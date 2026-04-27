Μαρινάκης: Επικίνδυνη η επιλεκτική ανάγνωση δικαστικών αποφάσεων
Μαρινάκης: Επικίνδυνη η επιλεκτική ανάγνωση δικαστικών αποφάσεων
«Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να γίνονται σεβαστές στο σύνολό τους από το πολιτικό σύστημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Βέλη κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, επιμένοντας στη γραμμή του απόλυτου σεβασμού στη Δικαιοσύνη και στρέφοντας τα πυρά του απέναντι σε όσους, όπως είπε, επιλέγουν να αντιμετωπίζουν επιλεκτικά τις δικαστικές κρίσεις.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν σχολίασε ούτε προηγούμενες δικαστικές κρίσεις και θα τηρήσει ακριβώς την ίδια στάση και τώρα, τονίζοντας πως οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να γίνονται σεβαστές στο σύνολό τους από το πολιτικό σύστημα.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι, όπως ανέφερε, πρόκειται για κρίσεις ανώτατων δικαστών που καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, απορρίπτοντας εμμέσως τα σενάρια αμφισβήτησης της δικαστικής κρίσης.
Μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι ένας από τους ανώτατους δικαστές που συντάχθηκαν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ήταν, όπως είπε, «διορισμένος από την κυβέρνηση», αλλά είχε προκύψει ως πρώτη επιλογή της ίδιας της δικαστικής διαδικασίας, επιχείρημα με το οποίο θέλησε να απαντήσει σε αιτιάσεις περί κυβερνητικής επιρροής.
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» τη λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων ανάλογα με το αν εξυπηρετούν ή όχι πολιτικές επιδιώξεις. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια στάση στρέφεται ευθέως κατά της διάκρισης των εξουσιών και υπονομεύει τη θεσμική λειτουργία της χώρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ειδικά στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι, παρά τις μεγάλες πολιτικές διαφορές, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει αντίστοιχα δείγματα γραφής στο παρελθόν και δεν θα έπρεπε, όπως είπε, να μιμείται άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Όπως είπε, το 2019 η ΔΕΗ βρισκόταν ουσιαστικά σε κατάσταση χρεοκοπίας, με χρέη που έφταναν τα 4 δισ. ευρώ, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη κατάρρευσή της δεν θα προκαλούσε μόνο ένα «μεγάλο μπαμ» στην επιχείρηση, αλλά και σοβαρούς κραδασμούς στο τραπεζικό σύστημα. Πρόσθεσε ακόμη ότι η εταιρεία όφειλε πάνω από 2,5 δισ. ευρώ στους προμηθευτές της, σημειώνοντας δηκτικά πως ούτε αυτό φαίνεται να απασχολεί τον κ. Τσίπρα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε στο ίδιο υψηλό τόνο, λέγοντας πως αν η ΔΕΗ κατέρρεε, εκείνοι που θα ωφελούνταν θα ήταν οι ιδιώτες πάροχοι ενέργειας, «τους οποίους πολεμάει από μικρό παιδί ο κ. Τσίπρας». Παράλληλα, απέδωσε πολιτικά κίνητρα στην παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι εμφανίζεται με «αέρα επιστροφής», αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει «το μαύρο – άσπρο».Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης άφησε και σαφείς αιχμές, διερωτώμενος αν ο Αλέξης Τσίπρας τελικά «λειτουργεί ως χορηγός σε κάποια πράγματα και δεν το καταλαβαίνουμε».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν σχολίασε ούτε προηγούμενες δικαστικές κρίσεις και θα τηρήσει ακριβώς την ίδια στάση και τώρα, τονίζοντας πως οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να γίνονται σεβαστές στο σύνολό τους από το πολιτικό σύστημα.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι, όπως ανέφερε, πρόκειται για κρίσεις ανώτατων δικαστών που καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, απορρίπτοντας εμμέσως τα σενάρια αμφισβήτησης της δικαστικής κρίσης.
Μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι ένας από τους ανώτατους δικαστές που συντάχθηκαν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ήταν, όπως είπε, «διορισμένος από την κυβέρνηση», αλλά είχε προκύψει ως πρώτη επιλογή της ίδιας της δικαστικής διαδικασίας, επιχείρημα με το οποίο θέλησε να απαντήσει σε αιτιάσεις περί κυβερνητικής επιρροής.
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» τη λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων ανάλογα με το αν εξυπηρετούν ή όχι πολιτικές επιδιώξεις. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια στάση στρέφεται ευθέως κατά της διάκρισης των εξουσιών και υπονομεύει τη θεσμική λειτουργία της χώρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ειδικά στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι, παρά τις μεγάλες πολιτικές διαφορές, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει αντίστοιχα δείγματα γραφής στο παρελθόν και δεν θα έπρεπε, όπως είπε, να μιμείται άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Απάντηση σε Τσίπρα για τη ΔΕΗΟ Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα.
Όπως είπε, το 2019 η ΔΕΗ βρισκόταν ουσιαστικά σε κατάσταση χρεοκοπίας, με χρέη που έφταναν τα 4 δισ. ευρώ, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη κατάρρευσή της δεν θα προκαλούσε μόνο ένα «μεγάλο μπαμ» στην επιχείρηση, αλλά και σοβαρούς κραδασμούς στο τραπεζικό σύστημα. Πρόσθεσε ακόμη ότι η εταιρεία όφειλε πάνω από 2,5 δισ. ευρώ στους προμηθευτές της, σημειώνοντας δηκτικά πως ούτε αυτό φαίνεται να απασχολεί τον κ. Τσίπρα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε στο ίδιο υψηλό τόνο, λέγοντας πως αν η ΔΕΗ κατέρρεε, εκείνοι που θα ωφελούνταν θα ήταν οι ιδιώτες πάροχοι ενέργειας, «τους οποίους πολεμάει από μικρό παιδί ο κ. Τσίπρας». Παράλληλα, απέδωσε πολιτικά κίνητρα στην παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι εμφανίζεται με «αέρα επιστροφής», αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει «το μαύρο – άσπρο».Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης άφησε και σαφείς αιχμές, διερωτώμενος αν ο Αλέξης Τσίπρας τελικά «λειτουργεί ως χορηγός σε κάποια πράγματα και δεν το καταλαβαίνουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα