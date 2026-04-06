Τι σημαίνει η πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, στο τραπέζι και η μείωση βουλευτών, λέει ο Μαρινάκης

»Διαβάζω κάπου- σωστά- μιλάμε για το γαλλικό μοντέλο. Εδώ μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή, ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως υπουργός. Για όσο διάστημα, λοιπόν, ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα θα μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκ νέου υποψήφιος. Εδώ ακούγεται μία κριτική, ότι «μήπως με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στην πραγματικότητα παραπάνω βουλευτικά γραφεία;». Γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί, συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν. Γι’ αυτό και θεωρώ, ότι πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση, όπως θα διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό προς την κοινωνία, προς το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει του Συνεδρίου. Γιατί, για παράδειγμα, για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε καιγια να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία. Το ξαναλέω, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Δεν είναι αποφάσεις.»Είναι σκέψεις, οι οποίες θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο, όπως και πολλές άλλες πολύ σημαντικές, θεσμικές παρεμβάσεις, σε συνέχεια πολιτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Γιατί η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με το ρόλο του βουλευτή, την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Δεν είναι μία κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Η αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους γίνεται με πολιτικές, όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, συνολικά το ψηφιακό κράτος, η ηλεκτρονική επίδοση κλήσεων, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν μπορεί να πάρει -και να θέλει- από εδώ και στο εξής κάποιος να ζητήσει κάτι να αλλάξει στην ΑΑΔΕ, όπως γινόταν στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι μπορεί για παράδειγμα να παρέμβει για να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ κάποιου ή να πληρώσει αργότερα τον φόρο εισοδήματος.»Έτσι αντίστοιχα τώρα και να θέλει κάποιος να κάνει κάτι, που μπορεί να γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δεν θα μπορεί να γίνει. Είτε το κάνει το τηλέφωνο, είτε δεν το κάνει το τηλέφωνο, η ΑΑΔΕ θα κάνει τη δουλειά της, όπως την κάνει σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει. Αυτή για παράδειγμα είναι αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, όπως και όλα τα υπόλοιπα και πολλά άλλα που είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτή τη μεταρρύθμιση η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε. Το ξαναλέω λοιπόν, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Δεν μιλάμε για έναν εκτελεστικό νόμο. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση, μαζί με όλα όσα έχουμε ήδη πει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι υπό διαβούλευση, υπό διαμόρφωση, έχει μια σειρά από παρεπόμενες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν. Άρα συνιστώ, σε όποιον έχει θέσεις, προτάσεις, ούτως ή άλλως η Κοινοβουλευτική ομάδα στέλνει προτάσεις, όλα αυτά να τα δούμε στη σωστή ώρα, δηλαδή και προεκλογικά, όπου ανοίγουμε τη συζήτηση, αλλά κυρίως μετεκλογικά».