Η Αραμπατζή ζητά προανακριτική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ΕΕ»

ΜΕΛΑΣ: ΝαιΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν με έχει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή, είμαι στο αμήν, με πήραν πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι, λέει, 7/10 μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη τη μέρα είχα χειρουργείο, ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα;ΜΕΛΑΣ: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τώρα σου στέλνω τα ΑΤΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;ΜΕΛΑΣ: Ε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του ‘πούνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, αν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.ΑΡΑΜΑΠΤΖΗ: Του είναι - και επίσης να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα. Γίνεται;ΜΕΛΑΣ: Ναι, ναι γίνεται.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία σου έχω στείλει στο μειλ, στο…ΜΕΛΑΣ: Στο gmailΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Στο μήνυμα σου τα ΑΤΜ.ΜΕΛΑΣ: Ωραία, ωραία εντάξει. Θα πάρω εγώ τη Θεσσαλονίκη.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία, λοιπόν ένας είναι ο Κ.. Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο;ΜΕΛΑΣ: Ναι, ναι, ναιΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να του δώσω μια τέτοια.ΜΕΛΑΣ: Ναι, βέβαια βέβαιαΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Μη γίνει καμία στραβή όμως.ΜΕΛΑΣ: Όχι, όχι θα πληρωθούν.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Λοιπόν ένα αυτό και ένα δεύτερο. Έχω τρία ΑΦΜ.ΜΕΛΑΣ: ΝαιΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τα οποία τους κάνουν, ε, σε ένα από τα τρία γιατί είναι μαζί και οι τρεις, είναι μπαμπάς και παιδιά.ΜΕΛΑΣ: Ναι, συστεγαζόμενοι; Ή δεν είναι κτηνοτρόφοι;ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κτηνοτρόφοι είναιΜΕΛΑΣ: Ναι, οκέι. Συστεγαζόμενοι στον ίδιο στάβλο; Δεν ξέρεις.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν ξέρω αν είναι συστεγαζόμενοιΜΕΛΑΣ: Οκ.