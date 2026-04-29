Τριμερής Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας στην Αθήνα για το μεταναστευτικό - Σκληρή γραμμή και μετρήσιμα αποτελέσματα, λέει ο Πλεύρης
Ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων παράνομης διακίνησης εξέπεμψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, από την τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Τουρκίας – Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Οι τρεις χώρες επιβεβαίωσαν την ενίσχυση της συνεργασίας τους, αποτιμώντας θετικά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, ιδίως στη μείωση των μεταναστευτικών ροών και στην καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών. Όπως τονίστηκε, η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί συλλογική ευθύνη και προϋποθέτει διαρκή συντονισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή επιχειρησιακή δράση.
Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρή αλλά απολύτως σύννομη πολιτική φύλαξης των συνόρων, επισημαίνοντας ότι τα σύνορα της χώρας αποτελούν ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα απτά αποτελέσματα της συνεργασίας στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι αφίξεις το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 6.012, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 περιορίστηκαν σε 2.113, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 65%.
Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω εντατικοποίησης της δράσης κατά των δικτύων διακίνησης, τα οποία συνδέονται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τόσο στα θαλάσσια όσο και στα χερσαία σύνορα, ιδίως υπό το πρίσμα μεταβαλλόμενων διαδρομών.
Στο πλαίσιο των διμερών επαφών, ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με την Τουρκία, επισημαίνοντας την ανάγκη πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ–Τουρκίας. Ταυτόχρονα, τόνισε τη σημασία θετικών πρωτοβουλιών, όπως το επιτυχημένο πρόγραμμα θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες στα ελληνικά νησιά.
Με τη Βουλγαρία, η έμφαση δόθηκε στην κοινή προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από τον Ιούνιο του 2026, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
Η τριμερής συνάντηση στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και στις συνομιλίες συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, κ. Εμίλ Ντέτσεφ, και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, κ. Μουσταφά Τσιφτσί.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπουργοί εξέτασαν επίσης προσεκτικά την κατάσταση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες, προς το παρόν, δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικές.
Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα του τριμερούς υπουργικού πλαισίου, το οποίο έχει καταστεί μια καθιερωμένη και πολύτιμη πλατφόρμα για εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνεργασία. Η Βουλγαρία πιστεύει ακράδαντα στην προστιθέμενη αξία του τριμερούς διαλόγου και παραμένει σταθερός υποστηρικτής της συνέχειας και της βιωσιμότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ντέτσεφ επαναβεβαίωσε τη βασική σημασία της σημερινής συνάντησης στην Αθήνα, καθώς ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη τόσο σε πολιτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και συμβάλλει στον κοινό στόχο της διασφάλισης της ενισχυμένης ασφάλειας και σταθερότητας της περιοχής και της Ευρώπης στο σύνολό της. Επιπλέον, τόνισε ότι η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία θα παραμείνουν φιλόδοξες και θα συνεχίσουν να αξιοποιούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ιδίως σε τομείς όπως η ασφάλεια των συνόρων, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, η καταπολέμηση των δικτύων λαθροδιακινητών μεταναστών και η εφαρμογή αποτελεσματικών επιστροφών, οι οποίοι παραμένουν κεντρικοί στις κοινές προσπάθειες σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον ασφάλειας.
Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, επισήμανε τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν χάρη στην αποτελεσματική καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης από τις τουρκικές αρχές, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών, δηλώνοντας ότι, χάρη στην αποτρεπτική επίδραση που δημιουργούν αυτές οι προσπάθειες, η Τουρκία έχει πλέον παύσει σε μεγάλο βαθμό να αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης για την παράτυπη μετανάστευση. Υπογράμμισε ότι η διεθνής συνεργασία, ιδίως ο εν εξελίξει Τριμερής Μηχανισμός με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, έχει επίσης συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία. Δήλωσε ότι η διακίνηση μεταναστών αποτελεί κρίσιμη πηγή εισοδήματος για τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και, ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπίζεται παράλληλα και συμπληρωματικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαρίστησε επίσης τον κ. Πλεύρη και τις ελληνικές αρχές για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής συνάντησης και για τη φιλοξενία τους.
