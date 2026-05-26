Ποιος είναι ο στιλίστας της Κατερίνας Λιόλιου που σπάει τα στερεότυπα στα μπουζούκια: «Η συνταγή μας είναι ότι δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εμφανιστεί»

Τους τελευταίους περίπου πέντε μήνες, η Κατερίνα Λιόλιου, ο «τυφώνας» όπως την αποκαλεί ο στιλίστας της, ανεβαίνει στη σκηνή των κέντρων όπου εμφανίζεται, καταφέρνοντας να σπάσει με το styling της τους κώδικες της πίστας. Αλυσίδες, φαρδιά τζιν, πολλές ζώνες, κορσέδες και oversized πουκάμισα, όλα συνδυασμένα με άρτιο τρόπο πάνω της, είναι μερικά από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή.Όπως παραδέχεται ο Μάρκος Ανδριώτης, η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι αποτέλεσμα διάδρασης των δύο. «Η Κατερίνα έχει άποψη, δεν παίζω μόνος μου μπάλα» λέει, προσθέτοντας ότι ακολουθούν μια μέθοδο «πινγκ πονγκ». Πρόκειται δηλαδή για μια δημιουργική ζύμωση ανάμεσα σε εκείνον και την καλλιτέχνιδα, με πρωταρχικό στόχο, όπως τονίζει, η τελική εικόνα να αφηγείται πάντα μια ιστορία. Αν παρατηρήσει κανείς τις εμφανίσεις της Κατερίνας Λιόλιου, δεν φορά ποτέ τα ίδια ρούχα, καθώς ο στιλίστας της φροντίζει να δημιουργεί κάθε φορά εικόνες που δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους, αλλά βασίζονται πάντα στον ίδιο χαρακτήρα.Αν και ο Μάρκος Ανδριώτης ήταν πιο διστακτικός στην αρχή σχετικά με τις προτάσεις που έκανε στην καλλιτέχνιδα, εκείνη τον εμπιστεύτηκε απόλυτα και του άφησε χώρο να δημιουργήσει φρέσκες και νέες εικόνες στα μπουζούκια, με τον ίδιο να εξηγεί: «Εγώ ήθελα να το πάω με την πρώτη ταχύτητα, αλλά δεν είχα υπολογίσει ότι η Κατερίνα είναι μέσα σε όλα, και ότι θα το πάει 5χ5. Το πήγαινα σταδιακά, με σκοπό να κερδίσει ο ένας την εμπιστοσύνη του άλλου. Πού να ήξερα ότι είναι τυφώνας Λιόλιου. Η Κατερίνα σπάει καλούπια, τους έχει όλους. Το κάνει όχι γιατί απλά μπορεί, το έχει, είναι γεννημένη γι΄ αυτό. Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε με τι θα συνδυάσουμε την γκρι φόρμα στα μπουζούκια».Στο φινάλε λοιπόν της προηγούμενης σεζόν στο Romeo, ο Μάρκος Ανδριώτης δημιούργησε ένα look, το οποίο σηματοδοτούσε όλα όσα θα ακολουθούσαν. «Ήταν η στιγμή που σπάσαμε το πρώτο στερεότυπο στα μπουζούκια» τονίζει ο ίδιος.Κάποιος θα χαρακτήριζε εκκεντρική την εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου, βλέποντάς την πρόσφατα στην πίστα με ένα πλαστικό προστατευτικό στο στήθος της, περασμένο από τον λαιμό της με δύο αλυσίδες. Ο Μάρκος Ανδριώτης όμως, στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη στιλιστική ιδέα, εξηγεί τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στην τραγουδίστρια και τον εμπνέει να φέρνει εικόνες σαν κι αυτή στα μπουζούκια: «Αυτό ουσιαστικά το πλαστικό το βάζουν στην ξιφασκία. Το βρήκα σε μία σχολή, το πήρα, του έκανα τρύπες και της είπα να το βάλει. Της πηγαίνει, όπως της πηγαίνει γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με πανοπλία και με πολεμική κατάσταση. Είναι γλυκιά, αλλά ταυτόχρονα έχει έναν έντονο δυναμισμό».Όσο για το αν συμφωνεί με εκείνους που χαρακτηρίζουν εκκεντρικές τις ενδυματολογικές επιλογές της, ο Μάρκος Ανδριώτης έχει αντίθετη άποψη. Όπως λέει, δεν έχει δει ποτέ κανένα ρούχο «να φοράει» την Κατερίνα Λιόλιου, ακόμα και όταν αποφάσισε να της προτείνει να τραγουδήσει με μπόξερ που προεξείχε από το παντελόνι. Για τον ίδιο, η τραγουδίστρια «έχει μία χαλαρότητα που το κάνει όλο πιο ουδέτερο. Μπορώ να της βάλω αυτό που σε κάποια άλλη θα θεωρούνταν εκκεντρικό, μόλις όμως το βάλει η Κατερίνα και κοιταχτεί στον καθρέφτη θα το φέρει ενεργειακά σε μία ουδέτερη κατάσταση, καθόλου φορεμένη από τον στιλίστα της. Θα το οικειοποιηθεί και θα πάει να κάνει τη δουλειά της».Τη στιγμή όμως που όλοι μιλούν για εικόνες με πολλά ρούχα και αξεσουάρ, ο στιλίστας της ξέρει καλά να κάνει την ανατροπή και να δημιουργεί αίσθηση ακόμη και με τον πιο απλό τρόπο. Αυτό που επισημαίνει είναι ότι ένα outfit δεν χρειάζεται να είναι φορτωμένο για να εστιάσει ο θεατής σε αυτό. Όπως λέει ο ίδιος: «Κάποιες φορές η έλλειψη πολυπλοκότητας είναι πιο δυνατό statement από ένα άρτια, περίπλοκο look. Ουσιαστικά η συνταγή μας είναι ότι δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εμφανιστεί».Το styling στο νέο βιντεοκλίπ της Κατερίνας Λιόλιου για το τραγούδι «Ο λογαριασμός» επιμελήθηκε ο Μάρκος Ανδριώτης, καταφέρνοντας με ένα ψαλίδι και ένα λευκό φανελάκι να δημιουργήσει μια εικόνα που ταίριαξε απόλυτα στην καλλιτέχνιδα και ταυτόχρονα δεν περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρητη. Πρόκειται για τα πλάνα όπου η τραγουδίστρια κοιτάζει την κάμερα φορώντας ένα λευκό τιραντάκι, με ένα κομμένο ύφασμα να πέφτει πάνω της.Η sexy πλευρά της Κατερίνας Λιόλιου είναι κάτι που επίσης θέλει να αναδείξει ο στιλίστας της, όχι ωστόσο μέσα από την παρωχημένη άποψη ότι μια γυναίκα που τραγουδά στα μπουζούκια πρέπει να φορά στενά, αποκαλυπτικά ή λίγα ρούχα. Άλλωστε το sexiness δεν σχετίζεται με το ένδυμα, αλλά με την αύρα του προσώπου. «Με αφορά να είναι sexy η Κατερίνα. Δεν κάνει πάντα το ρούχο το sexy, και ράσο μπορείς να βάλεις και να είσαι sexy. Έχει πολύ δυνατά σημεία, συγκλονιστικούς ώμους. Θα ήμουν τρελός αν δεν ήθελα να τους αναδεικνύω». Ο τρόπος με τον οποίο η Κατερίνα Λιόλιου εκφράζει τόσο τη θηλυκή όσο και την ανδρική της πλευρά είναι αυτό που εξιτάρει τον στιλίστα της, κάνοντάς τον να μιλά για «μία γυναίκα, που είναι πολύ θηλυκή, με έναν δυναμισμό βαρβάτου άντρα, και όλο αυτό στο σώμα ενός τοπ μόντελ. Είναι τρομερά χαρισματική».Στην προσπάθεια να αποκωδικοποιήσω το μυστικό της επιτυχίας του, ο στιλίστας της Κατερίνας Λιόλιου μου εξηγεί το εξής απλό: «Αυτή η συνεργασία πέτυχε γιατί δεν τη μελέτησα ποτέ, δεν ήξερα πώς ντύνεται». Αν και θα περίμενε κανείς ότι ο Μάρκος Ανδριώτης θα είχε κάνει το κλασικό scroll στα προφίλ της τραγουδίστριας στα social media, ώστε να έχει μια άποψη για την εξωτερική της εικόνα, ο ίδιος, που όπως επισημαίνει δεν ακολουθεί την πεπατημένη, στάθηκε μόνο στην πρώτη φορά που είδε την καλλιτέχνιδα να τραγουδά ζωντανά, με έναν ανεπιτήδευτο, όπως λέει, τρόπο: «Είδα μία κούκλα στην πίστα, που δεν είχε ίχνος ωραιοπάθειας. Δεν πόζαρε, και εγώ δεν ήξερα ότι γίνεται αυτό. Είχα συνηθίσει γυναίκες να κάνουν σωστά το σταυροπόδι, να στήνουν σωστά τα χέρια και να κάνουν μακρύ λαιμό για να φαίνονται ωραίες. Εγώ είδα μία κούκλα να τραγουδάει και να είναι ουσιαστική» και προσθέτει: «Εάν έβλεπα μία γυναίκα με ωραιοπάθεια, που να τη νοιάζει πώς κάθεται στο σκαμπό την ώρα που τραγουδάει, θα είχα να κάνω με άλλο υλικό. Από τη στιγμή που τη νοιάζει πολύ περισσότερο το πώς λέει το τραγούδι και όχι το πώς φαίνεται, θα ακολουθήσω και εγώ αυτή τη γραμμή».Τα σχόλια, όσο και αν δεν αφορούν καμία από τις δύο πλευρές, είναι αναμφίβολο ότι θα γίνουν, με τον Μάρκο Ανδριώτη να δηλώνει συμφιλιωμένος ακόμη και με τις αρνητικές αντιδράσεις. Για εκείνον άλλωστε η μόδα, όπως και η τέχνη, έχουν σκοπό να προκαλούν. «Δεν θεωρώ extreme τις εικόνες της. Δεν πιέζουμε κανέναν να ακολουθήσει τίποτα, όλοι έχουμε γνώμη και πρέπει να την έχουμε. Εμένα σταματάει να με αφορά μέχρι το σημείο που υπάρχει έντονη αντίδραση, όταν υπάρξει έντονη αντίδραση, έχω κερδίσει. Με αφορά το θετικό ή το αρνητικό σχόλιο» λέει και ξεκαθαρίζει ωστόσο, ότι δεν δημιουργεί εικόνες με αυτόν τον σκοπό. «Απλά είμαι παιχνιδιάρης σαν άνθρωπος» συμπληρώνει.Μέλημά του, δεν είναι να αρέσει η Κατερίνα Λιόλιου σε όλους: «Συνήθως προτιμώ εμφανίσεις που δεν θα αρέσουν σε όλους, αλλά σε εκείνους που θα αρέσουν, θα αρέσουν πάρα πολύ. Αυτές οι εικόνες είναι λίγο πιο αιχμηρές, δεν είναι εύκολα αποδεκτές και είναι αυτές που χτίζουν καριέρες».