Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει το πρώτο 10ημερο του Ιουνίου δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή
Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Ο αντεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια.
Επίσης η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος συνιστά λόγω αποφυλάκισης ενός πολυισοβίτη.
Έτσι, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όπως έχει δυνατότητα από το νόμο θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως η οποία αν γίνει δεκτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.
Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
