«Να περάσουν οι αθώοι» ειρωνεύτηκε η Κωνσταντοπούλου τον Βορίδη, «μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς» της απάντησε
Μάκης Βορίδης Ζωή Κωνσταντοπούλου Βουλή ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας,  ειρωνεύτηκε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και εκείνος ανταπέδωσε  το καρφί

Νέο μίνι επεισόδιο προκάλεσε  η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, αυτή τη φορά  ειρωνευόμενη τον Μάκη Βορίδη. 

Λίγη ώρα μετά το επεισόδιο με το... κρακεράκι του Άδωνι Γεωργιάδη που προκάλεσε διακοπή της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, βγήκε στο περιστύλιο της Βουλής για να κάνει δηλώσεις στις κάμερες. Εκείνη την ώρα έβγαινε και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε προς το μέρος του και είπε με ειρωνεία με προφανή αναφορά στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ:  «Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι».

Ο Μάκης Βορίδης αντιμετώπισε την πρόκληση με το γνωστό σαρδόνιο χαμόγελό του και ανταπέδωσε το καρφί:  «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς...» αναφερόμενη στο γνωστό καταγγελτικό ύφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Σχετικά Άρθρα

