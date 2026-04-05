Αποκλίσεις και «ομαδοποίηση» υποθέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, ποινικοποιούνται ακόμη και ερωτήματα
Από τις πιέσεις Παπακώστα και την παρέμβαση Σκρέκα, έως τα ερωτήματα Βαρτζόπουλου και την προώθηση ενός mail από το γραφείο του Μηταράκη
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα μέσα της περασμένης εβδομάδας για διαβίβαση νέων δικογραφιών που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που στρέφονται κατά 11+2 στελεχών του κυβερνητικού κόμματος προκάλεσε θύελλα πολιτικών εντυπώσεων κυρίως λόγω του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων.
Σήμερα, σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα μετά την διαβίβαση των φακέλων στην Βουλή και ενώ έχει γίνει “φύλλο και φτερό” το περιεχόμενο τους, τα πραγματικά στοιχεία επιτρέπουν πιο ρεαλιστικές αναλύσεις τόσο για το νομικό υπόβαθρο των υποθέσεων όσο και για τις πολιτικές διαστάσεις του φαινομένου. Από την αναλυτική πορισματική έκθεση η οποία ξεπερνά τις 120 σελίδες προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει προχωρήσει σε ποινικές αξιολογήσεις, ερμηνείες και συμπεράσματα επι των συνομιλιών που κάνουν βουλευτές ή συνεργάτες τους με την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σημειωθεί ότι όλες οι συνομιλίες αφορούν το 2021, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τις εισαγγελικές αρχές τους τελευταίους μήνες καθώς σε πρώτο χρόνο φαίνεται ότι κρίθηκαν άνευ ποινικού ενδιαφέροντος και αρχειοθετήθηκαν.
“Τσουβάλιασμα”
Παράλληλα, νομικοί με πλήρη γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας μιλούν για “ομαδοποίηση” ή “τσουβάλιασμα” υποθέσεων που παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις ως προς το ποινικό τους υπόβαθρο και την πραγματική οικονομική βλάβη του ταμείου των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.
Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως η περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα είναι η πιο επιβαρυντική ως προς την ουσία (σ.σ. πλαστογραφία) και το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε (142.000 ευρώ). Σημειώνουν ωστόσο πως για την ζημία δεν προσμετράται μόνο η παράνομη παρέμβαση που έκανε η βουλευτής στην ετήσια αίτηση του κτηνοτρόφου. Αντίθετα, η εισαγγελική αρχή αθροίζει όλα τα ποσά που εισέπραξε ο παραγωγός και τα επόμενα έτη έως το 2024 παρά το γεγονός ότι η εμπλοκή της κας Παπακώστα δεν επαναλαμβανόταν ετησίως.
Επιβαρυντική φαίνεται πως είναι και η περίπτωση του Κώστα Σκρέκα μιας και μιλά για “χεράτη” παρέμβαση στο σύστημα. Ο Κώστας Καραμανλής δεν περιλαμβάνεται στις συνομιλίες. Στους διαλόγους δεν εμφανίζονται καν οι δικοί του συνεργάτες. Συνομιλούν συνεργάτες του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού οι οποίοι αναφέρονται σε «αίτημα Καραμανλή» προκειμένου να βρεθεί λύση για 37 παραγωγούς που βρέθηκαν εκτός συστήματος πληρωμών επειδή το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκαν υπέβαλλε εκπρόθεσμα τις αιτήσεις τους. Το ποσό επιδότησης για το σύνολο των παραγωγών ξεπέρασε τα 200.000 ευρώ γεγονός που αναβιβάζει την ηθική αυτουργία που καταλογίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στον πρώην υπουργό σε κακούργημα.
Ο Βαρτζόπουλος και η «ποινικοποίηση» 2 ερωτηματικών
Στον αντίποδα βρίσκεται η υπόθεση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου καθώς η ευρωπαϊκή εισαγγελία “ποινικοποιεί” την φράση “οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεσή σας. Γίνεται;” που γράφει ο πρώην υπουργός συνοδεύοντας την προώθηση ενός αιτήματος παραγωγού. Κατά την εισαγγελική αρχή η η φράση καταδεικνύει “ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητούσαν την εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του”. «Με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη” σημειώνει σε ανακοίνωση του ο ίδιος για να προσθέσει “Όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι παντελώς ανυπόστατα, δεν έχω καμία σχέση. Και οι εισαγγελείς πρέπει να μας πουν αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνεται η δουλειά του βουλευτή». Για “αστειότητες” κάνει λόγο και ο Νότης Μηταράκης υποστηρίζοντας πως η μόνη του εμπλοκή είναι η διαβίβαση από το email του πολιτικού του γραφείου “ενυπόγραφης επιστολής του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου…”. Να σημειωθεί ότι απευθείας συνομιλίες υπάρχουν για τους Κ. Σκρέκα, Χρ. Μπουκώρο, Μ. Σενετάκη, Κ. Παπακώστα, Θ. Λεονταρίδη. Συνεργάτες εμπλέκουν τους Κ. Τσιάρα, Γ. Κεφαλογιάννη. Ο Δ Βαρτζόπουλος στέλνει sms ενώ Ν. Μηταράκης, Λ. Βασιλειάδης και Κ.Καραμανλής εμφανίζονται σε συνομιλίες τρίτων.
