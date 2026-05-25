Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου
ΕΛΛΑΔΑ
Αλέξανδρος Γιωτόπουλος Αποφυλάκιση Άρειος Πάγος 17 Νοέμβρη Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει το πρώτο 10ημερο του Ιουνίου δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή

Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Τσιμπούκης
97 ΣΧΟΛΙΑ
Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ο αντεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια.

Επίσης η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος συνιστά λόγω αποφυλάκισης ενός πολυισοβίτη.

Έτσι, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όπως έχει δυνατότητα από το νόμο θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως η οποία αν γίνει δεκτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
97 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης