Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ
Η Ελλάδα συμμετέχει μόνο στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας
«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία είναι γεωγραφικά περιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά σε καμία περίπτωση το Στενό του Ορμούζ.
Στην επιχείρηση μετέχουν πλοία από την Ελλάδα και την Ιταλία, με βασικό στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
«Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο, καθώς μετέχει μόνο σε επιχειρήσεις όπως οι «Ασπίδες», που είναι υπό την αιγίδα της ΕΕ.
Παράλληλα, η Ελλάδα απευθύνει κάλεσμα προς το Ιράν να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμη η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η επιστροφή στη διπλωματία.
Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προειδοποίησε τα μέλη του ΝΑΤΟ ότι η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «πολύ κακό» μέλλον αν δεν βοηθήσει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.
«Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα