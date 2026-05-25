Επεισοδιακή άφιξη ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στην Ισπανία - Ξύλο με γκλομπ και σπρωξιές από την αστυνομία μέσα στο αεροδρόμιο

Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή ακτιβιστών του στολίσκου τηςστοτης Ισπανίας μέσα στο σαββατοκύριακο, με αστυνομικούς να κάνουν χρήσητόσο εναντίον τους, όσο και κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν.Το περιστατικό σημειώθηκε, καθώς υποστηρικτές είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα αφίξεων για να υποδεχθούνπου επέστρεφαν στη Χώρα των Βάσκων με πτήση από την, μετά τη σύλληψή τους από ισραηλινές δυνάμεις.Όταν ένας συγγενής ενός εκ των ακτιβιστών επιχείρησε να τους προσεγγίσει, αστυνομικός τον εμπόδισε βίαια, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές ανάμεσα στις δύο πλευρές.Πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικό σταθμό έδειξαν αστυνομικούς να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ στο αεροδρόμιο και να ακινητοποιούν άλλους στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι αποδοκίμαζαν τις ενέργειές τους.Νωρίτερα, ακτιβιστές φαίνεται ότι είχαν μπλοκάρει την έξοδο για άλλους επιβάτες και η αστυνομία επιχείρησε να τους απομακρύνει.Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για σοβαρή ανυπακοή, αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση εναντίον αστυνομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βασκικής περιφερειακής αστυνομίας. Δύο από τους συλληφθέντες ήταν ακτιβιστές που μόλις είχαν επιστρέψει από την«Μετά τα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε η ανακοίνωση.Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ισπανία ζήτησε ειρωνικά «εξηγήσεις» από την ισπανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο.καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «υπερβολική χρήση βίας» από τους Βάσκους αστυνομικούς και ζήτησε «ουσιαστική λογοδοσία» για το περιστατικό.