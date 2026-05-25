Γεωργιάδης: Η αποχώρηση του Τσίπρα από την πολιτική αποδείχθηκε fake news, o μεγάλος ασθενής του πολιτικού συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ
Για το σύνολο της πολιτικής επικαιρότητας μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας κυρίως τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει ξανά στο προσκήνιο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας στο ERTNEWS ο Αλέξης Τσίπρας εκμεταλλεύεται ένα κενό που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα ενώ σημείωσε πως ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από την πολιτική σκηνή.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στο νέο κόμμα Τσίπρα ενόψει των αυριανών ανακοινώσεων, υποστήριξε πως ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή. Η αποχώρησή του, όπως αποδείχθηκε ήταν εντελώς fake news. Παραιτήθηκε μετά την συντριβή του από τον Μητσοτάκη, κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και να δίνει συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την ήττα του, έφυγε. Όπως αποδείχθηκε, δεν έφυγε διότι αμέσως μετά ενεπλάκη στη διαδικασία διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατέβασε ο ίδιος τον κ. Κασσελάκη για να εμποδίσει την εκλογή Αχτσιόγλου. Μετά στήριξε τον Κασσελάκη εναντίον της ομάδας Χαρίτση-Αχτσιόγλου που έκαναν τη Νέα Αριστερά.
Μετά εκπαραθύρωσε τον κ. Κασσελάκη για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω από τον Φάμελλο και την Γεροβασίλη. Μετά, έκανε την Ιθάκη με τον εξώστη και έστειλε τον ΣΥΡΙΖΑ στη γωνία του πολιτικού συστήματος».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέδωσε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά δρώμενα στο γεγονός πως τα δύο χρόνια που το ΠΑΣΟΚ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση δεν κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά του και αυτό ήταν μια ευκαιρία η οποία δεν μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτη.
«Δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ στα αλήθεια ο κ. Τσίπρας»Στην συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ στα αλήθεια ο κ. Τσίπρας για να είμαι ειλικρινής. Ήταν πάντα εδώ τελικά, απλά το έκανε με έναν τρόπο ταιριαστό στο χαρακτήρα του» και εξήγησε το σκεπτικό του: «Βλέπει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό μας σύστημα, το κενό που έχει αφήσει ο κ.Ανδρουλάκης. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων όσων ακολούθησαν».
Η Γωγώ Μαστροκώστα είναι σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνουΜε συγκινητικά λόγια μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη Γωγώ Μαστροκώστα την οποία χαρακτήρισε «σύμβολο» και αναφέρθηκε στο πόσο δεμένη ήταν η οικογένειά της όλο το διάστημα της νοσηλείας της.
«Υπήρξε σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου γιατί το αντιμετώπισε με τρομερό θάρρος. Λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα τη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, υπήρξε υπόδειγμα στηρίγματος. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να πει γι' αυτό το ζευγάρι πόσο αγαπημένοι ήταν, πόσο την στήριζε ο σύζυγός της. Η Γωγώ είναι ένα σύμβολο των γυναικών στη μάχη κατά του καρκίνου. Και ίσως κάποτε, ως Υπουργείο να πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το σύμβουλο περισσότερο επικοινωνιακά γιατί μιλάμε για ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο, πολύ αγαπητό, που έκανε μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα, ενέπνευσε πολύ κόσμο, γυμνάστρια, μάνα. Είναι μια πολύ συγκινητική ημέρα για εμάς εδώ στο Υπουργείο» ανέφερε ο Υπουργός Υγείας και κατέληξε: «Η κυρία Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια, με θάρρος, με μια οικογένεια γεμάτη αγάπη και ανθρωπιά».
Οι εκλογέςΟ Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στις εκλογές εξέφρασε την εκτίμηση πως αυτές θα γίνουν το 2027 ενώ τόνισε πως: «από τη ΔΕΘ και μετά οποιαδήποτε ημερομηνία δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές».
Σε ερώτηση, αν θα υπάρξει συνεργασία σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο κ.Γεωργιάδης εξέφρασε την αγανάκτησή του και ξεκαθάρισε: «Χαζή ερώτηση. Δεν θα συνεργαστεί κανείς με κανέναν. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πήρε συνεδριακή απόφαση πως με μας δεν κάνει συγκυβέρνηση. Ωραία. Εμείς με άλλον δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ με μας δεν μπορεί».
Το κόμμα ΚαρυστιανούΠολύ κακή χαρακτήρισε ο κ.Γεωργιάδης την εικόνα που παρουσίασε η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η έναρξη του κόμματος Καρυστιανού ήταν απογοητευτική. Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω είναι αντιπροσωπευτικά. Η αρχή που έκανε την πολύ κακή. Στη θέση της θα προβληματιζόμουν πάρα πολύ με τέτοια έναρξη. Αν εξαιρέσεις τον κ. Αυγερινό, δεν είχε τίποτα άλλο αυτή η εκδήλωση».
Ποιον αντίπαλο προτιμάΣε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως: «Προφανώς προτιμώ για αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός».
«Η αντίδραση της κ.Κοβέσι δεν είναι για την τροπολογία»Ο κ.Γεωργιάδης αναφερόμενος στην παρέμβαση της Λάουρα Κοβέσι σχετικά με τις θεσμικές αλλαγές στη διαδικασία ποινικής διερεύνησης πολιτικών προσώπων σημείωσε πως: «Η αντίδραση της κ.Κοβέσι δεν είναι για την τροπολογία» και υποστήριξε πως αφορά τη διαφωνία για την αρμοδιότητα ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.
«Η κ.Κοβέσι δεν τόλμησε να τα βάλει νομικά με τον Άρειο Πάγο» τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας.
Τα βαρέα και ανθυγιεινάΑναφερόμενος στη νέα ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σημείωσε πως οι νοσηλευτές θα ενταχθούν σε αυτά και προανήγγειλε και τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής. «Ό,τι έχω υποσχεθεί όλα θα γίνουν» είπε κλείνοντας ο κ.Γεωργιάδης.
