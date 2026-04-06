ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρει η δικογραφία και τι απαντούν οι 11 βουλευτές
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρει η δικογραφία και τι απαντούν οι 11 βουλευτές
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για «αρνητική εμπειρία» και ετοιμάζεται σήμερα να εξαγγείλει νέες πρωτοβουλίες κατά του βαθέος κράτους
Ισχυρές εντυπώσεις, σφοδρές αντιπαραθέσεις και επιθετικές αντιδράσεις προκαλεί η διαβίβαση νέων δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 11+2 στελεχών του κυβερνητικού κόμματος. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για «αρνητική εμπειρία» και ετοιμάζεται σήμερα να εξαγγείλει νέες πρωτοβουλίες κατά του βαθέος κράτους. Από την άλλη η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κυβερνητική πλειοψηφία «υπόδικων» αθροίζοντας τους βουλευτές της ΝΔ που εμπλέκονται σε δικογραφίες. Την ίδια ώρα πολλοί βουλευτές της ΝΔ αντιδρούν υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές επιχειρούν να ποινικοποιήσουν την πολιτική τους δράση.
Πάντως, νομικοί με πλήρη γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας μιλούν για «ομαδοποίηση» ή «τσουβάλιασμα» υποθέσεων που παρουσιάζουν τεράστιες αποκλείσεις ως προς το ποινικό τους υπόβαθρο και την πραγματική οικονομική βλάβη του ταμείου των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως η περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα είναι η πιο επιβαρυντική ως προς την ουσία (σ.σ. πλαστογραφία) και το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε (142.000 ευρώ). Σημειώνουν ωστόσο πως για την ζημία δεν προσμετράται μόνο η παράνομη παρέμβαση που έκανε η βουλευτής στην ετήσια αίτηση του κτηνοτρόφου. Αντίθετα, η εισαγγελική αρχή αθροίζει όλα τα ποσά που εισέπραξε ο παραγωγός και τα επόμενα έτη έως το 2024 παρά το γεγονός ότι η εμπλοκή της κυρίας Παπακώστα δεν επαναλαμβανόταν ετησίως. Επιβαρυντική φαίνεται πως είναι και η περίπτωση του Κώστα Σκρέκα μιας και μιλά για «χεράτη» παρέμβαση στο σύστημα. Ο Κώστας Καραμανλής δεν περιλαμβάνεται στις συνομιλίες. Στους διαλόγους δεν εμφανίζονται καν οι δικοί του συνεργάτες. Συνομιλούν συνεργάτες του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού οι οποίοι αναφέρονται σε αίτημα “Καραμανλή¨ προκειμένου να βρεθεί λύση για 37 παραγωγούς που βρέθηκαν εκτός συστήματος πληρωμών επειδή το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκαν υπέβαλλε εκπρόθεσμα τις αιτήσεις τους. Το ποσό επιδότησης για το σύνολο των παραγωγών ξεπέρασε τα 200.000 ευρώ γεγονός που αναβιβάζει την ηθική αυτουργία που καταλογίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στον πρώην υπουργό σε κακούργημα.
Στον αντίποδα βρίσκεται η υπόθεση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου καθώς η ευρωπαϊκή εισαγγελία «ποινικοποιεί» τη φράση «οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεσή σας. Γίνεται;» που γράφει ο πρώην υπουργός συνοδεύοντας την προώθηση ενός αιτήματος παραγωγού. Κατά την εισαγγελική αρχή η φράση καταδεικνύει «ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητούσαν την εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του”». «Με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη» σημειώνει σε ανακοίνωση του ο ίδιος για να προσθέσει «όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι παντελώς ανυπόστατα, δεν έχω καμία σχέση. Και οι εισαγγελείς πρέπει να μας πουν αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνεται η δουλειά του βουλευτή». Για «αστειότητες» κάνει λόγο και ο Νότης Μηταράκης υποστηρίζοντας πως η μόνη του εμπλοκή είναι η διαβίβαση από το email του πολιτικού του γραφείου «ενυπόγραφης επιστολής του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου…». Να σημειωθεί ότι απευθείας συνομιλίες υπάρχουν για τους Κ. Σκρέκα, Χρ. Μπουκώρο, Μ. Σενετάκη, Κ. Παπακώστα, Θ. Λεονταρίδη. Συνεργάτες εμπλέκουν τους Κ. Τσιάρα, Γ. Κεφαλογιάννη. Ο Δ Βαρτζόπουλος στέλνει sms ενώ Ν. Μηταράκης, Λ. Βασιλειάδης και Κ.Καραμανλής εμφανίζονται σε συνομιλίες τρίτων.
Κώστας Τσιάρας
Σύμφωνα με την πορισματική έκθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ο κ. Τσιάρας εμφανίζεται ως ηθικός αυτουργός του… ηθικού αυτουργού καθώς απευθείας συνομιλία του πρώην υπουργού δεν υπάρχει. Υπάρχει διάλογος συνεργάτη του για την αντιμετώπιση ζητήματος κτηνοτρόφου της περιοχής του που κατά την εισαγγελική αρχή είναι παράνομο ενώ κατά τον κ. Τσιάρα είναι νόμιμο και εύλογο.
“Στην Λάρισα την 5/11/2021 ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, βουλευτής Καρδίτσας αο το 2004 μέχρι σήμερα, επι τη βάση του αξιώματος του κατά το οποίο ο ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού νοείται ως ηθικός αυτουργός του αυτουργού” αναφέρει εισαγωγικά το απόσπασμα της δικογραφίας για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι ο βουλευτής “έδωσε εντολή σε υπάλληλο του πολιτικού του γραφείου στην Καρδίτσα, τον οποίο χρησιμοποίησε ώς όργανο μεταφοράς της βούλησής του, να πραγματοποιήσει την … επικοινωνία, προκαλώντας στον Α.Β, προϊστάμενο της Περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας με πειθώ, φορτικότητα, προτοτροπές και παραινέσεις, εκμεταλλευόμενος την βουλευτική του ιδιότητα και την φερόμενη εγγύτητα του μ την πολιτική ηγεσία την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας” την οποία υπολογίζει σε 22.944,27 ευρώ”.
Από την πλευρά του ο κ. Τσιάρας σε ανακοίνωση εξηγεί αναλυτικά τις λεπτομέρειες τις υπόθεσης σημειώνοντας μεταξύ άλλων “Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!! Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται , αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού -όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις- οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου””.
Παράλληλα ο ίδιος σημειώνει πως “ όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης, είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη” ενώ δηλώνει την παραίτηση του από την βουλευτική ασυλία.
