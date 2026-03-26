Κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει αυτή την ώρα.Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι με οφέλη σχεδόν μισό μισθό ετησίως.Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022 με την σωρευτική πρόοδο να είναι στο +41,5% από το 2019.Σημειώνεται ότι η νέα αύξηση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης «σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να τη σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».Η αύξηση θα ισχύσει από 1η Απριλίου ενώ παραμένει ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ (μικτά) το 2027.Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται βεβαίως να συνυπολογιστεί και με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ενώ για τους εργαζόμενους κάτω των 30 ετών το οικονομικό όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο λόγω των μεγάλων εκπτώσεων ή του αφορολόγητου. Και βεβαίως η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει μια σειρά κοινωνικών επιδομάτων, αλλά και τις τριετίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.«Προφανώς θα ήθελα η εισαγωγή να είναι κάπως πιο αισιόδοξη, όμως η παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται διατηρώντας αβέβαιο το περιβάλλον με τις αυξήσεις στα καύσιμα να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η αβεβαιότητα είναι η μόνη βεβαιότητα και αυτό απαιτεί συνεχή εγρήγορση» ξεκίνησε την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης.Υπενθύμισε, δε, ότι «μετά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους ανακοινώθηκαν τέσσερα επιπλέον μέτρα για να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις στο diesel, για να ενισχύσουμε την πλειοψηφία των νοικοκυριών απέναντι στις τιμές της βενζίνης Έχουμε στο νου μας τους αγρότες με επιδότηση στα λιπάσματα που θα ισχύσει από τις 15 Μαρτίου και παρέμβαση στα ακτοπλοΐκά ώστε οι τιμές των εισιτηρίων να κινηθούν στα περσινά επίπεδα».»Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σήμερα θα συναποφασίσουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι η έκτη διαδοχική αύξηση. Η εισήγηση της υπουργού είναι να ανέλθει στα 920 ευρώ, μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Με άλλα λόγια η σωρευτική αύξηση από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τα κλιμάκια στο δημόσιο, επιδόματα και τριετίες. Όσον αφορά τους ονομαστικούς μισθούς θέλω να θυμίσω τον στόχο του 2023 που αποτελούσε και την κεντρική προεκλογική δέσμευση: να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση στόχο που έχουμε ξεπεράσει και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ που με αρκετή βεβαιότητα μπορούμε να πούμε το 2027 ότι τον έχουμε πετύχει» ανακοίνωσε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό έκανε «ξεχωριστή μνεία σε ένα νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τώρα καθίσταται απολύτως σαφές γιατί αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης οδηγεί σε καλύτερους μισθούς. Πάρτε παράδειγμα τη σύμβαση για τον επισιτισμό. Καλύπτει το 15% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Και οι εργαζόμενοι παίρνουν καλύτερους μισθούς και οι επιχειρηματίες δίνουν αυξήσεις που δεν υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά τους».



«Αξίζει να θυμίζουμε ότι το 2019 κεντρική δέσμευση ήταν η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, πλέον έχουν προστεθεί 563.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία τον Ιανουάριο ήταν στο 7,7% και προσθέστε την προστασία των εργαζομένων με την ψηφιακή κάρτα εργασίας την οποία επεκτείνουμε σε πέντε τομείς με την περίμετρο να καλύπτει 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενους» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Με αφορμή, μάλιστα, την ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή χρωματίζουν τις εξελίξεις είτε αφορούν τον Κυπριακό Ελληνισμό, είτε για τη ναυσιπλοΐα είτε για την ενέργεια, γι αυτό η Ελλάδα είναι και θα είναι παρούσα είτε στο ΣΑ του ΟΗΕ είτε στην ΕΕ είτε διμερώς ή πολυμερώς με τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Είναι σημαντικό η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».



Κλείνοντας εξέφρασε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, «την ικανοποίηση για την εικόνα που είδαμε όλοι στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Βλέπουμε τα αποτελέσματα όσων εφαρμόζουμε τα τελευταία 6 χρόνια. Η επένδυση μέσα από την ατζέντα του 2030 δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαία για την εθνική ασφάλεια την οποία η χώρα εγγυάται».

26.03.2026, 11:20