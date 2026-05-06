Μαρινάκης για Τσίπρα: Θέλει να αποτινάξει από πάνω του το 2015, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027
Επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρώην πρωθυπουργό - «Λάθος ο διαχωρισμός υπουργών σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς»
«Το επιτελικό κράτος είναι ένας τρόπος συντονισμού κυβερνητικών πολιτικών και διαχείρισης κρίσεων, τίποτα παραπάνω», ανέφερε σε σημερινή συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως ακόμα και οι βουλευτές της ΝΔ που συνέταξαν τη σχετική επιστολή αναγνώρισαν και τις επιτυχίες του επιτελικού κράτους.
Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ το επιτελικό κράτος υπάρχει για να συντονίζει πολιτικές, τίποτα παραπάνω.
Την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε λάθος τον διαχωρισμό μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών υπουργών. «Δεν υπάρχουν μαύρα και άσπρα σημεία. Δηλαδή στη λογική του εξωκοινοβουλευτικού, στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι ο γραμματέας του κόμματος κάποιες φορές, ο γραμματέας οργανωτικού», υπογράμμισε. «Εγώ το 2023 έδινα τη μάχη σε όλη την Ελλάδα ως γραμματέας του κόμματος. Έδινα μάχη για τον σταυρό του κόμματος, συνολικά, για την ψήφο στο κόμμα».
Και πρόσθεσε: «Κάποιοι λένε ότι κακώς οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν κατεβαίνουν, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι κακώς οι εξωκοινοβουλευτικοί κατεβαίνουν. Την απάντηση την έδωσαν οι πολίτες το 2023, στις εκλογές τις τελευταίες.Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι όταν σου δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει στο τέλος της ημέρας να λογοδοτείς στους πολίτες και να κρίνουν οι πολίτες με σταυρό δηλαδή, αν αυτό το οποίο κάνεις αξίζει να συνεχίσει. Και από εκεί και πέρα ο πρωθυπουργός είναι αυτός που θα αποφασίσει αν εσύ μπορείς να έχεις ένα χαρτοφυλάκιο».
«Τι έγινε το 2023; Κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί τέθηκαν στην κρίση των πολιτών. Στην Α' Αθηνών βγήκε πρώτος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξωκοινοβουλευτικός. Β' Αθηνών στα νότια βγήκε δεύτερος ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Στα δυτικά βγήκε πρώτος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στην ανατολική Αττική βγήκε πρώτη η Σοφία Ζαχαράκη. Κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί λοιπόν επιλέγουν να πολιτευτούν».
Την ίδια ώρα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
Ως προς την αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε και «ιστορικής σημασίας», καθ'ως θα αποτελεί την έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Θα μπει ένα πλαίσιο το οποίο, εφόσον καταλήξει σε αναθεώρηση - γιατί θέλει ευρύτερες συναινέσεις - μπορεί να αλλάξει και πολλά πράγματα από αυτά που συζητάμε προς το καλύτερο».
«Καταρχάς, στο βιβλίο "Η Τελευταία Μπλόφα" κάτι τέτοιο δεν έχει γραφτεί. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν πήγε να πει την άποψή του σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που θυμίζει την αλήθεια. Και το πικρό ποτήρι της αλήθειας θα το πιει ο κ. Τσίπρας».
«Το rebranding συνίσταται στο εξής απλό: Εγώ ο ηθικός και καθαρός παραπλανήθηκα από διάφορους Βαρουφάκηδες, Λαφαζάνηδες και είμαι κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο ηθικός αυτουργός όλων αυτών Τις συντάξεις ο κ. Τσίπρας που έλεγε ότι θα τις αυξήσει τις πετσόκοψε. Η ουσία είναι ότι μια χώρα που ήταν έτοιμη να βγει έστω και λίγο στο φως το 2014, εφαρμόζοντας κάποια μέτρα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορτώθηκε για δεκαετίες 100 με 120 δισεκατομμύρια αχρείαστα, επειδή ήθελε ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του να κάνουν επανάσταση».
Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες περί άνισης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι «το Σύνταγμα προβλέπει δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες» για υπουργούς και βουλευτές. Τόνισε ότι στην περίπτωση των υπουργών η Βουλή κρίνει αν υπάρχουν ενδείξεις, ενώ για τους βουλευτές η Δικαιοσύνη έχει ήδη κάνει μια πρώτη αξιολόγηση. Επέμεινε πως «δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα» και ότι, «ελλείψει στοιχείων […] δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση.
Σχετικά με την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση δεν επιδιώκει την αλήθεια αλλά την πολιτική ένταση, λέγοντας πως στόχος είναι «να πάμε στις εκλογές […] με μια Βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών». Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχουν ήδη προηγούμενες διαδικασίες και αποφάσεις της Δικαιοσύνης που πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Για την ακρίβεια και τα καύσιμα, προέβαλε το κυβερνητικό έργο στη μείωση φόρων, αναφέροντας ότι «έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους». Υποστήριξε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για καύσιμα είχαν μεγαλύτερο όφελος από μια ενδεχόμενη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ έθεσε το ζήτημα του δημοσιονομικού κόστους, σημειώνοντας ότι η αντιπολίτευση δεν εξηγεί «ποιος θα πληρώσει το δημοσιονομικό κόστος».
Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει όσα επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε […] όσα μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες». Συνέδεσε τη σημερινή πολιτική με παθογένειες του παρελθόντος, επικρίνοντας τη λογική του «έλα μωρέ, θα τα βρούμε από τις επόμενες γενιές».
Τέλος, για την αγοραστική δύναμη, αναγνώρισε ότι δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο («έχουμε την αγοραστική δύναμη που θέλουμε; Όχι»), αλλά υποστήριξε ότι υπάρχει σαφής βελτίωση σε σχέση με το 2019. Ανέφερε ότι η οικονομία και η απασχόληση έχουν ενισχυθεί και ότι η αύξηση μισθών και η μείωση φόρων αποδίδουν σταδιακά, επισημαίνοντας πως «δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να πας από το τρίτο υπόγειο στον 25ο όροφο». Κατέληξε αναφέροντας ότι, χωρίς θριαμβολογία, η πολιτική αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες «να παίρνουν εκείνα που στερήθηκαν», εφόσον συνεχιστεί η ανάπτυξη και η δημοσιονομική ισορροπία.
