιχείων και του οπτικού υλικού που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, ταυτοποιήθηκε τόσο η μοτοσικλέτα όσο και ο ιδιοκτήτη της, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το άτομο που μετέφερε τα ναρκωτικά και ξέφυγε των από τον έλεγχο.
Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για απείθεια, ενώ το παράνομο όφελος από την διάθεση των κατασχεθέντων ναρκωτικών θα μπορούσε να ξεπερνά τις 17.330 ευρώ.
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