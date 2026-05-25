Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τη διάσωση νεαρού τουρίστα στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, βίντεο και φωτογραφίες
Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο
Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τη διάσωση νεαρού τουρίστα στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, που έπεσε από ύψος δέκα μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που διασώστης έχει εντοπίσει τον άνδρα και με πολύ προσεκτικές κινήσεις τον έχει βάλει στην πλάτη του και μαζί ανεβαίνουν πιάνοντας το σκοινί. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα.
Σε ανάρτησή της η Πολιτική Προστασία Ζακύνθου αναφέρει τα εξής:
«Τέλος καλό, όλα καλά στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή θέασης του Ναυαγίου, με επισκέπτη του νησιού μας.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.
Η Πολιτική Προστασία Δήμου Ζακύνθου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συνδράμοντας στον συντονισμό και στην υποστήριξη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με στόχο την άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που επιχείρησαν με επαγγελματισμό, ψυχραιμία και ταχύτητα.
Η σημερινή κινητοποίηση απέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της συνεργασίας όλων των υπηρεσιών, ειδικά σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας όπως το Ναυάγιο.
Η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Ζακύνθου παραμένει πάντα πρώτη προτεραιότητα».
Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής
Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 22 ετών, αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή «Ναυάγιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων Ζακύνθου. Η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε από παρακείμενη καντίνα, όταν ο νεαρός άνδρας εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο της περιοχής.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, ασφάλισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν με ασφάλεια.
Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