Δημήτρης Βαρτζόπουλος
“Οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεση σας. Γίνεται;;” αυτό είναι το sms που κατά την ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβαρύνει ποινικά τον κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Σύμφωνα με την πορισματική έκθεση ο τέως υφυπουργός Υγείας στις 27/10/2021 έστειλε γραπτό μήνυμα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά ζητώντας του να εγκριθεί αίτηση παραγωγού με τη σημείωση «Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. Γίνεται;;». Κατά την άποψη της εισαγγελικής αρχής : Το μήνυμα δε του βουλευτή («Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ») καταδεικνύει ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητούσαν την εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του. Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος ΜΕΛΑΣ, αντί να απορρίψει την αίτηση, έδωσε εντολή να εγκριθεί (την 10/12/2021) μια αίτηση που νομικά ήταν απολύτως άκυρη, καταστρατηγώντας το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή το συνολικό ποσό της ζημίας έφτασε τα 68.884,02 ευρώ.
Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία τόνιζε μεταξύ άλλων το Σάββατο (4/4) σε δήλωσή του στο protothema o Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Πάντως, νομικοί με πλήρη γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας μιλούν για «ομαδοποίηση» ή «τσουβάλιασμα» υποθέσεων που παρουσιάζουν τεράστιες αποκλείσεις ως προς το ποινικό τους υπόβαθρο και την πραγματική οικονομική βλάβη του ταμείου των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως η περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα είναι η πιο επιβαρυντική ως προς την ουσία (σ.σ. πλαστογραφία) και το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε (142.000 ευρώ). Σημειώνουν ωστόσο πως για την ζημία δεν προσμετράται μόνο η παράνομη παρέμβαση που έκανε η βουλευτής στην ετήσια αίτηση του κτηνοτρόφου. Αντίθετα, η εισαγγελική αρχή αθροίζει όλα τα ποσά που εισέπραξε ο παραγωγός και τα επόμενα έτη έως το 2024 παρά το γεγονός ότι η εμπλοκή της κυρίας Παπακώστα δεν επαναλαμβανόταν ετησίως. Επιβαρυντική φαίνεται πως είναι και η περίπτωση του Κώστα Σκρέκα μιας και μιλά για «χεράτη» παρέμβαση στο σύστημα. Ο Κώστας Καραμανλής δεν περιλαμβάνεται στις συνομιλίες. Στους διαλόγους δεν εμφανίζονται καν οι δικοί του συνεργάτες. Συνομιλούν συνεργάτες του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού οι οποίοι αναφέρονται σε αίτημα “Καραμανλή¨ προκειμένου να βρεθεί λύση για 37 παραγωγούς που βρέθηκαν εκτός συστήματος πληρωμών επειδή το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκαν υπέβαλλε εκπρόθεσμα τις αιτήσεις τους. Το ποσό επιδότησης για το σύνολο των παραγωγών ξεπέρασε τα 200.000 ευρώ γεγονός που αναβιβάζει την ηθική αυτουργία που καταλογίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στον πρώην υπουργό σε κακούργημα.
Ο Βαρτζόπουλος και η «ποινικοποίηση» 2 ερωτημάτων
Στον αντίποδα βρίσκεται η υπόθεση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου καθώς η ευρωπαϊκή εισαγγελία «ποινικοποιεί» τη φράση «οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεσή σας. Γίνεται;» που γράφει ο πρώην υπουργός συνοδεύοντας την προώθηση ενός αιτήματος παραγωγού. Κατά την εισαγγελική αρχή η φράση καταδεικνύει «ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητούσαν την εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του”». «Με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη» σημειώνει σε ανακοίνωση του ο ίδιος για να προσθέσει «όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι παντελώς ανυπόστατα, δεν έχω καμία σχέση. Και οι εισαγγελείς πρέπει να μας πουν αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνεται η δουλειά του βουλευτή». Για «αστειότητες» κάνει λόγο και ο Νότης Μηταράκης υποστηρίζοντας πως η μόνη του εμπλοκή είναι η διαβίβαση από το email του πολιτικού του γραφείου «ενυπόγραφης επιστολής του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου…». Να σημειωθεί ότι απευθείας συνομιλίες υπάρχουν για τους Κ. Σκρέκα, Χρ. Μπουκώρο, Μ. Σενετάκη, Κ. Παπακώστα, Θ. Λεονταρίδη. Συνεργάτες εμπλέκουν τους Κ. Τσιάρα, Γ. Κεφαλογιάννη. Ο Δ Βαρτζόπουλος στέλνει sms ενώ Ν. Μηταράκης, Λ. Βασιλειάδης και Κ.Καραμανλής εμφανίζονται σε συνομιλίες τρίτων.
Το μοτίβοΠάντως, η αλληλουχία γεγονότων όπως καταγράφεται στο πολυσέλιδο υλικό της δικογραφίας σκιαγραφεί την κλασική και προαιώνια πρακτική που χαρακτηρίζει πολλές πτυχές του ελληνικού κράτους. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί ως προς τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης που δικαιούνται για διάφορους λόγους, είτε γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προσμέτρησαν ορθά το χωράφι ή το ζωικό τους κεφάλαιο (σ.σ. δεν λειτουργούν τουλάχιστον πλήρως δορυφορικά και ψηφιακά συστήματα καταγραφής) είτε λόγω πλημμελούς διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους από τα ιδιωτικά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), είτε γιατί όντως εντοπίστηκαν από ελέγχους να έχουν παρατυπίες. Ωστόσο, αντί να απευθυνθούν σε ένα δικηγορικό γραφείο της περιοχής, καταφεύγουν στον τοπικό βουλευτή για να τους λύσει το πρόβλημα. Πολλές φορές μάλιστα υποβάλουν το ίδιο αίτημα στα γραφεία όλων των πολιτευτών της εκλογικής τους περιφέρειας.
Ρουσφέτια… δια περιφοράςΓια παράδειγμα, κτηνοτρόφος της Μαγνησίας ζήτησε λύση στο πρόβλημά του όχι μόνο από τον τοπικό βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο αλλά και από τον πρώην βουλευτή Θανάση Λιούπη με αποτέλεσμα σήμερα να εμπλέκονται και οι δύο. Το ίδιο προκύπτει και στο Χίο καθώς τον ίδιο κτηνοτρόφο για το ίδιο πρόβλημα προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν και ο εν ενέργεια βουλευτής του νησιού Νότης Μηταράκης και ο πρώην Κώστας Μουσουρούλης. Αποτελεί κοινό μυστικό άλλωστε ότι τα πολιτικά γραφεία κάθε απόχρωσης, όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και του λεκανοπεδίου, αποτελούν για πολλούς κάτι σαν κέντρα εξυπηρέτησης.
Η άμεση μεταβίβαση και ο «νταλαβεριτζής»Από την πλευρά τους οι βουλευτές εμφανίζονται να προωθούν άμεσα τα αιτήματα των πολιτών καθώς αποτελούν δυνητικά εκλογική πελατεία χωρίς να είναι βέβαιο αν γνωρίζουν πως η ικανοποίησή τους αποτελεί παρανομία ή όχι. Υπάρχουν για παράδειγμα υποθέσεις όπως της Κατερίνας Παπακώστα όπου καταφανώς προκύπτει ότι η ίδια όχι μόνο γνώριζε αλλά πίεζε για πλαστογραφία φακέλου ή του κ. Κώστα Σκρέκα που αναφέρεται σε «χεράτη» παρέμβαση και άρα παραβίαση του ηλεκτρονικού συστήματος. Υπάρχουν όμως και υποθέσεις όπως των Δημήτρη Βαρτζόπουλου και Νότη Μηταράκη που προωθούν απλά το αίτημα που έλαβαν είτε χωρίς σχολιασμό είτε με το ερώτημα «γίνεται;». Το σύνολο των αιτημάτων αποστέλλεται στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, ο οποίος παράλληλα είναι κομματικό στέλεχος και υποψήφιος της ΝΔ. Με την σειρά του αυτός εμφανίζεται πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς του «προϊσταμένους» και όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις πουλά εκδούλευση, κάνει νταλαβέρι και γίνεται «πληθωριστικός» ως προς την κοπιώδη προσπάθεια που θα καταβάλλει για να «τρέξει» το αίτημα.
Οι υποθέσεις
Κώστας Τσιάρας
Σύμφωνα με την πορισματική έκθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ο κ. Τσιάρας εμφανίζεται ως ηθικός αυτουργός του… ηθικού αυτουργού καθώς απευθείας συνομιλία του πρώην υπουργού δεν υπάρχει. Υπάρχει διάλογος συνεργάτη του για την αντιμετώπιση ζητήματος κτηνοτρόφου της περιοχής του που κατά την εισαγγελική αρχή είναι παράνομο ενώ κατά τον κ. Τσιάρα είναι νόμιμο και εύλογο.
“Στην Λάρισα την 5/11/2021 ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, βουλευτής Καρδίτσας αο το 2004 μέχρι σήμερα, επι τη βάση του αξιώματος του κατά το οποίο ο ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού νοείται ως ηθικός αυτουργός του αυτουργού” αναφέρει εισαγωγικά το απόσπασμα της δικογραφίας για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι ο βουλευτής “έδωσε εντολή σε υπάλληλο του πολιτικού του γραφείου στην Καρδίτσα, τον οποίο χρησιμοποίησε ώς όργανο μεταφοράς της βούλησής του, να πραγματοποιήσει την … επικοινωνία, προκαλώντας στον Α.Β, προϊστάμενο της Περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας με πειθώ, φορτικότητα, προτοτροπές και παραινέσεις, εκμεταλλευόμενος την βουλευτική του ιδιότητα και την φερόμενη εγγύτητα του μ την πολιτική ηγεσία την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας” την οποία υπολογίζει σε 22.944,27 ευρώ”.
Από την πλευρά του ο κ. Τσιάρας σε ανακοίνωση εξηγεί αναλυτικά τις λεπτομέρειες τις υπόθεσης σημειώνοντας μεταξύ άλλων “Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!! Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται , αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού -όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις- οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου””.
Παράλληλα ο ίδιος σημειώνει πως “ όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης, είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη” ενώ δηλώνει την παραίτηση του από την βουλευτική ασυλία.
Δημήτρης Βαρτζόπουλος
“Οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεση σας. Γίνεται;;” αυτό είναι το sms που κατά την ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβαρύνει ποινικά τον κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Σύμφωνα με την πορισματική έκθεση ο τέως υφυπουργός Υγείας στις 27/10/2021 έστειλε γραπτό μήνυμα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά ζητώντας του να εγκριθεί αίτηση παραγωγού με τη σημείωση «Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. Γίνεται;;». Κατά την άποψη της εισαγγελικής αρχής : Το μήνυμα δε του βουλευτή («Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ») καταδεικνύει ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητούσαν την εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του. Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος ΜΕΛΑΣ, αντί να απορρίψει την αίτηση, έδωσε εντολή να εγκριθεί (την 10/12/2021) μια αίτηση που νομικά ήταν απολύτως άκυρη, καταστρατηγώντας το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή το συνολικό ποσό της ζημίας έφτασε τα 68.884,02 ευρώ.
Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία τόνιζε μεταξύ άλλων το Σάββατο (4/4) σε δήλωσή του στο protothema o Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Συγκεκριμένα ο κ. Βαρτζόπουλος είπε πως ουδέποτε προέτρεψε κάποιον σε παράνομη πράξη και απλώς ρώτησε αν γίνεται κάτι. «Με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη. Όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι παντελώς ανυπόστατα, δεν έχω καμία σχέση. Και οι εισαγγελείς πρέπει να μας πουν αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνεται η δουλειά του βουλευτή», τονίζει.
Λάκης Βασιλειάδης
Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας απευθείας διάλογος του βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη ή συνεργάτη του δεν υπάρχει. Ο βουλευτής εμφανίζεται σε γραπτό μήνυμα τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά.
Συγκεκριμένα ο Δ. Κ., στέλνει sms στον πρόεδρο του οργανισμού με το ακόλουθο περιεχόμενο “από Βασιλειάδη Λάκη Π.Σ. (σ.σ. όνομα κτηνοτρόφου) ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ”. Σχεδόν μια εβδομάδα μετά ωστόσο ο Δ.Κ. συνομιλεί με τον πρόεδρο του οργανισού και τον ρωτά “Του Λάκη το έκανες;” με τον Μελά να απαντά αρνητικά. Ο Δ.Κ., επιμένει πως δεν υπάρχει χρόνος. Εν συνεχεία ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ αναφέρει πως είναι στις έξι του μήνα [06/12/2021] και ο ΔΚ το επιβεβαιώνει λέγοντάς του: «Ναι, στις έξι. Ε, ναι δε θα τους πάρεις και στις πέντε να τους πεις ακυρώστε τον».
Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η υπόθεση για την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Βασιλειάδη δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον κτηνοτρόφο. Ο έλεγχος διενεργήθηκε, ο παραγωγός δεν εισέπραξε την επιδότηση περίπου 2.500 ευρώ που ζητούσε, αντιθέτως ο ΟΠΕΚΕΠΕ του καταλόγισε πρόστιμο.
Νότης Μηταράκης
Η εμπλοκή του Νότη Μηταράκη δεν προκύπτει από διάλογο δικό του ή στενού του συνεργάτη αλλά από τρίτους οι οποίοι αναφέρονται και στον πρώην βουλευτή Χίου Κώστα Μουσουρούλη ο οποίος φαίνεται ότι παρενέβη για την ίδια υπόθεση. Η μόνη παρέμβαση του κ. Μηταράκη φαίνεται πως είναι η αποστολή ενός email προς συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες το ηλεκτρονικό μήνυμα περιελάμβανε μελέτη δασολόγου - γεωπόνου, χωρίς άλλο σχόλιο, η οποία έδειχνε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε πλημμελή προσμέτρηση αγροτεμαχίου παραγωγού της Χίου με αποτέλεσμα την είσπραξη μικρότερης επιδότησης.
