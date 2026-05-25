Γωγώ Μαστροκώστα και Τραϊανός Δέλλας: Μία σχέση ζωής γεμάτη έρωτα, δοκιμασίες και αφοσίωση μέχρι το τέλος

«Για εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό, κατά τον Τραϊανό είχαμε σχέση μετά από έναν χρόνο»



Η σχέση τους ξεκίνησε το 2006, ωστόσο άρχισε να γίνεται γνωστή τον Ιανουάριο του 2007, με την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού σε νυχτερινό κέντρο. Στη συνέχεια, ο Τραϊανός Δέλλας ζήτησε από τη Γωγώ Μαστροκώστα να συγκατοικήσουν, με την προσωπική τους ζωή ωστόσο, να παραμένει για μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



Όπως είχε τονίσει η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο σε συνέντευξή της, χρειάστηκε να κάνει υπομονή μέχρι ο Τραϊανός Δέλλας να νιώσει έτοιμος να μπει σε σχέση μαζί της, καθώς είχε βγει από έναν χωρισμό. Για τη Γωγώ Μαστροκώστα όμως, ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή, πως μαζί θα διέγραφαν μια κοινή πορεία. Όπως είχε πει η ίδια στα «Μεσάνυχτα»: «Όταν γνώρισα τον άντρα μου ήταν σε μία πολύ περίεργη φάση, μετά από έναν χωρισμό. Όταν άντρας που είναι δεσμευμένος και ξαφνικά μένει ελεύθερος του θέλει χρόνο να κάνει τον κύκλο του. Έκανα υπομονή, έναν χρόνο μετά είπαμε ότι έχουμε σχέση. Για εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό, κατά τον Τραϊανό είχαμε σχέση μετά από έναν χρόνο. Ήμουν στο χαρέμι. Για τον χαρακτήρα μου αυτό ήταν ασύλληπτο, έμενα στο σπίτι του επί μήνες και δεν είχα κλειδιά. Προέκυψε μία εγκυμοσύνη, η οποία δεν ευδοκίμησε, αισθάνθηκα "ότι τώρα τελείωσε" και έλεγα "θέλει τώρα να κάνουμε παιδί;". Η φάση της σχέσης μας όμως τότε είχε μπει σε έναν καλό δρόμο».





«Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία»



Όσο για την πρώτη γνωριμία τους, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε ξεκαθαρίσει πως δεν βίωσε τον κεραυνοβόλο έρωτα: «Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα».

Η πρόταση γάμου, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, ήρθε λίγο αργότερα, σε μια απλή στιγμή της καθημερινότητάς τους, όταν είχε μείνει έγκυος στην κόρη τους.

».

Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε με πολιτικό γάμο το 2008 και θρησκευτικό το 2010. Το ζευγάρι έζησε έντονες χαρές, όπως η

γέννηση της κόρης τους, Βικτώριας, στις 9 Δεκεμβρίου του 2008,

αλλά και δοκιμασίες, όπως η άτυχη εγκυμοσύνη που είχε η γυμνάστρια. Η έλευση του παιδιού τους, που αποτέλεσε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους, συνοδεύτηκε λίγες μόλις ημέρες αργότερα από τη διάγνωση της Γωγώς Μαστροκώστα με καρκίνο του μαστού.

Αναχώρηση Γωγώς Μαστροκώστα και Τραϊανού Δέλλα από το μαιευτήριο, όπου γεννήθηκε η κόρη τους

Ο Τραϊανός Δέλλας το 2009 παρακολουθώντας τη Γωγώ Μαστροκώστα να μιλάει στις «Γυναίκες της χρονιάς» για τη μάχη της με τον καρκίνο

