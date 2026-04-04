Βαρτζόπουλος: Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία, παντελώς ανυπόστατα όσα περιλαμβάνονται, δεν έχω καμία σχέση
Ρώτησα αν γίνεται κάτι, με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη, δηλώνει στο protothema
Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία τόνισε σε δήλωσή του στο protothema o Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Συγκεκριμένα ο κ. Βαρτζόπουλος είπε πως ουδέποτε προέτρεψε κάποιον σε παράνομη πράξη και απλώς ρώτησε αν γίνεται κάτι. «Με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη. Όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι παντελώς ανυπόστατα, δεν έχω καμία σχέση. Και οι εισαγγελείς πρέπει να μας πουν αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνεται η δουλειά του βουλευτή», τονίζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα