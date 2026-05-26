Θρήνος στη Μυτιλήνη για τον 16χρονο και τον 18χρονο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο, η στιγμή που η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολώνα
Τα δύο παιδιά ήταν φίλοι με το δυστύχημα να σημειώνεται κατά την επιστροφή τους από Θέρμη για την πόλη της Μυτιλήνης

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Μυτιλήνης από τον θάνατο δύο αγοριών ηλικίας 16 και 18 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Παναγιούδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι, με το δυστύχημα να σημειώνεται κατά την επιστροφή τους για την πόλη της Μυτιλήνης από παραλία στην περιοχή Θερμή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά - από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - εξετράπη της πορείας της σε μια αριστερή στροφή με αποτέλεσμα πρώτα να προσκρούσει σε κράσπεδο και μετά σε κολώνα φωτισμού.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ότι μαζί με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος ήταν και άλλα δύο δίκυκλα τα οποία κατάφεραν να πάρουν κανονικά τη στροφή.