Πάντως, στο κείμενο της η εισαγγελία αναφέρει “ Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2021 ο ΝΚ συνεργάτης σύμβουλος του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με τον εν ενεργεία βουλευτή Νότη Μηταράκη, αλλά και ο πρώην βουλευτή Κωνσταντίνος Μουσουρούλης ενεργώντας κατά παραυτουργία με τους ανωτέρω, με πρόθεση, προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας, την οποία ο τελευταίος διέπραξε. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν της ως άνω αναφερόμενες κλήσεις… προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά (φυσικό αυτουργό) με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας στην οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα … έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούληση του προς την κατεύθυνση της τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξης τελ΄χντας σε γνώση και αποδεχόμενοι την τέλεση αυτής… Ειδικότερα τα ανωτέρω αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα ενήργησαν με τον απαιτούμενο εκ νόμου διπλό δόλο, καθόσον: α) επιδίωξαν συνειδητά και ηθελημένα με τη χρήση του πολιτικού τους βάρους να πείσουν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να τελέσει την πράξη της απιστίας μέσω της εξωθεσμικής παρέμβασης στον οργανισμό β) γνώριζαν καλώς ότι η ενέργεια αυτή συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης κοινοτικών πόρων, αφού αποσκοπούσε στην εκ των υστέρων “τακτοποίηση” ενός νομίμως απορριφθέντος φακέλου. Αποδέχονταν δε πλήρως ότι η προκληθείσα απόφαση θα προκαλούσε βέβαιη ζημιά στην περιουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία τελικά ανήλθε στο συνολικό ποσό των 31.499, 26 ευρώ”.
Ο Νότης Μηταράκης, σε δήλωσή του στο protothema, εξέφρασε την πλήρη έκπληξή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «αστειότητες».
Μάξιμος Σενετάκης
Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Σενετάκη η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφέρει ότι ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης από το 2019 μέχρι και σήμερα, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Ειδικότερα, εκμεταλλευόμενος την πολιτική του ιδιότητα, πραγματοποίησε τις τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε… Προκειμένου να διασωθεί ο παραγωγός από τον μηδενισμό και να λάβει την επιδότηση που δεν εδικαιούτο, ο ως άνω βουλευτής παρενέβη εξωθεσμικά στην ηγεσία του Οργανισμού…”.
Ο κ. Σενετάκης σε ανακοίνωση του σημειώνει “Ήρθε, φαίνεται, και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα” για να προσθέσει σε άλλο σημείο “Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημά του. Ούτε υπέδειξα τη λύση, ούτε την γνώριζα – πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο. Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει.”
Κώστας Καραμανλής
Σύμφωνα πάντα με την πορισματική έκθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας η πρόταση για άρση της βουλευτής ασυλίας του κ. Κώστα Καραμανλή και μάλιστα για αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα δεν στηρίζεται σε καταγραφή δικής του συνομιλίας ή κάποιου στενού του συνεργάτη. Τον επικαλούνται μετακλητοί υπάλληλοι του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού. Να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση έχει ζητηθεί και η παραπομπή του κ. Λιβανού σε προανακριτική έρευνα. Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα η έμμεση εμπλοκή του κ. Καραμανλή σχετίζεται με υπόθεση 37 παραγωγών που εντάχθηκαν στην πληρωμή του “Μέτρου 11” της βιολογικής γεωργίας αν και αρχικά είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις τους ως εκπρόθεσμες. Οι 37 παραγωγοί πληρώθηκαν παρανόμως κατά την ευρωπαϊκή εισαγγελία ποσά από 1.186,75 ευρώ έως 20.882,79 ευρώ. Το άθροισμα ωστόσο των ποσών ανέρχεται σε 224.686,58 ευρώ μετατρέποντας το αποδιδόμενο αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στον κ. Καραμανλή σε κακούργημα Όπως προκύπτει από την δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή οι εισαγγελείς επικαλούμενοι αποκλειστικά στις συνομιλίες στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετακλητών συνεργατών υπουργούμιλούν για “άνωθεν” ή “κρίσιμη” πολιτική πίεση”, για “οργάνωση συσκέψεων σε Υπουργικά γραφεία” και για “πρωτοφανή θεσμική σκευωρία”.
Αναλυτικά το απόσπασμα έχει ως εξής: “Αφού πέτυχαν οπή νόμιμες και διοικητικές οδοί, ενεργοποιήθηκε η άνωθεν πολιτική πίεση: οι 37 παραγωγοί κατέθεσαν Ιεραρχικές προσφυγές απευθείας στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, ενεργοποιώντας παράλληλα τον βουλευτή Σερρών Κώστα Καραμανλή για να ασκήσει την κρίσιμη πολιτική πίεση. Ο εν λόγω βουλευτής παρενέβη άμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου. Όπως αποκαλύπτεται από τις νόμιμα καταγεγραμμένες συνομιλίες, οργανώθηκε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο για να ικανοποιηθεί η παρέμβαση: “… αυτή του Καραμανλή … που ενδιαφέρεται ο… που είναι 37 άτομα, με έναν εεε με τ βιολογικά” αναφέρεται χαρακτηριστικά ταυτοποιώντας τον αριθμό των εμπλεκομένων. Σε επόμενη συνομιλία περιγράφεται με σαφήνεια : “λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, εί.. είχε γίνει μια συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι από τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη λοιπόν είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει…”. Μετά τη σύσκεψη, το γραφείο του Υπουργού διαβίβασε την εντολή προς του ς υφισταμένους του, και συγκεκριμένα στους συνεργάτες του Π.Α., Ν.Κ., και Ν.Κ., απαιτώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα πάση θυσία, αρκεί “να μην επηρεάζεται κάτι” σε πολιτικό κόστος. Η εντολή του γραφείου του τότε Υπουργού μεταφέρθηκε στη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη φράση: “μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε”. Λαμβάνοντας το “πράσινο φως” (“το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε) στήθηκε μια πρωτοφανής θεσμική σκευωρία, προκειμένου να καταστρατηγηθεί το πληροφοριακό σύστημα πριν κλείσει το οικονομικό έτος του Ευρωπαϊκού Ταμείου: από τη μια πλευρά παρότι ο νόμος απαιτούσε ουσιαστικό έλεγχο, το Υπουργείοπ απλώς υπάκουσε στην εντολή. Μάλιστα η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΒ καθοδήγησε την συνεργάτιδα του τότε Υπουργού ΣΣ να φτιάξει ένα απλό “κειμενάκι” βαφτίζοντας αυθαίρετα την αργοπορία των 37 παραγωγών ως δήθαμ “ανωτέρα βία” χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο μόνο και μόνο για να υπάρξει ψευδής νομιμοφάνεια. Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ Μέλας έχοντας έγκριση της Διοίκησης / Υπουργείου επικοινώνησε απευθείας με τον διαχειριστή του ΚΥΔ Α.Μ. του έδειξε να μπει στο σύστημα, να ανεβάσει ξανά τις ίδιες ακριβώς εκπρόθεσμες συμβάσεις, αλλά αυτή τη φορά να κάνει “κλικ” στο πεδίο “Αίτημα Ανωτέρας Βίας”.
