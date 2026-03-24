Φλωρίδης για δίκη Τεμπών: «Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα, να μου το πει»
Φλωρίδης για δίκη Τεμπών: «Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα, να μου το πει»
«Μιλάμε για δίκη, όχι για άλλου τύπου εκδήλωση», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης - Τι είπε για εκείνους που αναβόσβηναν τα φώτα στη δικαστική αίθουσα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Διευκρινίσεις για τα γεγονότα που σημειώθηκαν χθες στη Λάρισα, κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, παρείχε σήμερα σε συνέντευξή του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η αίθουσα που κατασκευάστηκε στη Λάρισα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, όμως, δεν έγινε σωστή είσοδος των συντελεστών, με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και 100 δικηγόροι να μην έχουν θέσεις.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dharmue6i4mx)
Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων, στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι. Μιλάμε για δίκη, όχι για άλλου τύπου εκδήλωση. Δεν είχαμε τη σωστή είσοδο των συντελεστών στην αίθουσα με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και σχεδόν 100 δικηγόροι δεν είχαν θέσεις να καθίσουν. Οι συγγενείς έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα, του ενάγοντος. Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι».
«Η αίθουσα έχει τη δυνατότητα για πάνω από 450 καθίσματα. Είναι τα περισσότερα στη χώρα. Είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στη χώρα ή ίση με τη μεγαλύτερη. Στην Αθήνα έχει γίνει μεγαλύτερη δίκη. Γιατί να μην μπορεί να γίνει εκεί; Πείτε ότι τίθεται ερώτημα να μεταφερθεί. Δηλαδή να πάμε σε μικρότερη; Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι από τη Θεσσαλία. Θα έρθουν να κατοικήσουν στην Αθήνα; Η κάτω αίθουσα που βλέπουν με οθόνες είναι αίθουσα για 140 άτομα με καλύτερη ακουστική από μέσα στην αίθουσα. Αν το θέμα είναι να παρακολουθεί κάποιος τι συμβαίνει, αυτό είναι λυμένο. Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή να έρθει να μου πει. Στη Χάγη οι θέσεις είναι 250. Και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 300», ανέφερε σε άλλος σημείο ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Στο ερώτημα αν θα παραιτηθεί, όπως ζήτησε με ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας (23/3) ο Νίκος Πλακιάς, ο Υπ. Δικαιοσύνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αντιδικήσω με τους συγγενείς, σέβομαι τους συγγενείς».
Ωστόσο, άφησε αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι τραμπουκίζει τους δικαστές και δε θέλει σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί η δίκη.
«Η Κωνσταντοπούλου ανήκει σε αυτούς που δε θέλουν με τίποτα να μη γίνει η δίκη αυτή. Έδωσε τεράστιο αγώνα, με όλα τα μέσα, προκειμένου να μη γίνει αυτή η δίκη. Σε μια παράλληλη άλλη δίκη που γίνεται εκεί, τραμπουκίζει κανονικά όλους τους δικαστές. Τώρα θα βρεθεί μάλλον, απ' ότι διαβάζω, αντιμέτωπη με κακουργηματική δίωξη, διότι βιντεοσκόπησε χωρίς τη θέλησή της μια δικαστίνα και ανέβασε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό είναι κακούργημα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δε θέλει να γίνει η δίκη, διότι από το να μη γίνεται η δίκη αυτή, αυτή πολιτικά πιστεύει ότι ζει από αυτό. Κερδοσκοπεί δηλαδή, πολιτικά», είπε ο κ. Φλωρίδης.
Τέλος, για τα φώτα που αναβόσβηναν, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατήγγειλε: «Κάποιοι από όλους αυτούς πήγαιναν και κατέβαζαν τους διακόπτες, θα δούμε να τους εντοπίσει η Αστυνομία».
Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η αίθουσα που κατασκευάστηκε στη Λάρισα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, όμως, δεν έγινε σωστή είσοδος των συντελεστών, με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και 100 δικηγόροι να μην έχουν θέσεις.