Το μοτίβο
Πάντως, η αλληλουχία γεγονότων όπως καταγράφεται στο πολυσέλιδο υλικό της δικογραφίας σκιαγραφεί την κλασική και προαιώνια πρακτική που χαρακτηρίζει πολλές πτυχές του ελληνικού κράτους. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί ως προς τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης που δικαιούνται για διάφορους λόγους, είτε γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προσμέτρησαν ορθά το χωράφι ή το ζωικό τους κεφάλαιο (σ.σ. δεν λειτουργούν τουλάχιστον πλήρως δορυφορικά και ψηφιακά συστήματα καταγραφής) είτε λόγω πλημμελούς διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους από τα ιδιωτικά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), είτε γιατί όντως εντοπίστηκαν από ελέγχους να έχουν παρατυπίες.
Ωστόσο, αντί να απευθυνθούν σε ένα δικηγορικό γραφείο της περιοχής, καταφεύγουν στον τοπικό βουλευτή για να τους λύσει το πρόβλημα. Πολλές φορές μάλιστα υποβάλουν το ίδιο αίτημα στα γραφεία όλων των πολιτευτών της εκλογικής τους περιφέρειας.
Ρουσφέτια… δια περιφοράς
Για παράδειγμα, κτηνοτρόφος της Μαγνησίας ζήτησε λύση στο πρόβλημά του όχι μόνο από τον τοπικό βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο αλλά και από τον πρώην βουλευτή Θανάση Λιούπη με αποτέλεσμα σήμερα να εμπλέκονται και οι δύο. Το ίδιο προκύπτει και στο Χίο καθώς τον ίδιο κτηνοτρόφο για το ίδιο πρόβλημα προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν και ο εν ενέργεια βουλευτής του νησιού Νότης Μηταράκης και ο πρώην Κώστας Μουσουρούλης. Αποτελεί κοινό μυστικό άλλωστε ότι τα πολιτικά γραφεία κάθε απόχρωσης, όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και του λεκανοπεδίου, αποτελούν για πολλούς κάτι σαν κέντρα εξυπηρέτησης.
Η άμεση μεταβίβαση και ο «νταλαβεριτζής»
Από την πλευρά τους οι βουλευτές εμφανίζονται να προωθούν άμεσα τα αιτήματα των πολιτών καθώς αποτελούν δυνητικά εκλογική πελατεία χωρίς να είναι βέβαιο αν γνωρίζουν πως η ικανοποίησή τους αποτελεί παρανομία ή όχι. Υπάρχουν για παράδειγμα υποθέσεις όπως της Κατερίνας Παπακώστα όπου καταφανώς προκύπτει ότι η ίδια όχι μόνο γνώριζε αλλά πίεζε για πλαστογραφία φακέλου ή του κ. Κώστα Σκρέκα που αναφέρεται σε “χεράτη” παρέμβαση και άρα παραβίαση του ηλεκτρονικού συστήματος. Υπάρχουν όμως και υποθέσεις όπως των Δημήτρη Βαρτζόπουλου και Νότη Μηταράκη που προωθούν απλά το αίτημα που έλαβαν είτε χωρίς σχολιασμό είτε με το ερώτημα “γίνεται;”. Το σύνολο των αιτημάτων αποστέλλεται στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, ο οποίος παράλληλα είναι κομματικό στέλεχος και υποψήφιος της ΝΔ. Με την σειρά του αυτός εμφανίζεται πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς του “προϊσταμένους” και όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις πουλά εκδούλευση, κάνει νταλαβέρι και γίνεται “πληθωριστικός” ως προς την κοπιώδη προσπάθεια που θα καταβάλλει για να “τρέξει” το αίτημα.
