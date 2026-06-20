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Δείτε βίντεο: Ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα μαθαίνει να φτιάχνει τζατζίκι
Δείτε βίντεο: Ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα μαθαίνει να φτιάχνει τζατζίκι
Ο Αντρέας Κιντλ αποφάσισε να μάθει να φτιάχνει το παραδοσιακό έδεσμα μαζί με τη βοηθό του στην κουζίνα σε βίντεο με τίτλο «Αγαπάμε το τζατζίκι»
Η ελληνική κουζίνα είναι ιδιαίτερα θελκτική για όλους τους ξένους που επισκέπτονται τη χώρα μας ή ζουν σε αυτή. Εξαίρεση στον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελεί ο πρέσβης της Γερμανίας στη χώρα μας, Αντρέας Κιντλ, που θέλησε να μάθεις πώς να φτιάχνει το παραδοσιακό τζατζίκι.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τίτλο «Αγαπάμε το τζατζίκι» φαίνεται ο κ. Κιντλ μαζί με τη... βοηθό του ονόματι Ουρανία να βρίσκονται σε μια κουζίνα, έχοντας απλωμένα στο τραπέζι όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την παρασκευή του λαχταριστού εδέσματος.
Λάδι, σκόρδο, τριμμένο αγγούρι και γιαούρτι είναι στο τραπέζι με τον Γερμανό πρέσβη να αναλαμβάνει χρέη... σεφ ανακατεύοντας τα υλικά. Μάλιστα, υποσχέθηκε και συνέχεια στην ετοιμασία παραδοσιακών συνταγών με την Ουρανία να αποκαλύπτει ότι την επόμενη φορά θα κάνουν μια γιαννιώτικη συνταγή.
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τίτλο «Αγαπάμε το τζατζίκι» φαίνεται ο κ. Κιντλ μαζί με τη... βοηθό του ονόματι Ουρανία να βρίσκονται σε μια κουζίνα, έχοντας απλωμένα στο τραπέζι όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την παρασκευή του λαχταριστού εδέσματος.
Λάδι, σκόρδο, τριμμένο αγγούρι και γιαούρτι είναι στο τραπέζι με τον Γερμανό πρέσβη να αναλαμβάνει χρέη... σεφ ανακατεύοντας τα υλικά. Μάλιστα, υποσχέθηκε και συνέχεια στην ετοιμασία παραδοσιακών συνταγών με την Ουρανία να αποκαλύπτει ότι την επόμενη φορά θα κάνουν μια γιαννιώτικη συνταγή.
Δείτε το βίντεο
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