Καταπέλτης η ιατροδικαστής στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο: Είχε 32 τραύματα από πέντε διαφορετικές χρονικές φάσεις

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«Κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς»

,

επισήμανε ότι η Ομάδα Εργασίας Παιδικής Κακοποίησης

μέσω των απεικονίσεων μελέτησε ενδελεχώς τρεις αξονικές εγκεφάλου του μικρού Άγγελου, σύμφωνα με το cretalive.gr

. Όπως τόνισε, η πιο σοβαρή ήταν η πρώτη, εκείνη που διενεργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025, μετά τη

του παιδιού. Η ίδια σημείωσε ότι λόγω της επιστημονικής της ιδιότητας αξιολόγησε τα ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε το παιδί με σημαντικότερη να θεωρείται η πρώτη αξονική.

Η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας διατύπωσε τη θέση, βάσει πάντα των απεικονιστικών στοιχείων, ότι οι

στο 3χρονο οφείλονται όπως είπε χαρακτηριστικά «σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακίνησης - τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών. Οπωσδήποτε έχουμε πλήξη και πιθανότατα έχουμε και ανακίνηση - τράνταγμα».

Η κυρία Ραϊσκάκη αποσαφήνισε ότι τα απεικονιστικά ευρήματα που έχουν στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος ή σε περιπτώσεις

, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Ερωτηθείσα αν μπορεί το αιμάτωμα να συνέβη από το τράνταγμα που έκανε ο 44χρονος στον Άγγελο όταν το παιδί λιποθύμησε, η μάρτυρας έδωσε ελάχιστη πιθανότητα σε αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δίνω ελάχιστες πιθανότητες

».



Η άπνοια είναι «κόκκινη σημαία για κακοποίηση»

Η μάρτυρας εξήγησε επιστημονικά πως τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί συνάδουν με την εκδοχή της

, συνεκτιμώντας επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο μικρός Άγγελος έφερε και κάταγμα στο μετακάρπιο που συνάδει με κακοποίηση προγενέστερου χρόνου.

Ερωτηθείσα από τον συνήγορο του 44χρονου αν το ταρακούνημα μπορεί να οδηγήσει σε

, η καθηγήτρια απάντησε ότι μπορεί να επιφέρει και θάνατο γιατί το παιδί σταματά να αναπνέει και η άπνοια είναι «κόκκινη σημαία για

».

Εκτίμησε ακόμα, κατόπιν σχετικής ερωτήσεως, ότι αυτό που συνέβη στο παιδί, οι οξείες κακώσεις όπως τις χαρακτήρισε συνέβησαν σε ένα

. Στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνουν τα ευρήματα, δηλαδή το υποσκληρίδιο αιμάτωμα δύο πυκνοτήτων, το οίδημα και το καρούμπαλο. Όλα αυτά έγιναν στον ίδιο χρόνο και προκλήθηκαν χρονικά από λίγες ώρες έως και 24 ώρες πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Όσον αφορά στο κάταγμα στο μετακάρπιο του παιδιού, αυτό προσδιορίζεται χρονικά από 10 έως και 42 ημέρες πριν την εισαγωγή του μικρού Άγγελου στο νοσοκομείο.

Ένταση και διακοπή

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε

μετά από αντιπαράθεση της υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου (συντρόφου της μητέρας του παιδιού) με την έδρα, σύμφωνα με το

. Ο 44χρονος κατηγορούμενος προσήλθε κανονικά στη δίκη, ωστόσο λόγω αδιαθεσίας αποχώρησε και επέστρεψε στις φυλακές.

Σημειώνεται ότι η υπεράσπιση του 44χρονου συνεχίζει να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από

, θέση την οποία η κατηγορούσα αρχή διερευνά μέσα από σειρά μαρτυρικών καταθέσεων και τεχνικών στοιχείων.

Η ακροαματική διαδικασία έχει επανειλημμένα σημαδευτεί από αντιπαραθέσεις μεταξύ υπεράσπισης και έδρας, με διακοπές και εντάσεις που αναδεικνύουν το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις, η υπεράσπιση της 27χρονης έχει ζητήσει την ένταξη στο αποδεικτικό υλικό δικαστικής απόφασης του

, υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τη νοητική της κατάσταση και την ικανότητα αξιολόγησης καταστάσεων.

Ιδιαίτερο βάρος στη διαδικασία είχαν ως τώρα οι καταθέσεις

, που περιέγραψαν την εικόνα του παιδιού όταν έφτασαν στο σπίτι, μαρτύρων της γειτονιάς και εμπλεκόμενων ιατρικών και επιστημονικών παραγόντων που έχουν κληθεί να φωτίσουν τα αίτια του θανάτου του μικρού παιδιού.

Οι διασώστες είχαν περιγράψει σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι το παιδί βρέθηκε χωρίς ανταπόκριση και σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κατέθεσαν και για την αντίδραση των κατηγορουμένων τη στιγμή του περιστατικού.



Ο θάνατος του Άγγελου

Ο Άγγελος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, όταν τον

μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στις δικογραφικές αναφορές και έχουν αναδειχθεί στη δικαστική διαδικασία, το παιδί εντοπίστηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του και τον τότε σύντροφό της, χωρίς να

και με εμφανή σημάδια σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασής του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες να φτάνουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως περιγράφεται στις καταθέσεις τους, το παιδί ήταν σε

χωρίς σαφή ανταπόκριση, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τη διαδικασία διακομιδής του στο νοσοκομείο.

Κατά τη μεταφορά και την άφιξή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση ανάνηψη και

, ωστόσο η κατάσταση του παιδιού παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη. Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, ο μικρός Άγγελος δεν κατάφερε να επανέλθει και άφησε την τελευταία του πνοή.