Μητσοτάκης και Λαγκάρντ στην κλειστή συνάντηση κορυφής του Θοδωρή Κυριακού στο Costa Navarino, ποιοι άλλοι θα παρευρεθούν
Στη Μεσσηνία μεταφέρεται το Σάββατο το ενδιαφέρον της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής σκηνής, καθώς ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο European Gulf Forum, παρουσία κορυφαίων ηγετών, αξιωματούχων και εκπροσώπων μεγάλων επενδυτικών ομίλων από την Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου
Εδώ και μέρες συνεργάτες του πρωθυπουργού έλεγαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι στο συνέδριο της ΝΔ. Όμως άφηναν με αυτόν τον τρόπο ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναχωρήσει από το μεσημέρι και μετά, καθώς ούτως ή άλλως η καταληκτική ομιλία του είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής.
Πράγματι, το μεσημέρι του Σαββάτου ο κ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τη Μεσσηνία, με προορισμό το ξενοδοχείο Costa Navarino, όπου οργανώνεται ένα κλειστό session από τον πρόεδρο του ομίλου του ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού και τον επικεφαλής του Atlantic Council Φρέντερικ Κέμπε, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ομίλου με το κορυφαίο Αμερικανικό think tank.
Όπως αποκάλυψε από το πρωί η στήλη «Dark Room», η συνάντηση κορυφής θα προσελκύσει στο δημοφιλές μεσσηνιακό θέρετρο βαριά ονόματα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής σκηνής, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ρόλο στη σύνθεση του event έχει παίξει και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει ρόλο senior advisor του ομίλου ΑΝΤ1.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, την παρουσία τους για το κλειστό session με τον τίτλο European Gulf Forum έχουν επιβεβαιώσει η εκτελεστική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η διοικήτρια της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.
Εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρόντες από ελληνικής πλευράς θα είναι ο πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόστολος Τζιτζικώστας.
«Βαριά» είναι τα ονόματα που θα έρθουν και από τις χώρες του Κόλπου, με πολλές εκ των οποίων ο κ. Κυριακού διατηρεί στρατηγική συνεργασία και στο πλαίσιο του ομίλου. Σημειωτέον, το K Group, ο διεθνής επενδυτικός όμιλος της οικογένειας Κυριακού, και η Qatar Investment Authority (QIA), το κρατικό επενδυτικό fund του Κατάρ, ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός κοινού επενδυτικού σχήματος (fund) με κεφάλαια ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Στο Costa Navarino αναμένονται μεταξύ άλλων ο Εμίρης του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Θάνι, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου, ο CEO της QIA του Κατάρ Μοχάμεντ Σαΐφ Αλ Σοβαϊντί, ο υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ Αχμάντ Αλ Σαμπάχ, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ κ. Γκάρκας, ο υπουργός Βιομηχανίας των ΗΑΕ Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Μπαχρέιν Νασέρ Αλ Καλίφα, υπουργός Οικονομικών του Μπαχρέιν Σαλμάν Αλ Καλίφα και ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Τζαζέμ Μοχάμεντ Αλμπουνταϊβί.
Πρόσκληση έχει επίσης λάβει ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άμος Χόκσταϊν, ο οποίος είχε διαχρονικά ως πεδίο δράσης την ευρύτερη περιοχή.
