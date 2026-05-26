Τσάφος: Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η λιανική τιμή του ρεύματος, η Ελλάδα είναι μεγάλος καθαρός εξαγωγέας ρεύματος και πρωταθλήτρια στις ΑΠΕ
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος καταγράφει την βελτιωμένη εικόνα στην ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το 2019
- - Έχει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ
- - Έχει τιμές λιανικής κάτω από τον ευρωπαϊκό μ.ό.
- - Είναι μεγάλος καθαρός εξαγωγέας ρεύματος
- - Είναι πρωταθλήτρια στις ΑΠΕ
- - Διαθέτει ενισχυμένα δίκτυα
- - Έχει εξωστρεφή ΔΕΗ
Παραθέτοντας πίνακες και γραφήματα, ο κ. Τσάφος καταγράφει ότι:
«Το 2019 είχαμε (μακράν) την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα: +34% από Βουλγαρία, +68% από Γερμανία. Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη (για το 2026 έως τώρα) – κάτω από Γερμανία και πολύ κάτω από Βουλγαρία».
«Το 2019 εισάγαμε περίπου 10 TWh (18% των αναγκών μας). Η εγχώρια παραγωγή είχε καταρρεύσει. Το 2024 γίναμε, οριακά, καθαρός εξαγωγέας. Το 2025, εξάγαμε 3 TWh. Και το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη».
«Από το 2014 έως το 2019, δεν μπήκαν σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ».
«Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ήδη πεσμένες από την οικονομική κρίση, μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισ. €».
«Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ €. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατ. € – δηλαδή μείον 67%. Η ΔΕΗ ήταν μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δις € και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».
«Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα πληρώνουν διαχρονικά χαμηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: -19% επί ΣΥΡΙΖΑ, -20% επί ΝΔ. Απλά το 2015-2019 η ψαλίδα προέρχονταν εν μέρει από δανεικά – από την αποδυνάμωση της ΔΕΗ και την αποεπένδυση στα δίκτυα (και ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες)».
