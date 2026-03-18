Σύγκρουση Θεοχάρη με Καζαμία στη Βουλή: Δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα - Η χώρα αναμειγνύεται στον παράνομο πόλεμο στο Ιράν, δείτε βίντεο
Σύγκρουση Θεοχάρη με Καζαμία στη Βουλή: Δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα - Η χώρα αναμειγνύεται στον παράνομο πόλεμο στο Ιράν, δείτε βίντεο
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ο οποίος επέκρινε την κυβέρνηση για τη συνεργασία με το Ισραήλ
Σφοδρή αντιπαράθεση με βαρύτατους υπαινιγμούς για τις πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και τον βαθμό εμπλοκής της Ελλάδας είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι Χάρης Θεοχάρης και Αλέξανδρος Καζαμίας.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών απαντώντας στην κριτική του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας για την δημιουργία αντιπυραυλικού και αντίdrone θόλου και τις σχέσεις με το Ισραήλ (το οποίο ο βουλευτής είπε ότι διαπράττει γενοκτονία) εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον κ. Καζαμία.
Όπως είπε μεταξύ άλλων: «αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επί 3 λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, δεν πρέπει να πάρουμε αμυντικούς θόλους. Κάνατε ένα παραλήρημα 3 λεπτών ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα».
Η τοποθέτηση του κ. Θεοχάρη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και την κριτική των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης ενώ ο προεδρεύων της Ολομέλειας Γιάννης Πλακιωτάκης σχολίασε «Προφανώς όλους μας ενδιαφέρει η Ελλάδα… ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα λεγόμενά του».
«Οσα ακούσαμε εις βάρος μου από τον υφυπουργό Εξωτερικών είναι απαράδεκτα. Ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα που δεν πρέπει να ακούγονται εδώ μέσα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καζαμίας ο οποίος στην αρχική του τοποθέτηση είχε πει ότι η Ελλάδα «προκαλεί» και «αναμειγνύεται σε έναν παράνομο πόλεμο». Στην συνέχεια ο κ. Καζαμίας είπε «δεν θέλουμε να διαγραφούν από τα πρακτικά όμως δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Ο υφυπουργός δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση του και μας κατηγορεί σαν εθνοπροδότες. Δείχνει την αμηχανία της κυβέρνησης όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο».
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
Ακολούθως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι ο υφυπουργός «φέρθηκε με πολιτική χυδαιότητα στα όρια της πολιτικής αλητείας» ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς είπε μεταξύ άλλων «δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο που δέχτηκε αυτή τη χυδαία επίθεση. Η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί κεντρικά. Δεν μοιράζετε πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης». Σε καταδίκη των αναφορών του κ. Θεοχάρη προχώρησε και ο κ. Γιώργος Λαμπρούλης από το ΚΚΕ.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών απαντώντας στην κριτική του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας για την δημιουργία αντιπυραυλικού και αντίdrone θόλου και τις σχέσεις με το Ισραήλ (το οποίο ο βουλευτής είπε ότι διαπράττει γενοκτονία) εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον κ. Καζαμία.
Όπως είπε μεταξύ άλλων: «αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επί 3 λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, δεν πρέπει να πάρουμε αμυντικούς θόλους. Κάνατε ένα παραλήρημα 3 λεπτών ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα».
Η τοποθέτηση του κ. Θεοχάρη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και την κριτική των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης ενώ ο προεδρεύων της Ολομέλειας Γιάννης Πλακιωτάκης σχολίασε «Προφανώς όλους μας ενδιαφέρει η Ελλάδα… ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα λεγόμενά του».
«Οσα ακούσαμε εις βάρος μου από τον υφυπουργό Εξωτερικών είναι απαράδεκτα. Ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα που δεν πρέπει να ακούγονται εδώ μέσα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καζαμίας ο οποίος στην αρχική του τοποθέτηση είχε πει ότι η Ελλάδα «προκαλεί» και «αναμειγνύεται σε έναν παράνομο πόλεμο». Στην συνέχεια ο κ. Καζαμίας είπε «δεν θέλουμε να διαγραφούν από τα πρακτικά όμως δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Ο υφυπουργός δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση του και μας κατηγορεί σαν εθνοπροδότες. Δείχνει την αμηχανία της κυβέρνησης όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο».
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
Ακολούθως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι ο υφυπουργός «φέρθηκε με πολιτική χυδαιότητα στα όρια της πολιτικής αλητείας» ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς είπε μεταξύ άλλων «δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο που δέχτηκε αυτή τη χυδαία επίθεση. Η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί κεντρικά. Δεν μοιράζετε πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης». Σε καταδίκη των αναφορών του κ. Θεοχάρη προχώρησε και ο κ. Γιώργος Λαμπρούλης από το ΚΚΕ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα