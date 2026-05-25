Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τη διάσωση νεαρού τουρίστα στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, βίντεο και φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 22 ετών, αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή «Ναυάγιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων Ζακύνθου. Η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε από παρακείμενη καντίνα, όταν ο νεαρός άνδρας εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο της περιοχής.Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, ασφάλισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν με ασφάλεια.Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.