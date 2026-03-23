Πλακιάς για την δίκη των Τεμπών: Σήμερα μας μπάζωσαν κι εμάς, πλέον γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο

Ζητά από τον πρωθυπουργό να παραιτήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη





Ο πατέρας που έχασε τα δίδυμα κορίτσια και την ανιψιά του, εκφράζει την απογοήτευσή του για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη και καταφέρεται εναντίον τόσο του Γιώργου Φλωρίδη όσο και κατά της δικαιοσύνης. Ζητά δε από τον πρωθυπουργό να παραιτήσει τον υπουργό του.







Με μια ανάρτηση-ποταμό ο Νίκος Πλακιάς ξεσπά για τα όσα συνέβησαν στην έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.Ο πατέρας που έχασε τα δίδυμα κορίτσια και την ανιψιά του, εκφράζει την απογοήτευσή του για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη και καταφέρεται εναντίον τόσο του Γιώργου Φλωρίδη όσο και κατά της δικαιοσύνης. Ζητά δε από τον πρωθυπουργό να παραιτήσει τον υπουργό του.Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο@georgefloridis δύο χρόνια τώρα .Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία .Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€ .Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση .Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα .@kmitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια.Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί .

Από ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη. Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο. Ντροπή σας @georgefloridis και ντροπή και σε εσάς @kmitsotakis για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας. Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».