Ο βουλευτής της ΝΔ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους του, επισημαίνοντας ότι είναι αθώος και θα αποδείξει την αθωότητά του όπου κληθεί.
Θεόφιλος Λεονταρίδης
Για τον βουλευτή Σερρών της Ν.Δ Θεόφιλο Λεονταρίδη η ευρωπαία εισαγγελέας αναφέρει ότι ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον παραγωγό Ι.Κ με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, προκάλεσαν με πρόθεση σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη που εκείνος διέπραξε. Ειδικότερα, πραγματοποίησαν τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, καθώς και με την επιβολή και την επιρροή του πρώτου εξ αυτών λόγω της ιδιότητας και της θέσεώς του ως βουλευτή, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας.
«Δεν υπάρχει καμία παράνομη ενέργεια», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμένοντας ότι η παρέμβασή του περιορίστηκε αποκλειστικά στη διερεύνηση ενός αιτήματος εντός του θεσμικού του ρόλου.
Κώστας Σκρέκας: "Κατάλαβα χεράτα"
Στο πόρισμα της ευρωπαίας εισαγγελέως ο πρώην γραμματέας της Π.Ε της Ν.Δ Κώστας Σκρέκας καταγγέλλεται ότι παρενέβη υπέρ παραγωγού ενώ η αίτησή του είχε νομίμως απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα λόγω έλλειψης σπόρων. Ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μέλας αναφέρει μάλιστα σε συνομιλητή του ότι ο Σκρέκας τον έπαιρνε τηλέφωνο από τη Σύνοδο Υπουργών για να του ζητήσει εξυπηρέτηση ενώ σε επικοινωνία Μελά - Σκρέκα ο δεύτερος όταν ενημερώνεται ότι η ικανοποίηση έγινε κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ο πρώην Υπουργός απαντά “κατάλαβα, χεράτα”.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στην Αθήνα, την 20/09/2021 ο Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ του Θεοδώρου, βουλευτής Τρικάλων από το 2012 μέχρι σήμερα, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον παραγωγό Π.Β προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας την οποία διέπραξε.
Συγκεκριμένα, ο παραγωγός Π.Β γνωρίζοντας ότι η αίτησή του για λήψη Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος (έτους 2020) είχε νομίμως απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα λόγω «έλλειψης σπόρων» (ανεπάρκεια ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου ανά στρέμμα για τις δηλωθείσες ποικιλίες ELSA και CELIA), ζήτησε την παρέμβαση του βουλευτή Κωνσταντίνου ΣΚΡΕΚΑ.
Ο τελευταίος, ενεργώντας για λογαριασμό και προς όφελος του πρώτου, απέστειλε αρχικά γραπτό μήνυμα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ με το περιεχόμενο «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Β.» και ακολούθως, μέσω συνεχών οχλήσεων και εκμεταλλευόμενος την πολιτική του επιρροή, πραγματοποίησε τις ως άνω υπό στοιχείο (4) (Α) αναφερόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε από κοινού με τους Φραγκίσκο ΜΑΧΛΕΡΑ, Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων, Αντώνιο ΚΟΡΟΒΕΣΗ, Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ και Αθανάσιο Βαλιώτη, Προϊστάμενο Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα υπό στοιχείο (4) (Α) του παρόντος, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξεως [ΑΠ 9/2023], τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενος την τέλεση αυτής. Αποτέλεσμα της ως άνω πράξης που πραγματώσαν από κοινού οι Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ και Πέτρος ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ήταν να εγκρίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την πληρωμή της ενίσχυσης στον τελευταίο, προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΓΤΕ).
Η ζημία αυτή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 87.780,55 ευρώ (για τα έτη 2019-2024), διότι η παράνομη παρέμβαση του 2021 λειτούργησε ως μηχανισμός συγκάλυψης που αφενός «νομιμοποίησε» την καταβολή ολόκληρης της ενίσχυσης του 2021 (άρνηση πλεονεκτήματος λόγω τεχνητών συνθηκών) και αφετέρου απέτρεψε την ανάκτηση των παρελθόντων ετών και εξασφάλισε τη ροή των μελλοντικών πληρωμών.
Στο κείμενο αναφέρεται συνομιλία του Δ.Μελά ο οποίος φέρεται να λέει «θα το έτρωγα… Γιατί το ’κανα και με πίεση… Αλλά ο Σκρέκας θα μας φανεί χρήσιμος στο άλλο θέμα». Και συνεχίζει ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ λέγοντας στον συνομιλητή του: «Και τώρα εγώ επειδή μ’ έχει πάρει να σκεφτείς ο ΣΚΡΕΚΑΣ με πήρε από την σύνοδο υπουργών να μου πει γι’ αυτόν…». Τέλος, την 24/09/2021 συνομιλούν οι Δημήτριος ΜΕΛΑΣ και Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ, με τον πρώτο να λέει στον βουλευτή: «Ε πρώτον σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα». Επιβεβαιώνουν ότι αναφέρονται στον «Β.» και του λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ «Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα έγινε ολόκληρο τέτοιο…». Ο βουλευτής τον ρωτά πότε θα το δει ο παραγωγός και ο ΜΕΛΑΣ του απαντά πως θα το δει στην πληρωμή. Επίσης, ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ ενημερώνει τον βουλευτή ότι έχει προωθήσει το μήνυμα του συμβούλου στον «Β.», ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις αλλαγές που θέλουν, εφόσον ο σύμβουλος ξεκλειδώσει το σύστημα, κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ίδιο (τον Δημήτριο ΜΕΛΑ). Χαρακτηριστικά ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ λέει στον βουλευτή: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» και ο βουλευτής του απαντά «Χεράτα κατάλαβα».
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας μου αφορούσε αποκλειστικά τη διερεύνηση αιτήματος πολίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση του γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.
Γιάννης Κεφαλογιάννης
Ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης εμπλέκεται από συνομιλίες του πρώην στενού του συνεργάτη Γιάννη Τριουλλίνου. Ο δεύτερος εμφανίζεται σε πλήθος διαλόγων με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά να επιχειρεί να καθυστερήσει ελέγχους ή να προστατέψει κτηνοτρόφους.
Σε ανακοίνωση του σημειώνει πως “από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα. Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου. Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος”.
Χρήστος Μπουκώρος
Η υπόθεση για την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του Χρήστου Μπουκώρου δεν έχει σοβαρές ποινικές διαστάσεις σύμφωνα με νομικούς. Ο ίδιος φαίνεται να απευθύνει το αίτημα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ με έντονο τρόπο, ωστόσο τελικά η υπόθεση δεν προχώρησε με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος να προχωρήσει σε προσφυγή και να δικαιωθεί.
Για «ειλεκτικές και αποσπασματικές οι συνομιλίες» κάνει λόγο ο κ. Μπουκώρος σε δήλωσή του, τονίζοντας πως επικοινώνησα για το νόμιμο αίτημα ενός ζευγαριού».
Κατερίνα Παπακώστα
Ως πιο βαριά περίπτωση εμφανίζεται αυτή της βουλευτού Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα καθώς το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της καταλογίζει παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αρμόδιους κτηνιάτρους, προκειμένου να πληρωθεί κτηνοτρόφος της εκλογικής της περιφέρειας παράνομες επιδοτήσεις.
Ο συγκεκριμένος παραγωγός “πιάστηκε” από τους ελεγκτές να έχει στην κατοχή του λιγότερα βοοειδή από όσα δήλωνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όδευε για να μπει στην λίστα των «κόκκινων» ΑΦΜ.
Ωστόσο, έπειτα από παρεμβάσεις της βουλευτού προς τον τότε πρόεδρο του οργανισμού Δημήτρη Μελά και τον αρμόδιο κτηνίατρο της περιφερειακής διεύθυνσης, παραποιήθηκαν ημερομηνίες, παραβιάστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα και προστέθηκαν «κατασκευασμένα» έγγραφα, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να εξακολουθήσουν να εισπράττουν ποσά.
Όπως προκύπτει από τους διαλόγους και τα ευρήματα της έρευνας κτηνοτρόφος τον οποίο η κα Παπακώστα χαρακτηρίζει “πολύ σημαντικό πρόσωπο” στα Τρίκαλα βρέθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 58 βοοειδή, 12 λιγότερα από τον αριθμό που δήλωνε (70) βάσει του οποίου υπολογιζόταν η επιδότηση. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και η ποινή που επέφερε είναι η αποβολή του παραγωγού από το σύστημα των επιδοτήσεων. Ωστόσο, με πιέσεις και παρεμβάσεις της βουλευτού παραβιάστηκε η κτηνιατρική βάση προκειμένου να παραποιηθούν ημερομηνίες και αριθμοί ώστε να φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δήλωνε 58 ζώα πριν τον χρόνο που έγινε ο επιτόπιος έλεγχος.
Λάκης Βασιλειάδης
Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας απευθείας διάλογος του βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη ή συνεργάτη του δεν υπάρχει. Ο βουλευτής εμφανίζεται σε γραπτό μήνυμα τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά.
Συγκεκριμένα ο Δ. Κ., στέλνει sms στον πρόεδρο του οργανισμού με το ακόλουθο περιεχόμενο “από Βασιλειάδη Λάκη Π.Σ. (σ.σ. όνομα κτηνοτρόφου) ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ”. Σχεδόν μια εβδομάδα μετά ωστόσο ο Δ.Κ. συνομιλεί με τον πρόεδρο του οργανισού και τον ρωτά “Του Λάκη το έκανες;” με τον Μελά να απαντά αρνητικά. Ο Δ.Κ., επιμένει πως δεν υπάρχει χρόνος. Εν συνεχεία ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ αναφέρει πως είναι στις έξι του μήνα [06/12/2021] και ο ΔΚ το επιβεβαιώνει λέγοντάς του: «Ναι, στις έξι. Ε, ναι δε θα τους πάρεις και στις πέντε να τους πεις ακυρώστε τον».
Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η υπόθεση για την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Βασιλειάδη δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον κτηνοτρόφο. Ο έλεγχος διενεργήθηκε, ο παραγωγός δεν εισέπραξε την επιδότηση περίπου 2.500 ευρώ που ζητούσε, αντιθέτως ο ΟΠΕΚΕΠΕ του καταλόγισε πρόστιμο.
Νότης Μηταράκης
Η εμπλοκή του Νότη Μηταράκη δεν προκύπτει από διάλογο δικό του ή στενού του συνεργάτη αλλά από τρίτους οι οποίοι αναφέρονται και στον πρώην βουλευτή Χίου Κώστα Μουσουρούλη ο οποίος φαίνεται ότι παρενέβη για την ίδια υπόθεση. Η μόνη παρέμβαση του κ. Μηταράκη φαίνεται πως είναι η αποστολή ενός email προς συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες το ηλεκτρονικό μήνυμα περιελάμβανε μελέτη δασολόγου - γεωπόνου, χωρίς άλλο σχόλιο, η οποία έδειχνε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε πλημμελή προσμέτρηση αγροτεμαχίου παραγωγού της Χίου με αποτέλεσμα την είσπραξη μικρότερης επιδότησης.
Πάντως, στο κείμενο της η εισαγγελία αναφέρει “ Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2021 ο ΝΚ συνεργάτης σύμβουλος του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με τον εν ενεργεία βουλευτή Νότη Μηταράκη, αλλά και ο πρώην βουλευτή Κωνσταντίνος Μουσουρούλης ενεργώντας κατά παραυτουργία με τους ανωτέρω, με πρόθεση, προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας, την οποία ο τελευταίος διέπραξε. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν της ως άνω αναφερόμενες κλήσεις… προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά (φυσικό αυτουργό) με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας στην οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα … έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούληση του προς την κατεύθυνση της τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξης τελ΄χντας σε γνώση και αποδεχόμενοι την τέλεση αυτής… Ειδικότερα τα ανωτέρω αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα ενήργησαν με τον απαιτούμενο εκ νόμου διπλό δόλο, καθόσον: α) επιδίωξαν συνειδητά και ηθελημένα με τη χρήση του πολιτικού τους βάρους να πείσουν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να τελέσει την πράξη της απιστίας μέσω της εξωθεσμικής παρέμβασης στον οργανισμό β) γνώριζαν καλώς ότι η ενέργεια αυτή συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης κοινοτικών πόρων, αφού αποσκοπούσε στην εκ των υστέρων “τακτοποίηση” ενός νομίμως απορριφθέντος φακέλου. Αποδέχονταν δε πλήρως ότι η προκληθείσα απόφαση θα προκαλούσε βέβαιη ζημιά στην περιουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία τελικά ανήλθε στο συνολικό ποσό των 31.499, 26 ευρώ”.
Ο Νότης Μηταράκης, σε δήλωσή του στο protothema, εξέφρασε την πλήρη έκπληξή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «αστειότητες».
Μάξιμος Σενετάκης
Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Σενετάκη η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφέρει ότι ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης από το 2019 μέχρι και σήμερα, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Ειδικότερα, εκμεταλλευόμενος την πολιτική του ιδιότητα, πραγματοποίησε τις τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε… Προκειμένου να διασωθεί ο παραγωγός από τον μηδενισμό και να λάβει την επιδότηση που δεν εδικαιούτο, ο ως άνω βουλευτής παρενέβη εξωθεσμικά στην ηγεσία του Οργανισμού…”.
