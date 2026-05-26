Ψάχνουν γιατί ο 57χρονος στον Χολαργό πυροβόλησε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε - Οι δύο κρότοι και η κραυγή «βοήθεια» που ακούστηκε
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ξανθίππου λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας - Τραυματισμένη στο πόδι η σύζυγος του 57χρονου
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στον Χολαργό το βράδυ της Δευτέρας όταν ένας 57χρονος αρχικά πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, προσπαθούν να διακριβώσουν οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση.
Σύμφωνα με περίοικο που μίλησε στο Orange Press, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.
Η εικόνα που έχει σχηματιστεί προς το παρόν για όσα συνέβησαν στην οδό Ξανθίππου, ο 57χρονος πυροβόλησε τη 53χρονη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στον 3ο όροφο πολυκατοικίας και να αυτοκτόνησε με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τη σορό του και δίπλα της ένα όπλο.
Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μια γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμός, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι.
Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία. Έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο κι έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της.
Σύμφωνα με περιοίκο, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.
Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καβγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.