«Μιλάμε για δίκη, όχι για άλλου τύπου εκδήλωση»«Όντως η εικόνα δεν ήταν καλή, παρά το γεγονός ό,τι έχουμε την υποδομή. Στις δίκες αυτές είναι οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι. Στην αίθουσα αυτή, στο πρώτο επίπεδο που έχει 312 θέσεις μπορεί και 330, ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό των δικηγόρων που είχε δηλώσει παράσταση. Ήταν 250 ενώ ξεκίνησαν από 130. Διέθετε 280 θέσεις για δικηγόρους. Στο βαθμό που οι δικηγόροι ήταν 250 θα μπορούσαν στο πάνω μέρος να ήταν και συγγενείς. Και στο κάτω 140. Διεξήχθησαν μεγαλύτερες δίκες από αυτήν», είπε ο υπουργός.
Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων, στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι. Μιλάμε για δίκη, όχι για άλλου τύπου εκδήλωση. Δεν είχαμε τη σωστή είσοδο των συντελεστών στην αίθουσα με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και σχεδόν 100 δικηγόροι δεν είχαν θέσεις να καθίσουν. Οι συγγενείς έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα, του ενάγοντος. Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι».
«Η αίθουσα έχει τη δυνατότητα για πάνω από 450 καθίσματα. Είναι τα περισσότερα στη χώρα. Είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στη χώρα ή ίση με τη μεγαλύτερη. Στην Αθήνα έχει γίνει μεγαλύτερη δίκη. Γιατί να μην μπορεί να γίνει εκεί; Πείτε ότι τίθεται ερώτημα να μεταφερθεί. Δηλαδή να πάμε σε μικρότερη; Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι από τη Θεσσαλία. Θα έρθουν να κατοικήσουν στην Αθήνα; Η κάτω αίθουσα που βλέπουν με οθόνες είναι αίθουσα για 140 άτομα με καλύτερη ακουστική από μέσα στην αίθουσα. Αν το θέμα είναι να παρακολουθεί κάποιος τι συμβαίνει, αυτό είναι λυμένο. Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή να έρθει να μου πει. Στη Χάγη οι θέσεις είναι 250. Και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 300», ανέφερε σε άλλος σημείο ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Στο ερώτημα αν θα παραιτηθεί, όπως ζήτησε με ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας (23/3) ο Νίκος Πλακιάς, ο Υπ. Δικαιοσύνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αντιδικήσω με τους συγγενείς, σέβομαι τους συγγενείς».
Ωστόσο, άφησε αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι τραμπουκίζει τους δικαστές και δε θέλει σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί η δίκη.
«Η Κωνσταντοπούλου ανήκει σε αυτούς που δε θέλουν με τίποτα να μη γίνει η δίκη αυτή. Έδωσε τεράστιο αγώνα, με όλα τα μέσα, προκειμένου να μη γίνει αυτή η δίκη. Σε μια παράλληλη άλλη δίκη που γίνεται εκεί, τραμπουκίζει κανονικά όλους τους δικαστές. Τώρα θα βρεθεί μάλλον, απ' ότι διαβάζω, αντιμέτωπη με κακουργηματική δίωξη, διότι βιντεοσκόπησε χωρίς τη θέλησή της μια δικαστίνα και ανέβασε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό είναι κακούργημα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δε θέλει να γίνει η δίκη, διότι από το να μη γίνεται η δίκη αυτή, αυτή πολιτικά πιστεύει ότι ζει από αυτό. Κερδοσκοπεί δηλαδή, πολιτικά», είπε ο κ. Φλωρίδης.
Τέλος, για τα φώτα που αναβόσβηναν, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατήγγειλε: «Κάποιοι από όλους αυτούς πήγαιναν και κατέβαζαν τους διακόπτες, θα δούμε να τους εντοπίσει η Αστυνομία».
