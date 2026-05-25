Άμεση σύγκληση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια συμφώνησε ο Δένδιας με τον Αλβανό ομόλογό του
Η Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στο Χ
Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια, συμφώνησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομόλογός του Ερμάλ Νούφι.
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Κατά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό μου Ερμάλ Νούφι, συμφωνήσαμε για την άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια. Η Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα».
Κατά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό μου Ermal Nufi, συμφωνήσαμε για την άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια. Η #Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την Πατρίδα. pic.twitter.com/5ui0Ts2njF— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 25, 2026
