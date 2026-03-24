Χάος για την αίθουσα στη δίκη για τα Τέμπη, «εκτός» πολλοί συγγενείς και δικηγόροι, τα επόμενα βήματα της ακροαματικής διαδικασίας

Πάντως πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχείρησαν χθες να δώσουν μια πρώτη απάντηση στις αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι η αίθουσα έχει χωρητικότητα 450 θέσεων και τα προβλήματα θα λυθούν μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο protothema.gr «δεν πάσχει ο χώρος του δικαστηρίου, αλλά ο τρόπος ταξιθέτησης, με τον οποίο κάθισαν οι εισερχόμενοι στην δικαστική αίθουσα». Όπως φαίνεται το υπουργείο Δικαιοσύνης μετράει τις θέσεις που βρίσκονται στο σύνολο του χώρου που έχει διαμορφώσει ως δικαστική αίθουσα και όχι τις θέσεις που υπάρχουν στην κυρίως αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη, εκεί δηλαδή όπου συνεδριάζει το δικαστήριο και οι παρευρισκόμενοι στο συγκεκριμένο χώρο έχουν οπτική επαφή με την έδρα.



Σκηνές χάους που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα εκτυλίσσονταν σε δικαστική αίθουσα, διαδραματίστηκαν χθες στη κύρια δίκη για τα Τέμπη. Μια δίκη που ξεκίνησε τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Στην αίθουσα αυτή που άνοιξε χθες για πρώτη φορά τις πύλες της για να υποδεχθεί τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες της τραγωδίας και τους συνηγόρους τους, η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε το «άρχεται η συνεδρίαση» έχοντας όμως να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Το σημαντικότερα όλων ήταν αυτό της αίθουσας, η οποία διαμορφώθηκε σε δικαστήριο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αίθουσα, ωστόσο, αυτή, όπως αποδείχθηκε χθες στην πράξη, δεν ήταν αρκετή για να χωρέσει τις οικογένειες των θυμάτων και τους δικηγόρους τους. Πολλοί συγγενείς αναγκάστηκαν να μείνουν εκτός της αιθούσης, όπως επίσης και αρκετοί δικηγόροι. Αυτό κυριολεκτικά εξόργισε τους συγγενείς θυμάτων , καθώς ένιωσαν ότι δεν είχε ληφθεί η στοιχειώδης μέριμνα ώστε όλοι να μπορέσουν να μπουν στο δικαστήριο και να αξιώσουν απονομή Δικαιοσύνης για το πολύνεκρο δυστύχημα.Έτσι σύσσωμοι οι δικηγόροι της δίκης – δηλαδή και από τα έδρανα της υπεράσπισης και από τα έδρανα της υποστήριξης της κατηγορίας- ζήτησαν τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε άλλη αίθουσα κάνοντας λόγο για «φιάσκο». Απείλησαν δε με αποχή από την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ οι οικογένειας των θυμάτων άφησαν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη διαδικασία.Η πρόεδρος της δίκης αναγκάστηκε τέσσερις φορές να διακόψει χθες τη διαδικασία για να πέσουν οι τόνοι, μέχρι να ανακοινώσει ότι η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου . Τότε το δικαστήριο θα συνεδριάσει και πάλι με ανοιχτό όμως το θέμα της αίθουσας όπου θα διεξαχθεί η δίκη. Ακόμη, στη συνεδρίαση αυτή η πρόεδρος θα επιχειρήσει να νομιμοποιήσει τους συνηγόρους αλλά και να απαντήσει στις ενστάσεις τους για τα ζητήματα ασφάλειας της αίθουσας, τα οποία επίσης έθεσαν. Ενδεικτικά αρκεί να αναφερθεί ότι συνήγοροι ζήτησαν από την έδρα να τους προσκομίσει την έκθεση πυρασφάλειας του χώρου.Πάντως πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχείρησαν χθες να δώσουν μια πρώτη απάντηση στις αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι η αίθουσα έχει χωρητικότητα 450 θέσεων και τα προβλήματα θα λυθούν μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο protothema.gr «δεν πάσχει ο χώρος του δικαστηρίου, αλλά ο τρόπος ταξιθέτησης, με τον οποίο κάθισαν οι εισερχόμενοι στην δικαστική αίθουσα». Όπως φαίνεται το υπουργείο Δικαιοσύνης μετράει τις θέσεις που βρίσκονται στο σύνολο του χώρου που έχει διαμορφώσει ως δικαστική αίθουσα και όχι τις θέσεις που υπάρχουν στην κυρίως αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη, εκεί δηλαδή όπου συνεδριάζει το δικαστήριο και οι παρευρισκόμενοι στο συγκεκριμένο χώρο έχουν οπτική επαφή με την έδρα.

Στην αίθουσα αυτή τη δικαστηρίου υπάρχουν σήμερα 221 θέσεις για συνηγόρους και κοινό και 36 θέσεις κατηγορουμένων. Υπάρχουν επίσης άλλες 150 περίπου θέσεις σε άλλη διπλανή αίθουσα με τηλεοράσεις μέσω των οποίων γίνεται αναμετάδοση των όσων λαμβάνουν χώρα μέσα στο δικαστήριο. Στην αίθουσα αυτή έκατσαν χθες πολλοί συγγενείς παρακολουθώντας τη διαδικασία από τις οθόνες, χωρίς δηλαδή να έχουν οι ίδιοι φυσική παρουσία μέσα στο δικαστήριο.



Πολλοί πάντως συγγενείς ζητούσαν αλλαγή της αίθουσας διευκρινίζοντας ότι δεν επιδιώκουν σε καμία περίπτωση να καθυστερήσουν τη διαδικασία αλλά θέλουν αυτή να διεξαχθεί με συνθήκες αξιοπρέπειας όπως έλεγαν.



Πάντως, όπως διευκρίνιζαν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι την δεύτερη δικάσιμο, την 1η Απριλίου 2026, θα έχουν λυθεί τα προβλήματα που εμφανίστηκαν χθες και θα έχει προβλεφθεί η σωστή ταξιθέτηση των εισερχομένων στο δικαστήριο, έτσι ώστε οι δικηγόροι, οι μάρτυρες, οι συγγενείς, κ.λπ., να καθίσουν στον προβλεπόμενο χώρο.



Όπως, επισημάνθηκε μάλιστα, στην δικαστική αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπάρχει η δυνατότητα οι θέσεις να αυξηθούν περίπου κατά 20.



Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι δεν είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί να διεξαχθεί η δίκη κάτω από ανθρώπινες συνθήκες στην συγκεκριμένη αίθουσα και διαβλέπουν ότι θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο.