Αγαπηδάκη: Επένδυση υψηλής απόδοσης τα εμβόλια κι οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας από το Φόρουμ των Δελφών τόνισε ότι η χώρα μας έχει κλειστό προϋπολογισμό για εμβόλια χωρίς clawback
Επένδυση υψηλής απόδοσης χαρακτήρισε τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας σε σχετικό πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
«Έχουμε έναν κλειστό προϋπολογισμό για τα εμβόλια και δεν έχουν clawback (αυτόματες επιστροφές)», σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι η δαπάνη της Πολιτείας έχει αυξηθεί στα 250 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού ένα από τα πιο προχωρημένα στην Ευρώπη. Επίσης, όπως είπε, έχει ψηφιοποιηθεί το βιβλιάριο υγείας παιδιών, άρα «καταγράφουμε επίσημα και αξιόπιστα τα εμβόλια στα παιδιά».
Το πρώτο εμβόλιο που ζητούν οι πολίτες να κάνουν στο πλαίσιο επισκέψεων των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) είναι, όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, εκείνο του έρπητα ζωστήρα, καθώς έχουν ακούσει άλλους που έχουν νοσήσει και είναι πολύ επώδυνη νόσος.
Στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης που χτίζει η Πολιτεία γύρω από τα εμβόλια, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο γραφείο κατά των fake news που δημιουργήθηκε στον ΕΟΔΥ.
«Η καταπολέμηση των fake news όχι μόνο με ενημέρωση αλλά με ένδικα μέσα», ανέφερε και πρόσθεσε σε σχέση με την εμπιστοσύνη και την ανάγκη να μην εμπιστευόμαστε ό,τι διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δε χάθηκε η εμπιστοσύνη με την πανδημία. Έχουμε πάει στη σχέση με το κινητό. Πρέπει να ξαναπάμε στη σχέση με τους ανθρώπους».
