Γωγώ Μαστροκώστα: Το κορίτσι που έγινε σύμβολο μιας εποχής και έφυγε αθόρυβα
Μικρές ιστορίες από τη ζωή μιας γυναίκας που ήταν πάντα ο εαυτός της και ένας χαρακτήρας τελείως διαφορετικός από την δημόσια εικόνα που ενίοτε αναγκαζόταν να βγάζει
Είναι μια ωραία ζεστή μέρα, αρχές καλοκαιριού λίγο πριν τα μέσα των 90’s και στην Γλυφάδα τα καφέ είναι γεμάτα, όταν μια εντυπωσιακή γυναίκα εμφανίζεται να περπατά φορώντας ένα αέρινο φόρεμα και ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Ένα κορίτσι για σπίτιΗ ίδια δεν ασχολήθηκε ποτέ τόσο πολύ με την εικόνα της, ούτε νοιάστηκε ποτέ ιδιαίτερα. Άλλωστε η μητέρα της την αποκάλεσε όμορφη για πρώτη φορά όταν έγινε τριάντα ετών όπως επισήμανε σε μια απο τις τελευταίες της συνεντεύξεις στην τηλεόραση.
Μόνο που η Γωγώ Μαστροκώστα βαριόταν τα ανούσια καλέσματα σε κλαμπ για δημόσιες σχέσεις ενώ την «σέρνανε» με το ζόρι στις μεγάλες πίστες, αφού στις τρεις η ώρα έκλειναν τα μάτια της από την νύστα όπως είπε σε μια από τις συνεντεύξεις της.
Προσωπικά θυμάμαι ακόμη την πρώτη και τελευταία φορά που την συνάντησα σε ένα πάρτι για τα «Ποσειδώνια», τον Ιούνιο του 2005 μαζί με μια κολλητή της φίλη, δημοσιογράφο στα έντυπα του Κωστόπουλου.
Η ζωή ήταν αλλούΈκατσε ακριβώς μια ώρα και έφυγαν, απέφευγε ευγενικά τις όποιες προσκλήσεις της έγιναν και το χαμόγελό της ήταν η τελευταία εικόνα που κράτησα από αυτή την πανέμορφη γυναίκα.
Μια γυναίκα που όταν γνώρισε τον Τραϊανό Δέλλα και έγιναν ένα, άφησε πίσω της χωρίς καν να το σκεφτεί την όποια εικόνα είχε σχηματίσει το κοινό για την ίδια, η οποία δεν την ενδιέφερε κιόλας.
Ήθελε να παντρευτεί και να κάνει παιδιά από τότε που ήταν αυτή η νεαρή καλλονή με τις εντυπωσιακές αναλογίες η οποία έμπαινε στα τηλεοπτικά πλατό ως γυμνάστρια και οι άντρες «κόλλαγαν» στην τηλεόραση.
Σχεδόν αθόρυβα το σύμβολο μιας εποχής που την έχρισε ως τηλεοπτικό σέξι είδωλο σε ένα τοπίο όπου κυριαρχούσε το επιφανειακό, έφυγε για να δώσει άπλετη αγάπη στον άνδρα που την κέρδισε ολοκληρωτικά.
Έχασε ένα παιδί μέχρι να κρατήσει στα χέρια της την Βικτώρια την πρώτη μέρα που έκλαψε από χαρά, λίγο καιρό πριν μάθει ότι ο καρκίνος της «χτύπησε» την πόρτα.
Πάλεψε αθόρυβα, έχοντας τον Τραϊανό συνέχεια δίπλα της, στις καλές αλλά κυρίως στις κακές στιγμές, που ταλαιπώρησαν αυτό το αλύγιστο σε ψυχικά αποθέματα πλάσμα.
Λύγισε μόνο σωματικά φεύγοντας σαν αερικό ξημερώματα Δευτέρας στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες, όταν ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για ένα πλάσμα που στάθηκε απέναντι στην ασθένεια με απίστευτο θάρρος μέχρι το τέλος.
