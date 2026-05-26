Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε εφήβους στην Καλλιθέα, στο νοσοκομείο ένας 17χρονος και ένας 18χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Ανήλικοι Τραυματίες

Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε εφήβους στην Καλλιθέα, στο νοσοκομείο ένας 17χρονος και ένας 18χρονος

Περίπου 10 ανήλικοι επιτέθηκαν σε δύο συνομήλικούς τους - Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη επτά δραστών

Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε εφήβους στην Καλλιθέα, στο νοσοκομείο ένας 17χρονος και ένας 18χρονος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη επτά ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Καλλιθέα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εφήβων.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, περίπου στις 23:20, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, δύο νεαροί, γεννηθέντες το 2008 και το 2009, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων.

Οι δύο ανήλικοι κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν λόγω προσωπικών διαφορών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, Πρόκειται για έξι 17χρονους και έναν 18χρονο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες ως συμμετέχοντες στην επίθεση.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης