Επεισοδιακή άφιξη ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στην Ισπανία - Ξύλο με γκλομπ και σπρωξιές από την αστυνομία μέσα στο αεροδρόμιο
Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στο Μπιλμπάο της Ισπανίας μέσα στο σαββατοκύριακο, με αστυνομικούς να κάνουν χρήση γκλομπ τόσο εναντίον τους, όσο και κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε, καθώς υποστηρικτές είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα αφίξεων για να υποδεχθούν έξι ακτιβιστές που επέστρεφαν στη Χώρα των Βάσκων με πτήση από την Τουρκία, μετά τη σύλληψή τους από ισραηλινές δυνάμεις.

Όταν ένας συγγενής ενός εκ των ακτιβιστών επιχείρησε να τους προσεγγίσει, αστυνομικός τον εμπόδισε βίαια, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικό σταθμό έδειξαν αστυνομικούς να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ στο αεροδρόμιο και να ακινητοποιούν άλλους στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι αποδοκίμαζαν τις ενέργειές τους.

Νωρίτερα, ακτιβιστές φαίνεται ότι είχαν μπλοκάρει την έξοδο για άλλους επιβάτες και η αστυνομία επιχείρησε να τους απομακρύνει.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για σοβαρή ανυπακοή, αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση εναντίον αστυνομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βασκικής περιφερειακής αστυνομίας. Δύο από τους συλληφθέντες ήταν ακτιβιστές που μόλις είχαν επιστρέψει από την Τουρκία.

«Μετά τα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ισπανία ζήτησε ειρωνικά «εξηγήσεις» από την ισπανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «υπερβολική χρήση βίας» από τους Βάσκους αστυνομικούς και ζήτησε «ουσιαστική λογοδοσία» για το περιστατικό.



«Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν δεν δείχνουν κανέναν νόμιμο λόγο για τη χρήση βίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Είναι πολύ σοβαρό ότι χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα γκλομπ εναντίον ανθρώπων που είχαν ήδη ακινητοποιηθεί και βρίσκονταν στο έδαφος».

Μετά τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου, περίπου 2.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Μπιλμπάο την Κυριακή για να καταδικάσουν τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τη βασκική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της πορείας της Κυριακής, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που επέκριναν τη βασκική αστυνομία και κατηγορούσαν την τοπική κυβέρνηση για συνενοχή με τον σιωνισμό.



Η βασκική περιφερειακή αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Ισπανία ήταν μεταξύ των δυτικών κυβερνήσεων που εξέφρασαν την Πέμπτη την οργή τους μετά τη δημοσίευση βίντεο από τον Ισραηλινό υπουργό Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο χλεύαζε τους ακτιβιστές ενώ ήταν ακινητοποιημένοι στο έδαφος μέσα σε φυλακή στο λιμάνι της Ασντόντ.
