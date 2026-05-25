Επεισοδιακή άφιξη ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στην Ισπανία - Ξύλο με γκλομπ και σπρωξιές από την αστυνομία μέσα στο αεροδρόμιο
Οι έξι ακτιβιστές επέστρεφαν από την Τουρκία - Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για αντίσταση κατά της αρχής - Ακολούθησαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Μπιλμπάο και καταδίκη από τη Διεθνή Αμνηστία
Το περιστατικό σημειώθηκε, καθώς υποστηρικτές είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα αφίξεων για να υποδεχθούν έξι ακτιβιστές που επέστρεφαν στη Χώρα των Βάσκων με πτήση από την Τουρκία, μετά τη σύλληψή τους από ισραηλινές δυνάμεις.
Όταν ένας συγγενής ενός εκ των ακτιβιστών επιχείρησε να τους προσεγγίσει, αστυνομικός τον εμπόδισε βίαια, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές ανάμεσα στις δύο πλευρές.
This is the moment it kicked off in the Basque airport. You can see the flotilla activists made a line across the exit that blocked other passengers. The police tried to make a space for them to get through. The protester shoved the police and it started. pic.twitter.com/rKcStB7X6d— James Heartfield (@JamesHeartfield) May 24, 2026
Πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικό σταθμό έδειξαν αστυνομικούς να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ στο αεροδρόμιο και να ακινητοποιούν άλλους στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι αποδοκίμαζαν τις ενέργειές τους.
Νωρίτερα, ακτιβιστές φαίνεται ότι είχαν μπλοκάρει την έξοδο για άλλους επιβάτες και η αστυνομία επιχείρησε να τους απομακρύνει.
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για σοβαρή ανυπακοή, αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση εναντίον αστυνομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βασκικής περιφερειακής αστυνομίας. Δύο από τους συλληφθέντες ήταν ακτιβιστές που μόλις είχαν επιστρέψει από την Τουρκία.
And this is the same exchange from a different angle pic.twitter.com/ln2grG2yiK— James Heartfield (@JamesHeartfield) May 24, 2026
«Μετά τα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε η ανακοίνωση.
Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ισπανία ζήτησε ειρωνικά «εξηγήσεις» από την ισπανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο.
Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «υπερβολική χρήση βίας» από τους Βάσκους αστυνομικούς και ζήτησε «ουσιαστική λογοδοσία» για το περιστατικό.
Riot police clashed with supporters at Bilbao Airport in Spain’s Basque Country as returning Global Sumud Flotilla activists arrived following deportation from Israeli detention.
«Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν δεν δείχνουν κανέναν νόμιμο λόγο για τη χρήση βίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Είναι πολύ σοβαρό ότι χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα γκλομπ εναντίον ανθρώπων που είχαν ήδη ακινητοποιηθεί και βρίσκονταν στο έδαφος».
Μετά τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου, περίπου 2.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Μπιλμπάο την Κυριακή για να καταδικάσουν τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τη βασκική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της πορείας της Κυριακής, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που επέκριναν τη βασκική αστυνομία και κατηγορούσαν την τοπική κυβέρνηση για συνενοχή με τον σιωνισμό.
Huge protests erupted in Bilbao after Basque police assaulted "Sumud Flotilla" supporters at the airport! pic.twitter.com/W5PKrPU9yD— The Resonance (@Partisan_12) May 24, 2026
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Ισπανία ήταν μεταξύ των δυτικών κυβερνήσεων που εξέφρασαν την Πέμπτη την οργή τους μετά τη δημοσίευση βίντεο από τον Ισραηλινό υπουργό Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο χλεύαζε τους ακτιβιστές ενώ ήταν ακινητοποιημένοι στο έδαφος μέσα σε φυλακή στο λιμάνι της Ασντόντ.
