Γιατί έβαλε ο Μητσοτάκης στο τραπέζι το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, στην εξίσωση και η μείωση των 300 της Βουλής
Γιατί έβαλε ο Μητσοτάκης στο τραπέζι το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, στην εξίσωση και η μείωση των 300 της Βουλής
Ο πρωθυπουργός έδωσε στίγμα των προθέσεων του σε μια προσπάθεια να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση μαθαίνει από τα λάθη της και εννοεί να βάλει τέλος στην παθογένεια του ρουσφετιού
Επιχειρώντας ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε χθες να ανοίξει τη συζήτηση για τον διαχωρισμό του ρόλου υπουργού και βουλευτή με το διάγγελμα του με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως, η συζήτηση είναι για το μέλλον και για τις εκλογές μετά από αυτές του 2027, ενώ περιλαμβάνει ως αναγκαία προϋπόθεση τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όμως ο κ. Μητσοτάκης έδωσε στίγμα των προθέσεων του σε μια προσπάθεια να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση μαθαίνει από τα λάθη της και εννοεί να βάλει τέλος στην παθογένεια του ρουσφετιού. Στην πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να δείξει ότι δεν αναλώνεται απλά σε διαπιστώσεις, αλλά αναλαμβάνει ουσιαστική πρωτοβουλία γι’ αυτό που περιγράφει ως ρήξη με το «βαθύ κράτος».
Βεβαίως, η δήλωση του κ. Μητσοτάκη είχε τρία επίπεδα. Αρχικά, έστειλε μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει γρήγορα με την ποινική αξιολόγηση των πολιτικών προσώπων, μετά τις άρσεις ασυλίας. Ένα έμμεσο μήνυμα δηλαδή ενάντια στην ομηρεία του πολιτικού συστήματος. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε παραδείγματα επιτυχημένης αντιμετώπισης των παθογενειών του πελατειακού κράτος, όπως η ψηφιοποίηση. Και επίσης έβαλε στην εξίσωση το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, αν και η πρόταση όπως την παρουσίασε έχει δεδομένους περιορισμούς, παρά το ότι στηρίζεται στο γαλλικό μοντέλο. Ο βασικός περιορισμός είναι ότι δεν εξαλείφεται ο πειρασμός του σταυρού, καθώς ένας βουλευτής που υπουργοποιείται μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, άρα δεν έχει λόγο να κλείσει το γραφείο του.
Παράλληλα, η προοπτική να υπάρχουν υπουργοί με ενεργά πολιτικά γραφεία προς άγρα σταυρού στις επόμενες εκλογές και επιλαχόντες βουλευτές επίσης με ενεργά γραφεία που θέλουν να βελτιώσουν την επίδοση τους στις επόμενες εκλογές έκαναν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να βάλει στην εξίσωση και την προοπτική μείωσης του αριθμού των βουλευτών στην επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ομολογουμένως, λόγω του πολέμου η υπόθεση πήγε πίσω, καθώς η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευθεί να παρουσιάσει την πρόταση της εντός Μαρτίου και τον Απρίλιο να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες στη Βουλή. Κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν τους περιορισμούς στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη, τονίζουν όμως ότι ξεκινά μια συζήτηση την οποία δεν κάνει κανένα άλλο κόμμα.
Οι βουλευτές πάντως ακούνε τη συζήτηση και τις διακηρύξεις του κ. Μητσοτάκη με περίσκεψη. Κάποιοι ήταν χθες ικανοποιημένοι, με δεδομένο ότι έχουν εισηγηθεί την αποσύνδεση του ρόλου υπουργού και βουλευτή, αρκετοί όμως έχουν προβληματισμούς για την εφαρμοσιμότητα του μοντέλου. Επίσης, η ένταση που έχει σωρευτεί για τους χειρισμούς που έγιναν δεν έχει εκτονωθεί και μένει να φανεί πού θα εκδηλωθεί.
Ήδη, σήμερα θα έρθει στη Βουλή η δικογραφία που αφορά και τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι μπορεί στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας να υπάρξουν «γαλάζιες» εκπλήξεις, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ έχει ζητήσει την άρση ασυλίας.
Βεβαίως, η δήλωση του κ. Μητσοτάκη είχε τρία επίπεδα. Αρχικά, έστειλε μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει γρήγορα με την ποινική αξιολόγηση των πολιτικών προσώπων, μετά τις άρσεις ασυλίας. Ένα έμμεσο μήνυμα δηλαδή ενάντια στην ομηρεία του πολιτικού συστήματος. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε παραδείγματα επιτυχημένης αντιμετώπισης των παθογενειών του πελατειακού κράτος, όπως η ψηφιοποίηση. Και επίσης έβαλε στην εξίσωση το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, αν και η πρόταση όπως την παρουσίασε έχει δεδομένους περιορισμούς, παρά το ότι στηρίζεται στο γαλλικό μοντέλο. Ο βασικός περιορισμός είναι ότι δεν εξαλείφεται ο πειρασμός του σταυρού, καθώς ένας βουλευτής που υπουργοποιείται μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, άρα δεν έχει λόγο να κλείσει το γραφείο του.
Παράλληλα, η προοπτική να υπάρχουν υπουργοί με ενεργά πολιτικά γραφεία προς άγρα σταυρού στις επόμενες εκλογές και επιλαχόντες βουλευτές επίσης με ενεργά γραφεία που θέλουν να βελτιώσουν την επίδοση τους στις επόμενες εκλογές έκαναν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να βάλει στην εξίσωση και την προοπτική μείωσης του αριθμού των βουλευτών στην επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ομολογουμένως, λόγω του πολέμου η υπόθεση πήγε πίσω, καθώς η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευθεί να παρουσιάσει την πρόταση της εντός Μαρτίου και τον Απρίλιο να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες στη Βουλή. Κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν τους περιορισμούς στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη, τονίζουν όμως ότι ξεκινά μια συζήτηση την οποία δεν κάνει κανένα άλλο κόμμα.
Οι βουλευτές της ΝΔΟι γαλάζιοι βουλευτές περίμεναν χθες σχεδόν με αγωνία το διάγγελμα Μητσοτάκη, μετά από μέρες εκνευρισμού. Σε αυτό ο πρωθυπουργός δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός, ότι από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα, όπως σαφές είναι ότι κανείς από τους βουλευτές της ΝΔ δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι θα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας των βουλευτών του κόμματος, πολλοί εκ των οποίων μπορεί αδίκως να έχουν υποστεί προσωπικό και πολιτικό πλήγμα.
Οι βουλευτές πάντως ακούνε τη συζήτηση και τις διακηρύξεις του κ. Μητσοτάκη με περίσκεψη. Κάποιοι ήταν χθες ικανοποιημένοι, με δεδομένο ότι έχουν εισηγηθεί την αποσύνδεση του ρόλου υπουργού και βουλευτή, αρκετοί όμως έχουν προβληματισμούς για την εφαρμοσιμότητα του μοντέλου. Επίσης, η ένταση που έχει σωρευτεί για τους χειρισμούς που έγιναν δεν έχει εκτονωθεί και μένει να φανεί πού θα εκδηλωθεί.
Ήδη, σήμερα θα έρθει στη Βουλή η δικογραφία που αφορά και τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι μπορεί στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας να υπάρξουν «γαλάζιες» εκπλήξεις, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ έχει ζητήσει την άρση ασυλίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
