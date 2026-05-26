Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις πρώτες μάχες Σάκκαρη και Τσιτσιπά στο Rolland Garros
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά στις 13:30 (Eurosport 2), με τη Μαρία Σάκκαρη να αγωνίζεται με τη Λίντα Νόσκοβα, στο πλαίσιο του 1ου γύρου του Roland Garros, ενώ για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Αλεξάντρε Μίλερ (14:30, Eurosport 2).

Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ (18:00, ΕΡΤ2) θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την ΑΕΚ για τον τέταρτο αγώνα των τελικών του πρωταθλήματος, ενώ στο μπάσκετ, στις 20:30 (Cosmote Sport 6), η Μπεσίκτας θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Γαλατάσαραϊ για τα playoffs της τουρκικής λίγκας.

Τέλος στο πόλο, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του πρώτου τελικού πρωταθλήματος (19:30, Mega News).


13:30 HBO Max Μαρία Σάκκαρη-Λίντα Νόσκοβα Ρολάν Γκαρός Τένις

14:30 Eurosport Στέφανος Τσιτσιπάς- Αλεξάντρ Μουλέρ Ρολάν Γκαρός Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 γυναικών

19:30 MEGA NEWS Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Α1 Πόλο Ανδρών

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A
