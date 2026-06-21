Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Λιμάνι

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά

Σε εξέλιξη η έρευνα - Βρέθηκε στην πύλη Ε2

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά
Στον εντοπισμό και την περισυλλογή σορού άνδρα προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μετά από σχετική κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή.

Αμέσως μετά την περισυλλογή, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

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