Ο κ. Σενετάκης σε ανακοίνωση του σημειώνει “Ήρθε, φαίνεται, και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα” για να προσθέσει σε άλλο σημείο “Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημά του. Ούτε υπέδειξα τη λύση, ούτε την γνώριζα – πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο. Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει.”
Κώστας Καραμανλής
Σύμφωνα πάντα με την πορισματική έκθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας η πρόταση για άρση της βουλευτής ασυλίας του κ. Κώστα Καραμανλή και μάλιστα για αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα δεν στηρίζεται σε καταγραφή δικής του συνομιλίας ή κάποιου στενού του συνεργάτη. Τον επικαλούνται μετακλητοί υπάλληλοι του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού. Να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση έχει ζητηθεί και η παραπομπή του κ. Λιβανού σε προανακριτική έρευνα. Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα η έμμεση εμπλοκή του κ. Καραμανλή σχετίζεται με υπόθεση 37 παραγωγών που εντάχθηκαν στην πληρωμή του “Μέτρου 11” της βιολογικής γεωργίας αν και αρχικά είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις τους ως εκπρόθεσμες. Οι 37 παραγωγοί πληρώθηκαν παρανόμως κατά την ευρωπαϊκή εισαγγελία ποσά από 1.186,75 ευρώ έως 20.882,79 ευρώ. Το άθροισμα ωστόσο των ποσών ανέρχεται σε 224.686,58 ευρώ μετατρέποντας το αποδιδόμενο αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στον κ. Καραμανλή σε κακούργημα Όπως προκύπτει από την δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή οι εισαγγελείς επικαλούμενοι αποκλειστικά στις συνομιλίες στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετακλητών συνεργατών υπουργούμιλούν για “άνωθεν” ή “κρίσιμη” πολιτική πίεση”, για “οργάνωση συσκέψεων σε Υπουργικά γραφεία” και για “πρωτοφανή θεσμική σκευωρία”.
Αναλυτικά το απόσπασμα έχει ως εξής: “Αφού πέτυχαν οπή νόμιμες και διοικητικές οδοί, ενεργοποιήθηκε η άνωθεν πολιτική πίεση: οι 37 παραγωγοί κατέθεσαν Ιεραρχικές προσφυγές απευθείας στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, ενεργοποιώντας παράλληλα τον βουλευτή Σερρών Κώστα Καραμανλή για να ασκήσει την κρίσιμη πολιτική πίεση. Ο εν λόγω βουλευτής παρενέβη άμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου. Όπως αποκαλύπτεται από τις νόμιμα καταγεγραμμένες συνομιλίες, οργανώθηκε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο για να ικανοποιηθεί η παρέμβαση: “… αυτή του Καραμανλή … που ενδιαφέρεται ο… που είναι 37 άτομα, με έναν εεε με τ βιολογικά” αναφέρεται χαρακτηριστικά ταυτοποιώντας τον αριθμό των εμπλεκομένων. Σε επόμενη συνομιλία περιγράφεται με σαφήνεια : “λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, εί.. είχε γίνει μια συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι από τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη λοιπόν είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει…”. Μετά τη σύσκεψη, το γραφείο του Υπουργού διαβίβασε την εντολή προς του ς υφισταμένους του, και συγκεκριμένα στους συνεργάτες του Π.Α., Ν.Κ., και Ν.Κ., απαιτώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα πάση θυσία, αρκεί “να μην επηρεάζεται κάτι” σε πολιτικό κόστος. Η εντολή του γραφείου του τότε Υπουργού μεταφέρθηκε στη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη φράση: “μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε”. Λαμβάνοντας το “πράσινο φως” (“το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε) στήθηκε μια πρωτοφανής θεσμική σκευωρία, προκειμένου να καταστρατηγηθεί το πληροφοριακό σύστημα πριν κλείσει το οικονομικό έτος του Ευρωπαϊκού Ταμείου: από τη μια πλευρά παρότι ο νόμος απαιτούσε ουσιαστικό έλεγχο, το Υπουργείοπ απλώς υπάκουσε στην εντολή. Μάλιστα η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΒ καθοδήγησε την συνεργάτιδα του τότε Υπουργού ΣΣ να φτιάξει ένα απλό “κειμενάκι” βαφτίζοντας αυθαίρετα την αργοπορία των 37 παραγωγών ως δήθαμ “ανωτέρα βία” χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο μόνο και μόνο για να υπάρξει ψευδής νομιμοφάνεια. Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ Μέλας έχοντας έγκριση της Διοίκησης / Υπουργείου επικοινώνησε απευθείας με τον διαχειριστή του ΚΥΔ Α.Μ. του έδειξε να μπει στο σύστημα, να ανεβάσει ξανά τις ίδιες ακριβώς εκπρόθεσμες συμβάσεις, αλλά αυτή τη φορά να κάνει “κλικ” στο πεδίο “Αίτημα Ανωτέρας Βίας”.
Ο βουλευτής της ΝΔ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους του, επισημαίνοντας ότι είναι αθώος και θα αποδείξει την αθωότητά του όπου κληθεί.
Θεόφιλος Λεονταρίδης
Για τον βουλευτή Σερρών της Ν.Δ Θεόφιλο Λεονταρίδη η ευρωπαία εισαγγελέας αναφέρει ότι ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον παραγωγό Ι.Κ με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, προκάλεσαν με πρόθεση σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη που εκείνος διέπραξε. Ειδικότερα, πραγματοποίησαν τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, καθώς και με την επιβολή και την επιρροή του πρώτου εξ αυτών λόγω της ιδιότητας και της θέσεώς του ως βουλευτή, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας.
«Δεν υπάρχει καμία παράνομη ενέργεια», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμένοντας ότι η παρέμβασή του περιορίστηκε αποκλειστικά στη διερεύνηση ενός αιτήματος εντός του θεσμικού του ρόλου.
Κώστας Σκρέκας: "Κατάλαβα χεράτα"
Στο πόρισμα της ευρωπαίας εισαγγελέως ο πρώην γραμματέας της Π.Ε της Ν.Δ Κώστας Σκρέκας καταγγέλλεται ότι παρενέβη υπέρ παραγωγού ενώ η αίτησή του είχε νομίμως απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα λόγω έλλειψης σπόρων. Ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μέλας αναφέρει μάλιστα σε συνομιλητή του ότι ο Σκρέκας τον έπαιρνε τηλέφωνο από τη Σύνοδο Υπουργών για να του ζητήσει εξυπηρέτηση ενώ σε επικοινωνία Μελά - Σκρέκα ο δεύτερος όταν ενημερώνεται ότι η ικανοποίηση έγινε κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ο πρώην Υπουργός απαντά “κατάλαβα, χεράτα”.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στην Αθήνα, την 20/09/2021 ο Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ του Θεοδώρου, βουλευτής Τρικάλων από το 2012 μέχρι σήμερα, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον παραγωγό Π.Β προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας την οποία διέπραξε.
