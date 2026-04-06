Μαρινάκης: Στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση η πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, ίσως θα πρέπει να δούμε και μείωση βουλευτών

«Δεν μιλάμε για εκτελεστικό νόμο, μιλάμε ότι θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση» είπε για την πρόταση του πρωθυπουργού





«Μιλάμε για μια πρόταση που θα συζητείται προεκλογικά αλλά η αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Αν και το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση ενός νόμου, η πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη







«Δεν είναι μια κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, αυτό γίνεται με πολιτικές όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, το ψηφιακό κράτος, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν μιλάμε για εκτελεστικό νόμο, μιλάμε ότι θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνιστώ σε όποιον έχει θέσεις, προτάσεις, να τα δούμε στη σωστή ώρα» κατέληξε για το θέμα ο Παύλος Μαρινάκης.



Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη Με μήνυμά του προς τους πολίτες ο Πρωθυπουργός πριν λίγη ώρα αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Διευκρινίσεις για την πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 , έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης , ο οποίος είπε ότι «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών».«Μιλάμε για μια πρόταση που θα συζητείται προεκλογικά αλλά η αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Αν και το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση ενός νόμου, η πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συνταγματική αναθεώρηση . Μιλάει για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό. Θα αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα και αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή».«Στο πλαίσιο αυτό ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού βουλευτών για να μην έχουμε αντί για 300, 350 βουλευτικά γραφεία, όλα είναι υπό συζήτηση» είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης.«Δεν είναι μια κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, αυτό γίνεται με πολιτικές όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, το ψηφιακό κράτος, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν μιλάμε για εκτελεστικό νόμο, μιλάμε ότι θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνιστώ σε όποιον έχει θέσεις, προτάσεις, να τα δούμε στη σωστή ώρα» κατέληξε για το θέμα ο Παύλος Μαρινάκης.Με μήνυμά του προς τους πολίτες ο Πρωθυπουργός πριν λίγη ώρα αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.Αναφορικά με την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή, με αίτημα την άρση της ασυλίας 11 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε πως η άρση ασυλίας μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Σύνταγμα επί των ημερών της ΝΔ είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και επεσήμανε ότι τιμά τους βουλευτές του κόμματος η απόφασή τους να ζητήσουν την άρση ασυλίας τους.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 και στηρίχθηκε από την Κυβέρνηση και ότι το υλικό στο οποίο εδράζονται τα αιτήματά της αποτελεί προϊόν νόμιμων επισυνδέσεων που υλοποίησαν, χωρίς παρεμβάσεις, οι ελληνικές διωκτικές αρχές.Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε, αφενός, πως θα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφού αρθεί η ασυλία των βουλευτών, να προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις και αφετέρου πως κανείς εκ των βουλευτών δεν κατηγορείται για αποκόμιση οικονομικού οφέλους.Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην μεγάλη μεταρρύθμιση που τώρα υλοποιείται με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και θα ωφελήσει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο.Επιπρόσθετα τόνισε, μεταξύ άλλων: «Φτάνει πια με τους υποκριτές που «ανακάλυψαν» ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. (…) Από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να γνωρίζεις προσωπικά τον Βουλευτή προκειμένου να αντιμετωπιστείς με αξιοπρέπεια από το Δημόσιο».

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στην κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς και το πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά, μια «πρόκληση» όπως τη χαρακτήρισε που «απασχολεί όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες». «Οφείλω», είπε, «να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το «βαθύ κράτος. Έτσι», συνέχισε, «θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή. Προφανώς, οι παραπάνω προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν, επίσης, μέρος των δεσμεύσεων τις οποίες θα αναλάβουμε, εφόσον ο λαός μας εμπιστευθεί ξανά. Και πάντως, σίγουρα σηματοδοτούν την προσωπική μου απόφαση η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος της», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.



Fuel Pass

Από σήμερα το απόγευμα και μέχρι τις 30 Απριλίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το Fuel Pass μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας vouchers.gov.gr.



Το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των πολιτών, από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με στόχο την κάλυψη μέρους του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.



Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 36 λεπτά ανά λίτρο και αφορά 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων.



Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.



Τα χρήματα πιστώνονται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, είτε ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα είτε επιλέξει κατάθεση σε λογαριασμό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω τραπεζικής αργίας.

Στο μεταξύ, από την περασμένη Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης επιδοτείται με 20 λεπτά ανά λίτρο.



Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η επιστροφή 15% στην αξία των λιπασμάτων που έχει επίσης εξαγγελθεί, αποσκοπούν στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων.



Ανακαίνιση σχολείων

Περισσότερα από 220 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ανακαινιστούν το καλοκαίρι, μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ ήδη εντός του 2025 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πάνω από 430 σχολεία.



Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι τα Ειδικά Σχολεία θα έχουν προτεραιότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων που θα ενταχθούν φέτος στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».



Στο μεταξύ, ξεκινά η συμβουλευτική γονέων, μέσω του προγράμματος “Connected parents” γύρω από θέματα όπως: οι εθισμοί, το διαδίκτυο, οι αλλαγές στην προεφηβική και εφηβική ηλικία.



Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Πάσχα, θα αναρτηθούν στο Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο και στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης, διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά, Επαγγελματικά & Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, με στόχο την εντατικοποίηση και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας των μαθητών ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν τα ζωντανά μαθήματα επαναλήψεων για τους υποψηφίους, τα οποία θα συνεχίζονται μέχρι και μια ημέρα πριν από κάθε Πανελλαδική Εξέταση.



Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν και ποιοτική υποστήριξη στους μαθητές, ιδιαίτερα ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Και από την επόμενη σχολική χρονιά, μάλιστα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, τα live μαθήματα επεκτείνονται στην Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης θα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του live μαθήματος, εξατομικευμένες ασκήσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά.



Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαιδευτική υποστήριξη, ενισχύοντας στην πράξη την ισότητα ευκαιριών.



Αποθήκευση ενέργειας

Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον. Με την έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 16 MW, ενισχύεται στην πράξη η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ.



Αυτές οι δύο πρώτες μονάδες αποθήκευσης, εντασσόμενες στο σύστημα, παρέχουν κρίσιμη ευελιξία, διευκολύνουν την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, περιορίζουν τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και συμβάλλουν στην κάλυψη των αιχμών ζήτησης.



Ακόμη, δρομολογείται η σταδιακή ένταξη επιπλέον έργων αποθήκευσης, για την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας και της αποδοτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος.



Η επιτυχής ένταξη των πρώτων συστημάτων αποθήκευσης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΑΕΥ, του ΑΔΜΗΕ, του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.



Παράλληλα, ξεκίνησε η εφαρμογή των δυναμικών (πορτοκαλί) τιμολογίων για τους καταναλωτές. Μέσω αυτών, οι πολίτες μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες που είναι πιο οικονομικό και να επωφελούνται από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.



Νταντάδες της Γειτονιάς

Μετά το Πάσχα ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», τόσο για νέες αιτήσεις όσο και για την εγγραφή επιμελητών.



Το πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες με βρέφη και νήπια, διευκολύνοντας τους γονείς να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή.



Ξεκίνησε πιλοτικά σε 62 δήμους, καλύπτοντας 2.400 παιδιά και οδηγώντας στη σύναψη 925 συμφωνητικών, ενώ πλέον επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.



Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση ή ελεύθερους επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή για όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια.

06.04.2026, 12:50