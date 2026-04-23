Μακροζωΐα δεν είναι να ζήσουμε πολλά αλλά δημιουργικά χρόνια, να είμαστε δραστήριοι, είπε η Αγαπηδάκη στο φόρουμ των Δελφών
Μακροζωΐα δεν είναι να ζήσουμε πολλά αλλά δημιουργικά χρόνια, να είμαστε δραστήριοι, είπε η Αγαπηδάκη στο φόρουμ των Δελφών
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας έχουν εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας 35.000 άνθρωποι
«Ο παππούς μου ζει στην Κρήτη και καλώς εχόντων τον Μάιο θα κλείσει τα 100», αποκάλυψε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας για το δημογραφικό στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Η κυρία Αγαπηδάκη χρησιμοποίησε το παράδειγμα της δικής της οικογένειας θέλοντας να δείξει ότι οι παλαιότερες γενιές έχουν επιτύχει τη μακροζωΐα για ένα βασικό λόγο, σύμφωνα με την ίδια: Ήταν και είναι πολύ ενεργές.
«Εγώ που είμαι εγγονή του κάθομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Μακροζωΐα δεν είναι να ζήσουμε πολλά χρόνια, είναι να ζήσουμε δημιουργικά χρόνια. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε από νωρίς κάτι που έκαναν οι παλαιότεροι και έχουμε ξεχάσει: να είμαστε δραστήριοι».
Η κυρία Αγαπηδάκη απαρίθμησε τα ενθαρρυντικά δεδομένα που πλαισιώνουν την προσπάθεια πρόληψης σε νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. «Πολλοί άνθρωποι ζουν στα νησιά μας, στα χωριά μας, είναι ηλικιωμένοι. Άρα πρέπει να πάμε εμείς σε αυτούς», ανέφερε τονίζοντας το έργο των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).
Από τον περασμένο Οκτώβριο έχουν εξεταστεί από τα 180 ιατρικά κλιμάκια των ΚΟΜΥ συνολικά 35.000 άνθρωποι. Εξ αυτών έχουν γίνει 11.000 επισκέψεις κατ’ οίκον. Στις ΚΟΜΥ εργάζονται πάνω από 1.000 άτομα, ενώ το «1535» είναι ο αριθμός που μπορούν οι πολίτες να καλούν εφόσον θέλουν επίσκεψη από τις ΚΟΜΥ.
Μεταξύ άλλων, το υπουργείο Υγείας αναπτύσσει το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής. «Άρα στο πολύ άμεσο μέλλον δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για απλά θέματα», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Η κυρία Αγαπηδάκη χρησιμοποίησε το παράδειγμα της δικής της οικογένειας θέλοντας να δείξει ότι οι παλαιότερες γενιές έχουν επιτύχει τη μακροζωΐα για ένα βασικό λόγο, σύμφωνα με την ίδια: Ήταν και είναι πολύ ενεργές.
«Εγώ που είμαι εγγονή του κάθομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Μακροζωΐα δεν είναι να ζήσουμε πολλά χρόνια, είναι να ζήσουμε δημιουργικά χρόνια. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε από νωρίς κάτι που έκαναν οι παλαιότεροι και έχουμε ξεχάσει: να είμαστε δραστήριοι».
Η κυρία Αγαπηδάκη απαρίθμησε τα ενθαρρυντικά δεδομένα που πλαισιώνουν την προσπάθεια πρόληψης σε νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. «Πολλοί άνθρωποι ζουν στα νησιά μας, στα χωριά μας, είναι ηλικιωμένοι. Άρα πρέπει να πάμε εμείς σε αυτούς», ανέφερε τονίζοντας το έργο των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).
35.000 άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από τις ΚΟΜΥ
Από τον περασμένο Οκτώβριο έχουν εξεταστεί από τα 180 ιατρικά κλιμάκια των ΚΟΜΥ συνολικά 35.000 άνθρωποι. Εξ αυτών έχουν γίνει 11.000 επισκέψεις κατ’ οίκον. Στις ΚΟΜΥ εργάζονται πάνω από 1.000 άτομα, ενώ το «1535» είναι ο αριθμός που μπορούν οι πολίτες να καλούν εφόσον θέλουν επίσκεψη από τις ΚΟΜΥ.
Μεταξύ άλλων, το υπουργείο Υγείας αναπτύσσει το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής. «Άρα στο πολύ άμεσο μέλλον δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για απλά θέματα», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
