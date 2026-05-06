Μαρινάκης για Τσίπρα: Θέλει να αποτινάξει από πάνω του το 2015, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027

«Το rebranding συνίσταται στο εξής απλό: Εγώ ο ηθικός και καθαρός παραπλανήθηκα από διάφορους Βαρουφάκηδες, Λαφαζάνηδες και είμαι κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο ηθικός αυτουργός όλων αυτών Τις συντάξεις ο κ. Τσίπρας που έλεγε ότι θα τις αυξήσει τις πετσόκοψε. Η ουσία είναι ότι μια χώρα που ήταν έτοιμη να βγει έστω και λίγο στο φως το 2014, εφαρμόζοντας κάποια μέτρα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορτώθηκε για δεκαετίες 100 με 120 δισεκατομμύρια αχρείαστα, επειδή ήθελε ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του να κάνουν επανάσταση».Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες περί άνισης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι «το Σύνταγμα προβλέπει δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες» για υπουργούς και βουλευτές. Τόνισε ότι στην περίπτωση των υπουργών η Βουλή κρίνει αν υπάρχουν ενδείξεις, ενώ για τους βουλευτές η Δικαιοσύνη έχει ήδη κάνει μια πρώτη αξιολόγηση. Επέμεινε πως «δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα» και ότι, «ελλείψει στοιχείων […] δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση.Σχετικά με την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση δεν επιδιώκει την αλήθεια αλλά την πολιτική ένταση, λέγοντας πως στόχος είναι «να πάμε στις εκλογές […] με μια Βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών». Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχουν ήδη προηγούμενες διαδικασίες και αποφάσεις της Δικαιοσύνης που πρέπει να γίνονται σεβαστές.Για την ακρίβεια και τα καύσιμα, προέβαλε το κυβερνητικό έργο στη μείωση φόρων, αναφέροντας ότι «έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους». Υποστήριξε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για καύσιμα είχαν μεγαλύτερο όφελος από μια ενδεχόμενη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ έθεσε το ζήτημα του δημοσιονομικού κόστους, σημειώνοντας ότι η αντιπολίτευση δεν εξηγεί «ποιος θα πληρώσει το δημοσιονομικό κόστος».



Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει όσα επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε […] όσα μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες». Συνέδεσε τη σημερινή πολιτική με παθογένειες του παρελθόντος, επικρίνοντας τη λογική του «έλα μωρέ, θα τα βρούμε από τις επόμενες γενιές».







Τέλος, για την αγοραστική δύναμη, αναγνώρισε ότι δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο («έχουμε την αγοραστική δύναμη που θέλουμε; Όχι»), αλλά υποστήριξε ότι υπάρχει σαφής βελτίωση σε σχέση με το 2019. Ανέφερε ότι η οικονομία και η απασχόληση έχουν ενισχυθεί και ότι η αύξηση μισθών και η μείωση φόρων αποδίδουν σταδιακά, επισημαίνοντας πως «δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να πας από το τρίτο υπόγειο στον 25ο όροφο». Κατέληξε αναφέροντας ότι, χωρίς θριαμβολογία, η πολιτική αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες «να παίρνουν εκείνα που στερήθηκαν», εφόσον συνεχιστεί η ανάπτυξη και η δημοσιονομική ισορροπία.

