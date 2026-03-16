«Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ», προειδοποιεί ο Τραμπ

Η απάντηση για το email συγκέντρωσης χρημάτων

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν είχε δει email συγκέντρωσης χρημάτων που εστάλη από την πολιτική επιτροπή δράσης του και το οποίο χρησιμοποιούσε εικόνα από τελετή επαναπατρισμού πεσόντων Αμερικανών στρατιωτικών.

«Ήμουν στην τελετή επαναπατρισμού, σε αντίθεση με πολλούς άλλους», είπε όταν ρωτήθηκε στο Air Force One για την κριτική που προκάλεσε το μήνυμα.

«Δεν το είδα. Δηλαδή κάποιος το στέλνει. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται για εμάς, αλλά δεν υπάρχει κανείς καλύτερος για τον στρατό από εμένα», πρόσθεσε.

Το μήνυμα στάλθηκε από την πολιτική επιτροπή του Τραμπ, Never Surrender Inc., και περιλάμβανε φωτογραφία από πρόσφατη τελετή επαναπατρισμού στη βάση Dover Air Force Base.

Οι έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί που επαναπατρίστηκαν είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Το email προωθούσε μια συνδρομή που ονομάζεται «National Security Briefing Membership», καλώντας τους υποστηρικτές να κάνουν δωρεές με αντάλλαγμα πρόσβαση σε ενημερώσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας. Περιλάμβανε επίσης επίσημη φωτογραφία του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ να χαιρετά στρατιωτικά κατά τη διάρκεια της τελετής.