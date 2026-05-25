ΥΠΕΝ σε ΠΑΣΟΚ για ExxonMobil: Η πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 50 χρόνια είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αποχώρηση της κοινοπραξίαςαπό το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης», υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις γιαΣύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό της πρώτης ερευνητικής υπεράκτιας γεώτρησης στη χώρα μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Όπως επισημαίνεται, στις 15 Απριλίου 2026 υπογράφηκε ήδη η σύμβαση γεώτρησης μεταξύ της Energean, ως operator της κοινοπραξίας, και της εταιρείας Stena Drilling.Το υπουργείο τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί «» προς την Ελλάδα και αποδεικνύει ότι οι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη χώρα.Αναφορικά με τα οικόπεδατο ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες και ενημέρωσε εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων ότι δεν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση ερευνών. Όπως σημειώνεται, η συνέχιση του έργου θα απαιτούσε σημαντικές δαπάνες για τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, καθώς και επιπλέον χρονικό διάστημα δύο έως τριών ετών πριν ληφθεί απόφαση για πιθανή γεώτρηση.Όπως τονίζεται, οι εταιρείες επέλεξαν αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2.Παράλληλα, το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι η ΕΔΕΥΕΠ εξετάζει τις δυνατότητες πραγματοποίησης νέων τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, ώστε να διατηρηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Κρήτης και να προσελκυστούν νέοι επενδυτές.Το υπουργείο απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αποτυχίας της ενεργειακής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί συνηθισμένη πρακτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών διεθνώς, στη δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σε όλον τον πλανήτη.Νωρίτερα, ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και ο Φραγκίσκος Παρασύρης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συνοχή της ενεργειακής πολιτικής μετά την αποχώρηση της κοινοπραξίας από τη Δυτική Κρήτη.Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή προστίθεται σε μια σειρά αποχωρήσεων εταιρειών από χερσαία και θαλάσσια οικόπεδα της χώρας τα τελευταία χρόνια και απέδωσε την κατάσταση σεπου, όπως ανέφερε, απαξίωσαν το εγχείρημα των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.