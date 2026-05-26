Υπουργικό «καθημερινότητας»: Το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών - γυναικών και ο απολογισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης
Στον κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη
Μπορεί αυτή την περίοδο στον χώρο της αντιπολίτευσης να είναι σε εξέλιξη πλείστες όσες διεργασίες για την ίδρυση νέων κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως πορεύεται αταλάντευτα στη στρατηγική που έχει χαράξει να μην ασχολείται ιδιαιτέρως με αυτές τις εξελίξεις, παρά να εστιάζει στον κυβερνητικό προγραμματισμό και στα «παραδοτέα» έργα. Γι’ αυτό και η σημερινή ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11:00 έχει κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό, με αρκετές δράσεις παραγωγικών υπουργείων, ενώ σε αυτούς τους άξονες αναμένεται να κινηθεί και η εισήγηση του πρωθυπουργού.
Το πρώτο νομοσχέδιο στην ατζέντα αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή ίσης αξίας εργασία που εισηγείται η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες μια γυναίκα αμείβεται κατά 12-13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά και με τα ίδια προσόντα. Με βάση την πρόβλεψη του νομοσχεδίου, σε περίπτωση απόκλισης περισσότερο από 5% χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, θα παρεμβαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη και εν συνεχεία θα επιλαμβάνεται και η Επιθεώρηση Εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νομοθέτημα της κ. Κεραμέως θα περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για την ένταξη στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών περίπου 120.000 νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρων, οι οποίοι πλέον θα έχουν το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης πέραν του επιδόματος που λαμβάνουν για τη βαρέα και ανθυγιεινή εργασία.
Βασικό σκέλος του υπουργικού, όπως και κάθε υπουργικού μέχρι και τον Αύγουστο, θα είναι η ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Νίκο Παπαθανάση. Σημειωτέον, ο κ. Παπαθανάσης μαζί με τον διοικητή του ελληνικού σκέλους του Ταμείου, Ορέστη Καβαλάκη, διαμόρφωσαν σε συνεργασία με τα υπουργεία επιμέρους οδικούς χάρτες για τη βέλτιστη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ECOFIN του περασμένου Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει εισπράξει περίπου 25 δις ήδη, δηλαδή το 68,5% του προϋπολογισμού μέσα σε πέντε χρόνια, με 204 ορόσημα υλοποίησης ολοκληρωμένα. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και η συμβασιοποίηση του συνόλου των επιχειρηματικών δανείων που ανέρχονται στα 27,5 δις.
Σημαντικό θέμα στην ατζέντα του σημερινού υπουργικού είναι και η εισήγηση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034, όπως και το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων κλπ. Συνέχεια στο αναπτυξιακό σκέλος του υπουργικού θα δώσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ οι κ. Φλωρίδης και Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
Αυτό ήταν και το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τα νέα κόμματα και ειδικά το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα υπογράμμισε χθες ότι «το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει και να δει να εφαρμόζονται πολιτικές κοστολογημένες». Ήδη η κυβέρνηση σχεδιάζει την παράταση των μέτρων που ισχύουν για τα καύσιμα και για τον Ιούνιο (επιδότηση diesel, fuel pass), κάτι που μπορεί να γίνει με απλή υπουργική απόφαση και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.
Βεβαίως, με αφορμή την επαναβεβαίωση του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του κεντρικού τραπεζίτη που θα εγκριθεί σήμερα και τυπικά από το υπουργικό συμβούλιο, κυβερνητικές πηγές στρέφουν τα βέλη τους στο ΠΑΣΟΚ που επέλεξε να ψηφίσει «παρών» στη Βουλή για τον κεντρικό τραπεζίτη, αν και τον είχε υπερψηφίσει το 2014 και το 2020. «Το "παρών" του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του», ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, επισημαίνοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται να έχει αγωνία λόγω της εξ αριστερών πλαγιοκόπηση που θα δεχθεί από τον Αλέξη Τσίπρα.