Συγκεκριμένα, ο παραγωγός Π.Β γνωρίζοντας ότι η αίτησή του για λήψη Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος (έτους 2020) είχε νομίμως απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα λόγω «έλλειψης σπόρων» (ανεπάρκεια ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου ανά στρέμμα για τις δηλωθείσες ποικιλίες ELSA και CELIA), ζήτησε την παρέμβαση του βουλευτή Κωνσταντίνου ΣΚΡΕΚΑ.
Ο τελευταίος, ενεργώντας για λογαριασμό και προς όφελος του πρώτου, απέστειλε αρχικά γραπτό μήνυμα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ με το περιεχόμενο «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Β.» και ακολούθως, μέσω συνεχών οχλήσεων και εκμεταλλευόμενος την πολιτική του επιρροή, πραγματοποίησε τις ως άνω υπό στοιχείο (4) (Α) αναφερόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε από κοινού με τους Φραγκίσκο ΜΑΧΛΕΡΑ, Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων, Αντώνιο ΚΟΡΟΒΕΣΗ, Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ και Αθανάσιο Βαλιώτη, Προϊστάμενο Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα υπό στοιχείο (4) (Α) του παρόντος, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξεως [ΑΠ 9/2023], τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενος την τέλεση αυτής. Αποτέλεσμα της ως άνω πράξης που πραγματώσαν από κοινού οι Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ και Πέτρος ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ήταν να εγκρίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την πληρωμή της ενίσχυσης στον τελευταίο, προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΓΤΕ).
Η ζημία αυτή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 87.780,55 ευρώ (για τα έτη 2019-2024), διότι η παράνομη παρέμβαση του 2021 λειτούργησε ως μηχανισμός συγκάλυψης που αφενός «νομιμοποίησε» την καταβολή ολόκληρης της ενίσχυσης του 2021 (άρνηση πλεονεκτήματος λόγω τεχνητών συνθηκών) και αφετέρου απέτρεψε την ανάκτηση των παρελθόντων ετών και εξασφάλισε τη ροή των μελλοντικών πληρωμών.
Στο κείμενο αναφέρεται συνομιλία του Δ.Μελά ο οποίος φέρεται να λέει «θα το έτρωγα… Γιατί το ’κανα και με πίεση… Αλλά ο Σκρέκας θα μας φανεί χρήσιμος στο άλλο θέμα». Και συνεχίζει ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ λέγοντας στον συνομιλητή του: «Και τώρα εγώ επειδή μ’ έχει πάρει να σκεφτείς ο ΣΚΡΕΚΑΣ με πήρε από την σύνοδο υπουργών να μου πει γι’ αυτόν…». Τέλος, την 24/09/2021 συνομιλούν οι Δημήτριος ΜΕΛΑΣ και Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ, με τον πρώτο να λέει στον βουλευτή: «Ε πρώτον σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα». Επιβεβαιώνουν ότι αναφέρονται στον «Β.» και του λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ «Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα έγινε ολόκληρο τέτοιο…». Ο βουλευτής τον ρωτά πότε θα το δει ο παραγωγός και ο ΜΕΛΑΣ του απαντά πως θα το δει στην πληρωμή. Επίσης, ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ ενημερώνει τον βουλευτή ότι έχει προωθήσει το μήνυμα του συμβούλου στον «Β.», ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις αλλαγές που θέλουν, εφόσον ο σύμβουλος ξεκλειδώσει το σύστημα, κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ίδιο (τον Δημήτριο ΜΕΛΑ). Χαρακτηριστικά ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ λέει στον βουλευτή: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» και ο βουλευτής του απαντά «Χεράτα κατάλαβα».
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας μου αφορούσε αποκλειστικά τη διερεύνηση αιτήματος πολίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση του γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.
Γιάννης Κεφαλογιάννης
Ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης εμπλέκεται από συνομιλίες του πρώην στενού του συνεργάτη Γιάννη Τριουλλίνου. Ο δεύτερος εμφανίζεται σε πλήθος διαλόγων με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά να επιχειρεί να καθυστερήσει ελέγχους ή να προστατέψει κτηνοτρόφους.
Σε ανακοίνωση του σημειώνει πως “από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα. Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου. Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος”.
Χρήστος Μπουκώρος
Η υπόθεση για την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του Χρήστου Μπουκώρου δεν έχει σοβαρές ποινικές διαστάσεις σύμφωνα με νομικούς. Ο ίδιος φαίνεται να απευθύνει το αίτημα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ με έντονο τρόπο, ωστόσο τελικά η υπόθεση δεν προχώρησε με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος να προχωρήσει σε προσφυγή και να δικαιωθεί.
Για «ειλεκτικές και αποσπασματικές οι συνομιλίες» κάνει λόγο ο κ. Μπουκώρος σε δήλωσή του, τονίζοντας πως επικοινώνησα για το νόμιμο αίτημα ενός ζευγαριού».
Κατερίνα Παπακώστα
Ως πιο βαριά περίπτωση εμφανίζεται αυτή της βουλευτού Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα καθώς το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της καταλογίζει παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αρμόδιους κτηνιάτρους, προκειμένου να πληρωθεί κτηνοτρόφος της εκλογικής της περιφέρειας παράνομες επιδοτήσεις.
Ο συγκεκριμένος παραγωγός “πιάστηκε” από τους ελεγκτές να έχει στην κατοχή του λιγότερα βοοειδή από όσα δήλωνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όδευε για να μπει στην λίστα των «κόκκινων» ΑΦΜ.
Ωστόσο, έπειτα από παρεμβάσεις της βουλευτού προς τον τότε πρόεδρο του οργανισμού Δημήτρη Μελά και τον αρμόδιο κτηνίατρο της περιφερειακής διεύθυνσης, παραποιήθηκαν ημερομηνίες, παραβιάστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα και προστέθηκαν «κατασκευασμένα» έγγραφα, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να εξακολουθήσουν να εισπράττουν ποσά.
Όπως προκύπτει από τους διαλόγους και τα ευρήματα της έρευνας κτηνοτρόφος τον οποίο η κα Παπακώστα χαρακτηρίζει “πολύ σημαντικό πρόσωπο” στα Τρίκαλα βρέθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 58 βοοειδή, 12 λιγότερα από τον αριθμό που δήλωνε (70) βάσει του οποίου υπολογιζόταν η επιδότηση. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και η ποινή που επέφερε είναι η αποβολή του παραγωγού από το σύστημα των επιδοτήσεων. Ωστόσο, με πιέσεις και παρεμβάσεις της βουλευτού παραβιάστηκε η κτηνιατρική βάση προκειμένου να παραποιηθούν ημερομηνίες και αριθμοί ώστε να φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δήλωνε 58 ζώα πριν τον χρόνο που έγινε ο επιτόπιος έλεγχος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
